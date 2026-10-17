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COD Modern Warfare 4 में मुंबई की एंट्री: अर्ली एक्सेस शुरू, 23 अक्टूबर को आएगा पूरा गेम

मॉडर्न वारफेयर 4 का कैंपेन अर्ली एक्सेस 16 अक्टूबर से शुरू हो गया है और पूरा गेम 23 अक्टूबर को लॉन्च होगा. ( Image Credit: X/Playstion )

हैदराबाद: अगर आप गेम के शौकीन हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में जरूर जानते होंगे और इस गेम लवर्स के लिए एक बहुत खास ख़बर आई है. Call of Duty Series का नया गेम मॉडर्न वारफेयर 4 (Modern Warfare 4) जल्द ही रिलीज़ होने वाला है.

इसका अर्ली एक्सेस 16 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है और पूरा गेम 23 अक्टूबर को आएगा. भारतीय सीओडी गेमर्स के लिए खास बात ये है कि इस बार गेम के कैंपन में मुंबई को भी जगह दी गई है. गेम के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ने मुंबई लेवल का ओपनिंग कटशीन शेयर किया है. इसमें शहर का रोल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है.

मुंबई समेत कई शहरों में होगी लड़ाई Modern Warfare 4 के कैंपेन में मुंबई के अलावा कोरिया, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसी जगहें भी शामिल हैं. मुंबई मिशन में स्पेशल एयर सर्विस यानी एसएएस के नाइट रेड्स दिखाए जाएंगे. इस गेम की कहानी में गेमर्स कोरिया में ट्रेंच वारफेयर, न्यूयॉर्क में क्लोज-क्वार्टर्स कॉम्बैट, पेरिस में हाई-स्पीड चेस और मुंबई में ऑपरेशन्स का एक्सपीरियंस कर सकेंगे. ये मिशन अर्बन कॉम्बैट, स्टेल्थ ऑपरेशन्स और बड़े सेनाओं की बीच हुए लड़ाइयों को मिलाकर बनाए गए हैं. मुंबई कटसीन से शहर का अंदाजा तो मिल जाता है, लेकिन मिशन की पूरी कहानी का पता नहीं चल पा रहा है और नाही अभी तक कंपनी ने इसकी कोई जानकारी दी है. नॉर्थ कोरियाई आक्रमण है मुख्य कहानी गेम का 16वां मिशन कैंपेन नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया पर बड़े लेवल पर किए गए अटैक पर बेस्ड है. गेमर्स प्राइवेट पार्क ह्यून जुन के कैरेक्ट में होंगे. ह्यून जुन साउथ कोरिया का एक युवा सैनिक है, जो पहली बार असली लड़ाई का सामना कर रहा है. वो अपने स्क्वाड, संयुक्त अमेरिकी सेना और साउथ कोरियाई मरीन फोर्सेस के साथ मिलकर कब्जा किए गए इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा. कहानी सैनिकों के जिंदा रहने के संघर्ष के पीछे की बड़ी ताकतों को दिखाती है, जो एक प्रेरणा भी है. कोरियाई थिएटर पूरी कहानी को जोड़ने वाला सबसे मेन पार्ट है.