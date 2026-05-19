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Motorola G37 और G37 Power के साथ लॉन्च हुए Buds 2 TWS, जानें क्या हैं फीचर्स और कीमत

Motorola G37 और G37 Power भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Motorola India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने अपनी G-सीरीज़ को और आगे बढ़ाया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में Motorola G37 और Motorola G37 Power लॉन्च किए हैं. दोनों फ़ोन बजट सेगमेंट में पेश किए गए हैं. इनमें 120Hz LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज, और 50MP का रियर कैमरा सेटअप है. Motorola G37 और Motorola G37 Power के बीच मुख्य अंतर उनकी बैटरी कैपेसिटी है. Moto G37 में 5,200mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Moto G37 पावर में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ ही, Motorola ने अपने ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) लाइनअप को भी अपडेट किया है और भारत में Moto Buds 2 लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में डुअल 11mm डायनामिक ड्राइवर सेटअप, 55dB डायनामिक एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग, ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ है. Motorola G37, G37 Power, और Moto Buds 2 की कीमत

कीमत की बात करें तो Motorola G37 सिर्फ़ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है, इसकी कीमत 13,999 रुपये है. यह पैनटोन इम्पेनेट्रेबल और पैनटोन कैप्री कलर्स में उतारा गया है. Motorola G37 और G37 Power भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Motorola India) वहीं, Motorola G37 Power की बात करें तो इसे दो RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उतारा गया है. यह 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है. यह पैनटोन नॉटिकल ब्लू, पैनटोन इम्पेनेट्रेबल और पैनटोन कैप्री शेड्स में मिलता है. इसके अलावा, Motorola Buds 2 की बात करें तो इसे 2,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है, और यह पैनटोन कार्बन, पैनटोन ग्रे मिस्ट और पैनटोन वायलेट आइस कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इन सभी डिवाइस की पहली सेल भारत में 25 मई, 2026 को Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर पर होगी. लॉन्च ऑफर्स के तहत, Lenovo की कंपनी IDFC बैंक, ICICI बैंक, या SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स को Moto G37 और Moto G37 Power दोनों हैंडसेट पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा, चीनी फोन बनाने वाली कंपनी IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 5,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है. Motorola G37 और G37 Power के स्पेसिफिकेशन

ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सेटअप के साथ आते हैं और Android 16 पर चलते हैं. इन दोनों हैंडसेट में 8-बिट 6.6-इंच HD+ (720 x 1,604) LCD स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 264ppi पिक्सल डेंसिटी, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 1,050 nits तक पीक ब्राइटनेस (HBM), और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है.