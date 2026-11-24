7,000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया Motorola Edge 70 Neo, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Motorola ने भारत में अपना Edge 70 Neo स्मार्टफोन लॉन्च किया है. यह 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है.
Published : November 24, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: Motorola India ने भारत में अपना नया Motorola Edge 70 Neo लॉन्च करके अपनी 'Edge 70' सीरीज का विस्तार किया है. इस मोबाइल में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 50MP का डुअल रियर कैमरा, और 45W टर्बोपावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह हैंडसेट एंड्रॉइड 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है.
Motorola Edge 70 Neo की कीमत और उपलब्धता
नए Motorola Edge 70 Neo को इकलौते 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन पैंटोन कलर्स के साथ चार अलग-अलग फिनिश में पेश किया गया है. इनमें पैंटोन ग्रे लाइलैक (हल्का गुलाबी) में एसीटेट फिनिश, पैंटोन मिल्की ब्लू (हल्का नीला) में लेदर जैसी फिनिश, पैंटोन माउंटेन व्यू (गहरा हरा) में सिल्क जैसी फिनिश, और पैंटोन सेज (हल्का हरा) में लेदर जैसी फिनिश जैसे कलर शामिल हैं.
यह स्मार्टफोन 1 दिसंबर, 2026 से Motorola की भारतीय वेबसाइट, Flipkart और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफ़र के तहत, Lenovo के स्वामित्व वाली यह स्मार्टफ़ोन निर्माता कंपनी 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है, जो 10 दिनों तक सीमित है.
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|मॉडल
|कीमत
|कलर्स और फिनिश
|8GB + 128GB
|34,999 रुपये (सभी डिस्काउंट्स के बाद)
|लेदर से प्रेरित पैंटोन मिल्की ब्लू
|पैनटोन ग्रे लाइलैक में एसीटेट फिनिश
|पैंटोन माउंटेन व्यू में सिल्क जैसा फिनिश
|पैंटोन सेज में लेदर-जैसा फिनिश
इसके साथ ही, खरीदार के बैंक या क्रेडिट कार्ड के आधार पर 3,000 रुपये का बैंक कैशबैक भी दिया जा रहा है. इससे स्मार्टफोन की असल कीमत घटकर 34,999 रुपये हो जाती है. इसके अलावा, Motorola प्रमुख बैंकों के साथ 9 महीने तक की 'नो-कॉस्ट EMI' प्लान भी दे रही है.
Motorola Edge 70 Neo के स्पेसिफिकेशन
नए Motoroal Edge 70 Neo के आकार की बात करें तो इसकी माप 162.7mm x 75.7mm x 8.49mm है और इसका वजन 204 ग्राम है. इसमें 6.8 इंच का एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जो सुपर HD (2772 x 1272 पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन, 144Hz तक के रिफ्रेश रेट, 5,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1500Hz तक के टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है.
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इस स्मार्टफोन में ब्लू लाइट और मोशन ब्लर को कम करने के लिए SGS डिस्प्ले सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, और इसके साथ ही इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा भी मौजूद है. इस हैंडसेट में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 8GB LPDDR5X RAM और 128GB UFS3.1 स्टोरेज मिलता है.
इस डिवाइस में RAM और स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है. यूज़र 'RAM बूस्ट' फीचर की मदद से RAM को 24GB तक और माइक्रो-SD कार्ड के ज़रिए स्टोरेज को 1TB तक बढ़ा सकते हैं.
Motorola Edge 70 Neo का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Motoroal Edge 70 Neo में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50MP का सोनी LYTIA 710 मेन सेंसर, f/2.4 अपर्चर वाला 2MP का मैक्रो लेंस और एक खास 3-इन-1 लाइट सेंसर लगाया गया है.
स्मार्टफोन के फ्रंट में f/2.2 अपर्चर वाला 32MP का कैमरा इस्तेमाल किया गया है. इसके रियर और फ्रंट, दोनों कैमरों से 4K रिज़ॉल्यूशन वाले वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. इसके अलावा, फोन में 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है, और यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 75W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
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|फीचर्स
|डीटेल्स
|डिस्प्ले
|144Hz| 6.8-इंच Extreme AMOLED
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM + स्टोरेज
|8GB + 128GB
|रियर कैमरा
|50MP (मेन कैमरा) + 2MP (मैक्रो कैमरा)
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|बैटरी
|7,000mAh
|चार्जिंग कैपेसिटी
|45W टर्बोचार्ज्ड (वायर्ड) | 75W रिवर्स (वायर्ड) | बायपास चार्जिंग
|ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)
|Android 16 आधारित Hello UI
|OS और सेक्योरिटी अपडेट्स
|OS अपडेट्स: 3 OS अपडेट्स
|सेक्योरिटी पैच: 5 साल
Motorola का दावा है कि यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकता है. इसके अलावा, स्मार्टफोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग दी गई है, और अचानक गिरने या रोज़मर्रा के इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट से सुरक्षा के लिए MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन दिया गया है.
कनेक्टिविटी के लिए, इस डिवाइस में ब्लूटूथ 6.0, 5G टेलीकॉम कैरियर नेटवर्क, वाई-फाई 6E, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, गैलीलियो, QZSS और डुअल सिम स्लॉट दिए गए हैं. यह फोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित 'Hello UI' सॉफ्टवेयर पर चलता है. कंपनी का दावा है कि इसमें तीन OS अपडेट और पांच साल तक के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे.