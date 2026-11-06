Motorola Signature 27 लॉन्च, फ्लैगशिप प्रोसेसर, 200MP कैमरा और 12,000 निट्स वाले डिस्प्ले से लैस
Motorola Signature 27 में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप और 12000 निट्स की चमक वाला एक्सट्रीम एमोलेड ड्यूओ टैंडम डिस्प्ले दिए गए हैं.
Published : November 6, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: मोटोरोला ने अपना एक नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Motorola Signature 27 है. इसे कंपनी ने कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया है, लेकिन भारत में इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा. यह फोन अभी तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 के साथ लॉन्च किया गया है. प्रोसेसर के अलावा डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी समेत कई मामलों में फोन कई खास स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च हुआ है. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.
दुनिया का सबसे खास डिस्प्ले
इस फोन में कंपनी ने Extreme AMOLED Duo Tandem स्क्रीन दिया है, जिसकी ब्राइटनेस 12000 निट्स तक भी जा सकती है. इसमें दो लेयर एक साथ काम करती हैं जिससे स्क्रीन ज्यादा चमकदार दिखती है. कंपनी ने दावा किया है कि इसकी स्क्रीन में रंग बेहतर दिखाई देते हैं, बैटरी 34 फीसदी तक बचती है और स्क्रीन की उम्र 121 फीसदी ज्यादा हो सकती है. अभी तक दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन में 12,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस नहीं दी गई है. इसकी स्क्रीन 1.5K Super HD रेजोल्यूशन, Dolby Vision, Pantone Validated कलर और SGS सर्टिफाइड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के साथ आती है.
परफॉर्मेंस और बैटरी
यह फोन Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट वाले पहले फोन्स की लिस्ट में शामिल हैं. इसे ठंडा रखने के लिए ArcticMesh सिस्टम दिया गया है, जिसमें माइक्रो-डायमंड वाला जेल और पहले से 40 फीसदी बड़ा थर्मल चैंबर है. नया 6-एंटीना डिजाइन 5G डाउनलोड तेज करता है, वाई-फाई स्पीड दोगुनी तक बढ़ाता है और Wi-Fi 8 सपोर्ट करता है. कंपनी ने 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा कर रही है. यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.
कैमरा सिस्टम
मोटोरोला का कहना है कि यह उसका अभी तक का सबसे अच्छा कैमरा सिस्टम है. इसमें DXOMARK Gold Label भी मिला है. इसका मेन कैमरा 50MP Sony LYTIA L910 के साथ आता है, जिसमें LOFIC टेक्नोलॉजी, क्वालकॉम इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और 3.5 डिग्री OIS है. इसके साथ फोन में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है, जो 100x AI Super Zoom के साथ है. इसमें एक और पेरीस्कोप लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है. इसमें 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. मोशन फोटोग्राफी के लिए अलग EVS सेंसर और वीडियो के लिए AI वाला Video Enhancement Engine दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है.
एआई और ऑडियो फीचर्स
इस फोन में Gemini Intelligence फीचर्स के साथ आता है. इसमें गूगल जेमिनी और मोटोरोला का अपना Qira दोनों काम करते हैं. Gemini Omni से वीडियो बनाने-एडिट करने और Lyria से प्रॉम्प्ट से साउंडट्रैक बनाने की सुविधा है. इसके अलावा Rambler ट्रांसक्रिप्शन, Create My Widget और Sign-to-Text जैसे और AI टूल्स भी हैं. ऑडियो के लिए Bang & Olufsen पार्टनरशिप के तहत खास साउंड मोड और नया स्पीकर सिस्टम दिया गया है.
कीमत और कलर
Motorola Signature 27 के बेस मॉडल की कीमत 1599 डॉलर यानी करीब डेढ़ लाख रुपये है. यह फोन Pantone Capulet Olive और Pantone Coal Smoke दो कलर्स में उपलब्ध है. इसे आने वाले महीनों में दुनिया भर की कई मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.