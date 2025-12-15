Motorola Edge 70 भारत में लॉन्च, स्लिम डिज़ाइन के साथ मिलेगा AI फीचर्स और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
Motorola ने Edge 70 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर मिड प्रीमियम सेगमेंट में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है.
Published : December 15, 2025 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: मोटोरोला ने सोमवार को भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Motorola Edge 70 है. यह कंपनी का लेटेस्ट मिड प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन है. इस फोन में स्लिम डिज़ाइन के साथ परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी तीनों पर खास फोकस किया गया है. इस फोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और फिर स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.
Motorola Edge 70: कीमत और उपलब्धता
Motorola Edge 70 भारत में सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है. इसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, कंपनी की तरफ से चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. यह फोन Flipkart, Motorola India की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. फोन को तीन Pantone कलर ऑप्शंस में उतारा गया है, जिनमें Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey और Pantone Lily Pad शामिल हैं.
Just 5.99mm THIN, the motorola edge 70 redefines ultra-slim engineering finished in Pantone™ curated colours— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/3QI2S76fNR
डिस्प्ले और डिजाइन
Motorola Edge 70 में 6.7 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है. डिस्प्ले पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी गई है और Dolby Vision व HDR10+ सपोर्ट भी मौजूद है. फोन को IP68 और IP69 रेटिंग के साथ लॉन्च किया गया है, साथ ही इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी मिला है.
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से पावर्ड है, जिसका क्रेडिट सीधे Qualcomm को जाता है. फोन में LPDDR5x RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है. Motorola Edge 70 Android 16 पर चलता है, जिसमें Hello UI मिलता है। कंपनी ने इसमें तीन बड़े Android अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. फोन में Moto AI फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall और Co-pilot.
कैमरा और बैटरी
कैमरे की बात करें तो फोन में स्क्वायर शेप मॉड्यूल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और थ्री इन वन लाइट सेंसर शामिल है. फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को 60fps पर सपोर्ट करता है और इसमें AI वीडियो व फोटो एन्हांसमेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बैटरी सेक्शन में 5,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.
Motorola Edge 70 के मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
|कैटेगिरी
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.7-इंच 1.5K AMOLED (pOLED) 120Hz रिफ्रेश रेट पीक ब्राइटनेस: 4,500 निट्स Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन Dolby Vision, HDR10+ सपोर्ट
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|रैम और स्टोरेज
|8GB LPDDR5x RAM 256GB UFS 3.1 स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 (Hello UI के साथ) 3 प्रमुख Android अपडेट्स 4 साल सिक्योरिटी अपडेट्स
|बैटरी
|5,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग 15W वायरलेस चार्जिंग
|रियर कैमरा
ट्रिपल कैमरा सेटअप: • 50MP प्राइमरी (OIS सपोर्ट) • 50MP अल्ट्रावाइड • थ्री-इन-वन लाइट सेंसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग @60fps
AI फीचर्स: AI Video Enhancement, AI Action Shot, AI Photo Enhancement
|फ्रंट कैमरा
|50MP सेल्फी कैमरा
|बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी
|IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस MIL-STD-810H सर्टिफाइड अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन
|अन्य फीचर्स
|Moto AI टूल्स: Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This + Recall, Co-pilot स्टेरियो स्पीकर्स, Dolby Atmos
|कीमत (भारत में)
|₹29,999 (8GB RAM + 256GB स्टोरेज) ₹1,000 बैंक डिस्काउंट उपलब्ध (इफेक्टिव ₹28,999)
|कलर ऑप्शन्स
|Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey, Pantone Lily Pad
|उपलब्धता
|Flipkart, Motorola.in और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से सेल शुरू: 23 दिसंबर 2025 से