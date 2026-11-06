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Motorola Signature 27 लॉन्च, फ्लैगशिप प्रोसेसर, 200MP कैमरा और 12,000 निट्स वाले डिस्प्ले से लैस

इस फोन में 200MP टेलीफोटो कैमरा के साथ 7000mAh बैटरी और बैंग एंड ओल्फसेन का खास ऑडियो सिस्टम भी मौजूद है. ( Motorola )

हैदराबाद: मोटोरोला ने अपना एक नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Motorola Signature 27 है. इसे कंपनी ने कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया है, लेकिन भारत में इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा. यह फोन अभी तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 के साथ लॉन्च किया गया है. प्रोसेसर के अलावा डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी समेत कई मामलों में फोन कई खास स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च हुआ है. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

दुनिया का सबसे खास डिस्प्ले

इस फोन में कंपनी ने Extreme AMOLED Duo Tandem स्क्रीन दिया है, जिसकी ब्राइटनेस 12000 निट्स तक भी जा सकती है. इसमें दो लेयर एक साथ काम करती हैं जिससे स्क्रीन ज्यादा चमकदार दिखती है. कंपनी ने दावा किया है कि इसकी स्क्रीन में रंग बेहतर दिखाई देते हैं, बैटरी 34 फीसदी तक बचती है और स्क्रीन की उम्र 121 फीसदी ज्यादा हो सकती है. अभी तक दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन में 12,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस नहीं दी गई है. इसकी स्क्रीन 1.5K Super HD रेजोल्यूशन, Dolby Vision, Pantone Validated कलर और SGS सर्टिफाइड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के साथ आती है. परफॉर्मेंस और बैटरी यह फोन Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट वाले पहले फोन्स की लिस्ट में शामिल हैं. इसे ठंडा रखने के लिए ArcticMesh सिस्टम दिया गया है, जिसमें माइक्रो-डायमंड वाला जेल और पहले से 40 फीसदी बड़ा थर्मल चैंबर है. नया 6-एंटीना डिजाइन 5G डाउनलोड तेज करता है, वाई-फाई स्पीड दोगुनी तक बढ़ाता है और Wi-Fi 8 सपोर्ट करता है. कंपनी ने 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा कर रही है. यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. कैमरा सिस्टम