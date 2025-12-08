ETV Bharat / technology

Motorola Edge 70 की इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म, मिलेगा स्लिम डिज़ाइन, वायरलेस चार्जिंग, और 1.5K AMOLED डिस्प्ले

Motorola Edge 70 भारत में 15 दिसंबर को आ रहा है जिसमें नया Snapdragon 7 Gen 4 चिप और शानदार 50MP कैमरा सेटअप मिलेगा.

The Motorola Edge 70 will get premium features like a 6.7-inch AMOLED display, 50MP camera and 5000mAh battery, which make it special.
Motorola Edge 70 में 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसी प्रीमियम खूबियां मिलेंगी जो इसे खास बनाती हैं. (फोटो क्रेडिट: Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में अपने एक अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. इस फोन का नाम Motorola Edge 70 है. कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. इस फोन को भारत में 15 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस जानकारी का ऐलान किया है. इसके अलावा कंपनी ने अपने इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को भी फ्लिपकार्ट पर रिलीज़ किया है, जिससे इस बात का खुलासा भी हो गया है कि Motorola Edge 70 को मोटोरोला की वेबसाइट के साथ-साथ फ्लिपकार्ट पर भी बेचा जाएगा. आइए हम आपको मोटोरोला के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.

Motorola Edge 70 को Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey और Pantone Lily Pad कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया जाएगा. इस फोन को कंपनी ने स्लिम डिज़ाइन में बनाया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. इस फोन की मोटाई सिर्फ 5.99mm है, जो इसे मार्केट के सबसे स्लिम फोन की टॉप लिस्ट में शामिल कर देगा. इसके अलावा, कंपनी के मुताबिक, इस फोन का बजन सिर्फ 159 ग्राम है. इसका मतलब है कि फोन हल्का और पतला होगा, जिससे यूज़र्स के हाथों में फोन होल्ड करना काफी आरामदायक होगा.

डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी

इस फोन में 6.7 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 4500 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने Gorilla Glass 7i दिया है. इसके अलावा इसमें Dolby Atmos सपोर्ट भी मिलता है, जो यूज़र्स के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है.

इसके अलावा फोन को MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन और IP68 व IP69 रेटिंग मिली है,फोन यानी पानी, धूल और थोड़े-बहुत रफ यूज का यह फोन आसानी से सामना कर सकता है. फ्रेम एयर्क्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमीनियम से बना है, जो मजबूती और प्रीमियमनेस दोनों देता है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

Motorola Edge 70 को क्वालकॉम के नए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर लॉन्च किया जा रहा है. यह चिप परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में अच्छा संतुलन देता है. इस फोन में Android 16 आधारित Hello UI मिलेगा. कंपनी तीन साल के मेजर OS अपडेट और चार साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा भी कर रही है.

बैटरी और थर्मल सिस्टम

इस फोन में 5000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी दी जा रही है, जो सामान्य बैटरी की तुलना में ज्यादा लाइफ देती है. इसके साथ में 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है. लंबी गेमिंग और हेवी यूज पर हीटिंग को काबू में रखने के लिए Vapour Cooling Chamber टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है.

कैमरा सेटअप

कंपनी ने Edge 70 के कैमरा फीचर्स भी कन्फर्म कर दिए हैं. इसका रियर कैमरा सेटअप इस प्रकार रहेगा.

कैमरामेगापिक्सलफीचर
प्राइमरी कैमरा50MPOIS के साथ
अल्ट्रावाइड + मैक्रो50MP MacroVision सपोर्ट
थर्ड सेंसर--

इस फोन से 4K रिजॉल्यूशन पर 60fps तक वीडियो रिकार्डिंग भी हो पाएगी. इसके अलावा सेल्फी लवर्स के लिए 50MP Quad Pixel फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल और फोटो क्वालिटी दोनों में शानदार परफॉर्मेंस देगा.

TAGGED:

MOTOROLA EDGE 70 INDIA LAUNCH
MOTOROLA EDGE 70 SPECIFICATIONS
MOTOROLA EDGE 70 PRICE IN INDIA
MOTOROLA EDGE 70 CAMERA FEATURES
SNAPDRAGON 7 GEN 4 PHONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.