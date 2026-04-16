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Motorola Edge 70 Pro की भारत में लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या मिलने वाले हैं फीचर्स

Motorola Edge 70 Pro की भारत में लॉन्च Flipkart माइक्रोसाइट से इस बात की पुष्टि हुई है कि Motorola Edge 70 Pro भारत में 22 अप्रैल को लॉन्च होगा. इससे यह भी पता चलता है कि लॉन्च के बाद, यह आने वाला स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. यह फ़ोन कई ऑप्शन में पेश किया जाएगा, जिनमें Pantone Tea में सैटिन लक्स फ़िनिश, Pantone Titan में टेल्ड फ़ैब्रिक फ़िनिश, और Pantone Lily White शेड में मार्बल फ़िनिश शामिल हैं.

इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि यह फ़ोन इस ई-कॉमर्स साइट पर उपलब्ध होगा, और आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इसके कई मुख्य फ़ीचर्स का भी खुलासा कर दिया है. यह स्मार्टपोन Motorola Edge 70 Fusion मॉडल के साथ बेचा जाएगा, जिसे मार्च में देश में पेश किया गया था.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने इस महीने की शुरुआत से ही भारत में एक नए हैंडसेट को लॉन्च करने के संकेत दिए हैं. कंपनी ने देश में Motorola Edge 70 Pro के लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है. इस स्मार्टफोन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर एक लाइव माइक्रोसाइट को लाइव किया गया है.

Motorola Edge 70 Pro के स्पेसिफिकेशन

नए Motorola Edge 70 Pro में 6.8-इंच का AMOLED 1.5K डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 5,200 nits तक की पीक ब्राइटनेस, कलर्स की सटीकता के लिए Pantone सर्टिफिकेशन और Corning Gorilla Glass 7i की सेफ्टी दी गई है. बताया जा रहा है कि यह फ़ोन MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आएगा. इसके अलावा, यह फ़ोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा.

प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 4nm MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा किया है कि यह 2.4 मिलियन से ज़्यादा AnTuTu स्कोर हासिल कर सकता है. इसके साथ 12GB तक की LPDDR5x RAM का इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा, यह स्मार्टफोन Android 16-आधारित Hello UI पर चलेगा और बताया जा रहा है कि इसे तीन साल के OS अपग्रेड के साथ-साथ पांच साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे. Motorola इसमें AI-समर्थित फीचर्स जैसे Moto AI भी देगा, और इसके साथ ही Copilot, Gemini और Perplexity जैसे इंटीग्रेशन भी शामिल होंगे. थर्मल मैनेजमेंट के लिए इसमें 4,600 वर्ग mm का वेपर कूलिंग चैंबर भी दिया जाएगा.

Motorola Edge 70 Pro का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो नए Motorola Edge 70 Pro में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-710 प्राइमरी सेंसर लगाया जाएगा, जिसकी वेरिएबल फोकल रेंज 12mm–81mm के बराबर होगी. इसका कैमरा सिस्टम Pantone SkinTone से वैलिडेटेड होगा और इसमें ऑटो मैक्रो विज़न जैसे फ़ीचर्स भी मिलेंगे. इसमें 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होगा. यह स्मार्टफोन सभी लेंस पर 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा.

Motorola Edge 70 Pro में 6,500mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके बारे में कंपनी की दावा है कि यह दो दिन से ज़्यादा का बैकअप देगी. यह 90W TurboPower फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और इसके साथ कम्पैटिबल चार्जर भी बॉक्स में मिलेगा. इस हैंडसेट में Dolby Atmos सपोर्ट, Hi-Res Audio सर्टिफ़िकेशन और AI एन्हांसमेंट के साथ कम रोशनी में बेहतर फ़ोटो लेने पर भी खास ध्यान दिया गया है.