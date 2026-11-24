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7,000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया Motorola Edge 70 Neo, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नया Motorola Edge 70 Neo हुआ लॉन्च ( फोटो - Motorola )

हैदराबाद: Motorola India ने भारत में अपना नया Motorola Edge 70 Neo लॉन्च करके अपनी 'Edge 70' सीरीज का विस्तार किया है. इस मोबाइल में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 50MP का डुअल रियर कैमरा, और 45W टर्बोपावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह हैंडसेट एंड्रॉइड 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है.

Motorola Edge 70 Neo की कीमत और उपलब्धता

नए Motorola Edge 70 Neo को इकलौते 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन पैंटोन कलर्स के साथ चार अलग-अलग फिनिश में पेश किया गया है. इनमें पैंटोन ग्रे लाइलैक (हल्का गुलाबी) में एसीटेट फिनिश, पैंटोन मिल्की ब्लू (हल्का नीला) में लेदर जैसी फिनिश, पैंटोन माउंटेन व्यू (गहरा हरा) में सिल्क जैसी फिनिश, और पैंटोन सेज (हल्का हरा) में लेदर जैसी फिनिश जैसे कलर शामिल हैं.

यह स्मार्टफोन 1 दिसंबर, 2026 से Motorola की भारतीय वेबसाइट, Flipkart और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफ़र के तहत, Lenovo के स्वामित्व वाली यह स्मार्टफ़ोन निर्माता कंपनी 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है, जो 10 दिनों तक सीमित है. मॉडल कीमत कलर्स और फिनिश 8GB + 128GB 34,999 रुपये (सभी डिस्काउंट्स के बाद) लेदर से प्रेरित पैंटोन मिल्की ब्लू पैनटोन ग्रे लाइलैक में एसीटेट फिनिश पैंटोन माउंटेन व्यू में सिल्क जैसा फिनिश पैंटोन सेज में लेदर-जैसा फिनिश इसके साथ ही, खरीदार के बैंक या क्रेडिट कार्ड के आधार पर 3,000 रुपये का बैंक कैशबैक भी दिया जा रहा है. इससे स्मार्टफोन की असल कीमत घटकर 34,999 रुपये हो जाती है. इसके अलावा, Motorola प्रमुख बैंकों के साथ 9 महीने तक की 'नो-कॉस्ट EMI' प्लान भी दे रही है. Motorola Edge 70 Neo के स्पेसिफिकेशन

नए Motoroal Edge 70 Neo के आकार की बात करें तो इसकी माप 162.7mm x 75.7mm x 8.49mm है और इसका वजन 204 ग्राम है. इसमें 6.8 इंच का एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जो सुपर HD (2772 x 1272 पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन, 144Hz तक के रिफ्रेश रेट, 5,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1500Hz तक के टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में ब्लू लाइट और मोशन ब्लर को कम करने के लिए SGS डिस्प्ले सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, और इसके साथ ही इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा भी मौजूद है. इस हैंडसेट में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 8GB LPDDR5X RAM और 128GB UFS3.1 स्टोरेज मिलता है.