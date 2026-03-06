ETV Bharat / technology

Motorola Edge 70 Fusion भारत में लॉन्च, 144Hz AMOLED डिस्प्ले 7000mAh बैटरी से लैस

Motorola Edge 70 Fusion की डिस्प्ले 144Hz तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. ( Image Credit: Motorola )

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है. फोन Android 16 पर बेस्ड Hello UI पर चलता है.कंपनी ने इसमें 3 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

Motorola Edge 70 Fusion में 6.78 इंच का Super HD 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन में 10-bit कलर और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गामट का सपोर्ट भी मिलता है. साथ ही इसे Corning Gorilla Glass7i की सुरक्षा दी गई है.

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Motorola Edge 70 Fusion है. इस फोन को शुक्रवार यानी आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. यह फोन ऑन-पेपर काफी अच्छा लग रहा है. इसमें तेज रिफ्रेश रेट वाली बढ़िया डिस्प्ले, अच्छा कैमरा सेटअप, ठीक-ठाक प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी दी गई है. आइए हम आपको मोटोरोला के इस नए फोन के बारे में बताते हैं.

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मुख्य कैमरा 50MP का Sony LYTIA 710 सेंसर है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट मिलता है. इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और मैक्रो फोटोग्राफी को भी सपोर्ट करता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC और GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है. फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं.

कीमत, ऑफर्स और बिक्री

Motorola Edge 70 Fusion की शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है. इस फोन का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 32,999 रुपये है.

इस फोन पर कंपनी कुछ ऑफर्स भी दे रही है. अगर आप HDFC या Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके अलावा पुराने फोन के एक्सचेंज पर भी 2,000 रुपये तक का बोनस दिया जा रहा है. इन ऑफर्स के बाद फोन की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये तक पहुंच जाती है.

वेरिएंट्स असली कीमत डिस्काउंट के बाद कीमत कलर्स 8GB + 128GB 26,999 रुपये 24,999 रुपये Pantone Silhouette Pantone Blue Surf Pantone Country Air 8GB + 256GB 29,999 रुपये 27,999 रुपये 12GB + 256GB 32,999 रुपये 30,999 रुपये

यह स्मार्टफोन Pantone Blue Surf, Pantone Country Air और Pantone Silhouette जैसे तीन आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा. फोन की अर्ली बर्ड सेल 6 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक Flipkart पर रखी गई है. वहीं इसकी ओपन सेल 12 मार्च से Flipkart, Motorola की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी.