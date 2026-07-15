ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन, मिलेगी 7,100mAh की बैटरी, जानें कीमत

Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन हुआ लॉन्च ( फोटो - Motorola India )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को भारत में कंपनी के Edge 70 लाइनअप के पांचवें मॉडल के तौर पर उतारा गया है. यह स्मार्टपोन भारत में तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. नए Motorola Edge 70 Max में ऑक्टा कोर Snapdragon 8 सीरीज़ प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो OnePlus 15R और iQOO 15R जैसे स्मार्टफोन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, नए Edge 70 Max एंड्रॉयड 16-बेस्ड Helo UI के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच का एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जो 144Hz तक रिफ्रेश रेट देता है, और 7,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्मार्टफोन में 7,100mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसके 58 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है. Motorola Edge 70 Max की कीमत

भारत में, नए Edge 70 Max के बेस वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज विकल्प मिलता है. वहीं दूसरी ओर, टॉप-ऑफ़-द-लाइन 12GB + 256GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है. कंपनी कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रहा है. नया स्मार्टफोन भारत में 20 जुलाई से Flipkart और मोटोरोला के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. Motorola Edge 70 Max को पैनटोन एक्वा ग्रे, पैनटोन डार्क शैडो और पैनटोन आइस मेल्ट कलर में पेश किया गया है. Motorola Edge 70 Max के स्पेसिफिकेशन

नए Edge 70 Max को एक डुअल सिम स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है, जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड Hello UI पर चलता है. इसमें तीन साल तक के OS अपग्रेड और पांच साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है. इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच QHD+ (1,440 x 3,168 पिक्सल) एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है.