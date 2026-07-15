भारत में लॉन्च हुआ Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन, मिलेगी 7,100mAh की बैटरी, जानें कीमत
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 54,999 रुपये रखी गई है.
Published : July 15, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को भारत में कंपनी के Edge 70 लाइनअप के पांचवें मॉडल के तौर पर उतारा गया है. यह स्मार्टपोन भारत में तीन पैनटोन-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.
नए Motorola Edge 70 Max में ऑक्टा कोर Snapdragon 8 सीरीज़ प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो OnePlus 15R और iQOO 15R जैसे स्मार्टफोन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, नए Edge 70 Max एंड्रॉयड 16-बेस्ड Helo UI के साथ आता है.
इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच का एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जो 144Hz तक रिफ्रेश रेट देता है, और 7,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्मार्टफोन में 7,100mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसके 58 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है.
Motorola Edge 70 Max की कीमत
भारत में, नए Edge 70 Max के बेस वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज विकल्प मिलता है. वहीं दूसरी ओर, टॉप-ऑफ़-द-लाइन 12GB + 256GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है. कंपनी कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रहा है.
नया स्मार्टफोन भारत में 20 जुलाई से Flipkart और मोटोरोला के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. Motorola Edge 70 Max को पैनटोन एक्वा ग्रे, पैनटोन डार्क शैडो और पैनटोन आइस मेल्ट कलर में पेश किया गया है.
Motorola Edge 70 Max के स्पेसिफिकेशन
नए Edge 70 Max को एक डुअल सिम स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है, जो एंड्रॉयड 16-बेस्ड Hello UI पर चलता है. इसमें तीन साल तक के OS अपग्रेड और पांच साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है. इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच QHD+ (1,440 x 3,168 पिक्सल) एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है.
इसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट, 7,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, 360Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 510 ppi पिक्सल डेंसिटी, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट, 1 बिलियन से ज़्यादा कलर, 96.8 परसेंट स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 19.8:9 आस्पेक्ट रेशियो, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन, और गीली या नम उंगलियों से बेहतर टच रिस्पॉन्स के लिए वॉटर टच है.
प्रोसेसर की बात करें तो नए Motorola Edge 70 Max में क्वालकॉम का हाल ही में रिलीज़ हुआ 3nm ऑक्टा कोर Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर लगाया गया है, जिसमें 3.3GHz पर क्लॉक किए गए छह एफिशिएंसी कोर और 3.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड देने वाले दो परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं. इसमें 12GB तक LPDDR5x RAM और 256GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है.
Motorola ने नए Edge 70 सीरीज़ स्मार्टफोन को वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन से लैस किया गया है, जो 5,500 sq mm हीट डिसिपेशन एरिया देता है. फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ भी आता है.
कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो, Motorola Edge 70 Max में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा है. इसके अलावा, इसमें 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है.
यह 119-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू और ऑटोफोकस के साथ आता है, जिसे 2-इन-1 लाइट सेंसर के साथ जोड़ा गया है. स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सल (f/2.2) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है. यह 4K/60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है.
बैटरी पैक की बात करें तो Motorola Edge 70 Max में 7,100mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 90W (वायर्ड) और 25W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए यह स्मार्टफोन 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6, एक USB टाइप-C पोर्ट, GPS, GLONASS, गैलीलियो, NavIC, BeiDou और QZSS को भी सपोर्ट करता है.