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Apple Watch पर आया मेटा का Muse AI, अब बिना फोन निकाले काम करेगा एआई एजेंट

मेटा ने अपने म्यूज़ ऐप को बड़ा अपडेट दिया है. अब यह ऐप्पल वॉच पर भी चलने लगा है. इससे यूजर्स अपने हाथ की घड़ी से ही म्यूज़ एआई एजेंट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ( Meta )

हैदराबाद: मेटा ने अपने म्यू़ज़ ऐप में एक बड़ा अपडेट दिया है. अब यह ऐप एपल वॉच पर भी चलने लगा है. इससे यूज़र्स अपने हाथ की घड़ी से ही म्यूज़ एआई एजेंट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

म्यूज़ ऐप के नए वर्ज़न से एपल वॉच सपोर्ट जोड़ दिया गया है. वॉच पर म्यूज़ का एक प्यारा और पॉपुलर कैरेक्टर दिखाई देता है. यूजर्स इसे मैसेज भेज सकते हैं. आवाज़ से बात भी बता सकते हैं या सीधे कॉल करके भी बात कर सकते हैं. वॉच फेस पर म्यूज़ कॉम्पिलकेशन भी लगाया जा सकता है. इससे एक टैप में म्यूज़ खुल जाता है.

म्यूज़ कैरेक्टर और डिजाइन म्यूज़ का कैरेक्टर एक येटि जैसा दिखता है. यह कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. एपल वॉच पर भी यही कैरेक्टर सबसे आगे दिखता है. वॉच ऐप का डिज़ाइन म्यूज़ चार्म जैसा है. म्यूज़ चार्म को मेटा ने सितंबर में एक कॉम्पैनियन डिवाइस के रूप में बताया था.