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Motorola Signature 27 हुआ पेश: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप वाला पहला फोन, साथ मिलेगा 200MP टेलीफोटो कैमरा

Motorola Signature 27 में गूगल Gemini Omni, Lyria म्यूजिक टूल और मोटोरोला का पहला Audio by B&O साउंड सिस्टम मिलता है. ( Image Credit: Motorola )

Motorola Signature 27 में 50MP Sony LYTIA 910 मेन कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. कंपनी ने इसमें अपना नया वीडियो एन्हांसमेंट इंजन भी जोड़ा है, जो एआई की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले और उसके दौरान सीन को एनालाइज करके कलर टोन को रियल टाइम में ही एडजस्ट करता है.

इससे मोटोरोला के हरेक जनरेशन वाले फोन को अलग-अलग पहचान मिलेगी. उदाहरण के तौर पर अगला साल 2027 होगा और मोटोराला अपने इस फोन को इसी साल यानी 2026 के अंत तक में मार्केट में उतार देगी. इस कारण अगले साल के आखिरी दो अंक यानी 27 को लेकर मोटोराला ने अपने इस फोन का नाम Motorola Signature 27 रखा है.

यह फोन दुनिया के पहले उन स्मार्टफोन्स में शामिल है, जिनमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. मोटोरोला ने इस बार एक नया नेमिंग अप्रोच भी अपनाया है, जिसमें कंपनी अपने फोन मॉडल के नाम के आखिर में आने वाले साल के आखिरी दो अंकों का इस्तेमाल करेगी.

हैदराबाद: मोटोरोला ने मंगलवार यानी 22 सितंबर को आयोजित हुए Snapdragon Summit 2026 के पहले दिन अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को पेश किया है. इस फोन का नाम मोटोरोला सिग्नेचर 27 (Motorola Signature 27) है. यह कंपनी की सिग्नेचर सीरीज का दूसरा मॉडल है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए मोटोरोला सिग्नेचर (Motorola Signature) के बाद पेश किया गया है.

इसके अलावा फोन में क्वालकॉम की इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी 3.5 डिग्री OIS हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करती है, जिससे पैनिंग और हैंडहेल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा स्मूद दिखती है. परफॉर्मेंस को स्मूद बनाए रखने के लिए कंपनी ने इस फोन में एक नया आर्कटिकमेश (ArcticMesh) कूलिंग सिस्टम दिया है, जिसमें डायमंड डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल और कॉपर मेश को नए 3D वेपर चैंबर के साथ जोड़ा गया है. मोटोरोला के मुताबिक, यह वेपर चैंबर पिछली जनरेशन की तुलना में 40% बड़ा है.

एआई फीचर्स और ऑडियो एक्सपीरियंस

मोटोरोला सिग्नेचर 27 में गूगल जेमिनी की मदद से कई एआई फीचर्स भी मिलेंगे. इसमें जेमिनी ओम्नी (Gemini Omni) फीचर दिया गया है, जो प्रॉम्प्ट, फोटो या पहले से मौजूद वीडियो फुटेज को एक तैयार वीडियो में बदल सकता है. इसके अलावा यूज़र गूगल के Lyria टूल से म्यूजिक और साउंडट्रैक भी जनरेट कर सकते हैं.

यह मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें Audio by B&O ब्रांडिंग दी गई है, जिसे आप फोन के बैक पैनल पर देख सकते हैं. कंपनी ने इस फोन के लिए सात साल तक ओएस अपडेट देने का वादा किया है और इसकी शुरुआत Android 17 पर बेस्ड मोटोरोला के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगी.

कीमत, रंग और उपलब्धता

मोटोरोला ने अभी तक सिग्नेचर 27 की कीमत या सेल की पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया है. कंपनी ने अभी तक सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि यह फोन इस साल के आखिर तक दुनियाभर के मार्केट में लॉन्च होगा. इसे दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा, जिनमें Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Olive शामिल होंगे.

Coal Smoke वेरिएंट में वोवन टेक्सचर दिया गया है, जिससे ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी बेहतर होती है, वहीं Capulet Olive वेरिएंट में ब्रश्ड, टेक्सटाइल-इंस्पायर्ड फिनिश दी गई है. कंपनी ने अभी डिस्प्ले, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड, रैम, स्टोरेज और बाकी कैमरा सेंसर से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है.