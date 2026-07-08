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Moto G77 Power भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और सेल डेट की पूरी डिटेल

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Moto G77 Power है. कंपनी इसे अपना बजट फोन कह रही है, लेकिन इसकी कीमत 25,999 रुपये है. ऐसे में यह समझ नहीं आता कि क्या अब 25,000 रुपये की रेंज भी बजट में आने लगी है? इस फोन को अगले हफ्ते तीन Pantone-क्यूरेटेड कलर ऑप्शन और एक ही रैम-स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस फोन की सबसे खास बात इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो कंपनी के मुताबिक 59 घंटे तक चलने का दावा करती है.

Moto G77 Power की कीमत भारत में 25,999 रुपये है, जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी और यही इस फोन का एकमात्र वेरिएंट है. अगर आप इस फोन को Axis Bank और HDFC Bank क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खोलेंगे तो आपको 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

इसके अलावा आपको 2,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. इस फोन की बिक्री 13 जुलाई से फ्लिपकार्ट और मोटोरोला इंडिया की ऑनलाइन स्टोर पर खरीदा जा सकेगा. यह PANTONE Fuchsia Red, PANTONE Impenetrable और PANTONE Nautical Blue कलर में आएगा.

डिस्प्ले और चिपसेट

इस डुअल सिम हैंडसेट में 6.72 इंच का Full-HD+ LCD टचस्क्रीन दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस फोन में फ्रोसेसर के लिए 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.5GHz तक है.