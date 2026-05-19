Motorola G37 और G37 Power के साथ लॉन्च हुए Buds 2 TWS, जानें क्या हैं फीचर्स और कीमत
Motorola ने भारतीय बाजार में Motorola G37 और Motorola G37 Power लॉन्च किए हैं. इसके साथ कंपनी ने Moto Buds 2 भी लॉन्च किए हैं.
Published : May 19, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने अपनी G-सीरीज़ को और आगे बढ़ाया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में Motorola G37 और Motorola G37 Power लॉन्च किए हैं. दोनों फ़ोन बजट सेगमेंट में पेश किए गए हैं. इनमें 120Hz LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज, और 50MP का रियर कैमरा सेटअप है.
Motorola G37 और Motorola G37 Power के बीच मुख्य अंतर उनकी बैटरी कैपेसिटी है. Moto G37 में 5,200mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Moto G37 पावर में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ ही, Motorola ने अपने ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) लाइनअप को भी अपडेट किया है और भारत में Moto Buds 2 लॉन्च किया है.
इस स्मार्टफोन में डुअल 11mm डायनामिक ड्राइवर सेटअप, 55dB डायनामिक एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग, ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ है.
Motorola G37, G37 Power, और Moto Buds 2 की कीमत
कीमत की बात करें तो Motorola G37 सिर्फ़ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है, इसकी कीमत 13,999 रुपये है. यह पैनटोन इम्पेनेट्रेबल और पैनटोन कैप्री कलर्स में उतारा गया है.
वहीं, Motorola G37 Power की बात करें तो इसे दो RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उतारा गया है. यह 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है. यह पैनटोन नॉटिकल ब्लू, पैनटोन इम्पेनेट्रेबल और पैनटोन कैप्री शेड्स में मिलता है.
इसके अलावा, Motorola Buds 2 की बात करें तो इसे 2,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है, और यह पैनटोन कार्बन, पैनटोन ग्रे मिस्ट और पैनटोन वायलेट आइस कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इन सभी डिवाइस की पहली सेल भारत में 25 मई, 2026 को Motorola की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart और बड़े रिटेल स्टोर पर होगी.
लॉन्च ऑफर्स के तहत, Lenovo की कंपनी IDFC बैंक, ICICI बैंक, या SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स को Moto G37 और Moto G37 Power दोनों हैंडसेट पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा, चीनी फोन बनाने वाली कंपनी IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 5,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है.
Motorola G37 और G37 Power के स्पेसिफिकेशन
ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सेटअप के साथ आते हैं और Android 16 पर चलते हैं. इन दोनों हैंडसेट में 8-बिट 6.6-इंच HD+ (720 x 1,604) LCD स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 264ppi पिक्सल डेंसिटी, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 1,050 nits तक पीक ब्राइटनेस (HBM), और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है.
मोटोरोला G-सीरीज़ के फ़ोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है. Moto G37 में 4GB LPDDR4x RAM और 64GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है, जबकि Moto G37 Power में 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है.
दोनों स्मार्टफोन RAM बूस्ट फ़ीचर का इस्तेमाल करके 12GB तक RAM बढ़ाने में मदद करते हैं, और इसके साथ ही माइक्रोSD कार्ड से इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.
कैमरे की बात करें तो, Moto G37 और Moto G37 Power में डुअल रियर कैमरा यूनिट मिलता है, जिसमें f/1.8 अपर्चर और PDAF वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है. इसका सेकंडरी कैमरा एक 2-इन-1 लाइट सेंसर है, जिसमें एक एम्बिएंट लाइट सेंसर और एक फ़्लिकर डिटेक्टर है. फोन के सामने, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है.
Moto G37 और G37 Power दोनों में IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, और इसके साथ ही MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिलता है. इन हैंडसेट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं.
बैटरी की बात करें तो Motorola G37 में 20W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,200mAh की बैटरी से लैस है, जबकि Moto G37 Power में 30W फास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. ये फोन 6W पर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं.
Moto Buds 2 के स्पेसिफिकेशन
वहीं दूसरी ओर, नए Moto Buds 2 TWS की बात करें तो इसमें डुअल 11mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिनके बारे में कंपनी का दावा है कि वे बेहतर बेस और शार्प हाई फ़्रीक्वेंसी देते हैं. कंपनी ने दावा किया है कि Moto Buds 2 धूल और छींटों से बचाने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं.
यह TWS डुअल कनेक्शन और ऑटो स्विचिंग के साथ-साथ ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं. इन TWS में AAC, SBC, LHDC5, और LHDC4 कोडेक्स और Hi-Res ऑडियो का सपोर्ट भी है. Motorola के लेटेस्ट Moto Buds 2 में प्ले और पॉज़ के लिए जेस्चर कंट्रोल हैं. इसमें कम्पैटिबल Motorola स्मार्टफोन और डिवाइस के साथ Moto AI सपोर्ट भी मिलता है.
इसके अलावा, Motorola के नए ईयरबड्स में हाई SNR के साथ छह-माइक्रोफोन सेटअप मिलता है. इनमें डायनामिक एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) भी मिलता है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह आस-पास के शोर को 55dB तक कम कर सकता है. इसके अलावा, यह स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है.
आखिर में, Moto Buds 2 में हर ईयरबड के लिए 62mAh की बैटरी दी गई है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 11 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं. इसके अलावा, कंपनी ने यह दावा भी किया है कि चार्जिंग केस के साथ, TWS 48 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है.