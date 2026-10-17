COD Modern Warfare 4 में मुंबई की एंट्री: अर्ली एक्सेस शुरू, 23 अक्टूबर को आएगा पूरा गेम
कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 4 में मुंबई को ग्लोबल लोकेशन के रूप में शामिल किया गया है जहां एसएएस के नाइट रेड्स दिखाए जाएंगे.
Published : October 17, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: अगर आप गेम के शौकीन हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में जरूर जानते होंगे और इस गेम लवर्स के लिए एक बहुत खास ख़बर आई है. Call of Duty Series का नया गेम मॉडर्न वारफेयर 4 (Modern Warfare 4) जल्द ही रिलीज़ होने वाला है.
इसका अर्ली एक्सेस 16 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है और पूरा गेम 23 अक्टूबर को आएगा. भारतीय सीओडी गेमर्स के लिए खास बात ये है कि इस बार गेम के कैंपन में मुंबई को भी जगह दी गई है. गेम के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ने मुंबई लेवल का ओपनिंग कटशीन शेयर किया है. इसमें शहर का रोल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है.
मुंबई समेत कई शहरों में होगी लड़ाई
Modern Warfare 4 के कैंपेन में मुंबई के अलावा कोरिया, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसी जगहें भी शामिल हैं. मुंबई मिशन में स्पेशल एयर सर्विस यानी एसएएस के नाइट रेड्स दिखाए जाएंगे. इस गेम की कहानी में गेमर्स कोरिया में ट्रेंच वारफेयर, न्यूयॉर्क में क्लोज-क्वार्टर्स कॉम्बैट, पेरिस में हाई-स्पीड चेस और मुंबई में ऑपरेशन्स का एक्सपीरियंस कर सकेंगे. ये मिशन अर्बन कॉम्बैट, स्टेल्थ ऑपरेशन्स और बड़े सेनाओं की बीच हुए लड़ाइयों को मिलाकर बनाए गए हैं. मुंबई कटसीन से शहर का अंदाजा तो मिल जाता है, लेकिन मिशन की पूरी कहानी का पता नहीं चल पा रहा है और नाही अभी तक कंपनी ने इसकी कोई जानकारी दी है.
Call of Duty comes to Mumbai! Watch the opening cutscene of the Mumbai level in Call of Duty: Modern Warfare 4. #PSIndia #codmw4 https://t.co/ySArXk6XoF— PlayStation India (@PlayStationIN) October 17, 2026
नॉर्थ कोरियाई आक्रमण है मुख्य कहानी
गेम का 16वां मिशन कैंपेन नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया पर बड़े लेवल पर किए गए अटैक पर बेस्ड है. गेमर्स प्राइवेट पार्क ह्यून जुन के कैरेक्ट में होंगे. ह्यून जुन साउथ कोरिया का एक युवा सैनिक है, जो पहली बार असली लड़ाई का सामना कर रहा है. वो अपने स्क्वाड, संयुक्त अमेरिकी सेना और साउथ कोरियाई मरीन फोर्सेस के साथ मिलकर कब्जा किए गए इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा. कहानी सैनिकों के जिंदा रहने के संघर्ष के पीछे की बड़ी ताकतों को दिखाती है, जो एक प्रेरणा भी है. कोरियाई थिएटर पूरी कहानी को जोड़ने वाला सबसे मेन पार्ट है.
कैप्टन प्राइस की अलग कहानी
पार्क की कहानी के साथ ही इस गेम में ब्रिटेन के पूर्व सैनिक जॉन प्राइस की कहानी भी साथ-साथ चलती रहेगी. टास्क फोर्स 141 के खत्म होने के बाद से कैप्टन जॉन प्राइस सिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं. वो एक पावरफुल वेपन को ढूंढचे-ढूंढते पुराने दुश्मनों और अवैध ऑपरेशन्स के साथ जुड़ जाते हैं. वहां उनकी मुलाकात वैलेरिया गार्जा से होती है और दोनों के बीच अस्थाई गठबंधन बनता है. कैंपेन में मैड्स मिक्केलसेन द आर्चर के रूप में बड़े खलनायक यानी विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि यह कहानी मॉडर्न वारफेयर रीबूट सागा का लास्ट चैप्टर होगा.
किसे मिला अर्ली एक्सेस?
जैसा कि हमने आपको बताया कि इस गेम का अर्ली एक्सेस शुरू हो चुका है. हालांकि, यह उन गेमर्स के लिए हुआ है, जिन्होंने इस गेम का डिजिटल प्री-ऑर्डर या प्री-परचेज कर लिया है. वहीं, पूरा गेम 23 अक्टूबर को लॉन्च होगा. यह Xbos Series X|s, Xbos on PC, PlayStation 5 (PS5), बैटल.नेट, स्टीम और Nintendo Switch 2 पर उपलब्ध होगा.
इस कैंपेन को पूरा करने पर ऑपरेटर स्किन्स, कॉलिंग कार्ड्स, एम्ब्लम्स, लोडिंग स्क्रीन्स और एक्सपीरियंस टोकन्स मिलेंगे, जो मल्टीप्लेयर और डीएमजेड में काम आएंगे. इस गेम को स्टैंडअलोन खरीदा जाएगा और लॉन्च पर एक्सबॉक्स गेम पास में शामिल नहीं होगा. इसके गेम पास 2027 के हॉलिडे सीजन तक आ सकते हैं.