Apple Watch पर आया मेटा का Muse AI, अब बिना फोन निकाले काम करेगा एआई एजेंट
मेटा का म्यूज़ ऐप अब ऐप्पल वॉच पर भी उपलब्ध है जिससे यूजर्स अपने हाथ की घड़ी से ही एआई-एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं.
Published : November 10, 2026 at 7:26 AM IST
हैदराबाद: मेटा ने अपने म्यू़ज़ ऐप में एक बड़ा अपडेट दिया है. अब यह ऐप एपल वॉच पर भी चलने लगा है. इससे यूज़र्स अपने हाथ की घड़ी से ही म्यूज़ एआई एजेंट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.
म्यूज़ ऐप के नए वर्ज़न से एपल वॉच सपोर्ट जोड़ दिया गया है. वॉच पर म्यूज़ का एक प्यारा और पॉपुलर कैरेक्टर दिखाई देता है. यूजर्स इसे मैसेज भेज सकते हैं. आवाज़ से बात भी बता सकते हैं या सीधे कॉल करके भी बात कर सकते हैं. वॉच फेस पर म्यूज़ कॉम्पिलकेशन भी लगाया जा सकता है. इससे एक टैप में म्यूज़ खुल जाता है.
म्यूज़ कैरेक्टर और डिजाइन
म्यूज़ का कैरेक्टर एक येटि जैसा दिखता है. यह कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. एपल वॉच पर भी यही कैरेक्टर सबसे आगे दिखता है. वॉच ऐप का डिज़ाइन म्यूज़ चार्म जैसा है. म्यूज़ चार्म को मेटा ने सितंबर में एक कॉम्पैनियन डिवाइस के रूप में बताया था.
Works around the clock, and now on your wrist. Muse is now on Apple Watch and Wear OS ⌚️ https://t.co/97QRap5XKz— Muse (@Muse) November 9, 2026
म्यूज़ क्या है और क्या काम करता है
अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि म्यूज़ मेटा का एक अपना पर्सलन एआई एजेंट है. यह यूज़र्स के लिए अलग-अलग काम पूरे करता है. यह एक स्टैंडअलोन ऐप के रूप में उपलब्ध है. इसके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा के दूसरे ऐप्स भी जुड़े हुए हैं. यूज़र्स इसे टेक्स्ट करके, आवाज में बोलकर या कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं. म्यूज़ प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है, यानी जरूरत पड़ने पर खुद सुझाव भी देता है.
अब एपल वॉच सपोर्ट आने से लोगों को म्यूज़ का एक्सेस और भी आसानी से मिल सकता है. हाथ में एपल वॉच पहने हुए भी यूज़र्स म्यूज़ से बात कर सकते हैं, उसे काम बता सकते हैं और जवाब पा सकते हैं. मेटा इस अपडेट के साथ म्यूज़ को डेली-लाइफ की जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है. वॉच पर म्यूज़ कैरेक्टर और कॉम्प्लिकेशन होने से यूज़र को बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.