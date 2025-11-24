ETV Bharat / technology

Moto G57 Power हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP Sony LYT-600 कैमरा

इस फोन में बड़ी बैटरी के साथ 33W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. ( फोटो क्रेडिट: Motorola )

Moto G57 Power 5G की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. हालांकि, इस फोन को यूज़र्स लॉन्च ऑफर्स के साथ सिर्फ 12,999 रुपये में भी खरीद सकते हैं. इस नए फोन की बिक्री 3 दिसंबर से शुरू होगी. इस फोन को फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया के ऑनलाइन स्टोर्स और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर भी खरीद सकते हैं. इस फोन को Pantone Regatta, Pantone Fluidity और Pantone Corsair कलर्स में लॉन्च किया गया है.

Moto G57 Power 5G को आज यानी 24 नवंबर को भारत में लॉन्च किया गया है. यह मोटोरोला का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है. इस फोन की सबसे खास बात है कि इसकी 7,000mAh बैटरी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट लॉन्च किया है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Moto G57 Power में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 1050 और ऑस्पेक्ट रेशियो 20:09 है. यह फोन Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन की डिस्प्ले में Smart Water Touch 2.0 फीचर भी दिया गया है.

इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें कंपनी ने क्वालकॉम का नया ऑक्टा-कोर 4nm Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो 8GB LPDDR4X RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन का चिपसेट की पीक क्लॉक स्पीड 1.8GHz है. यह 4 एफिशिएंसी कोर्स के साथ आता है, जिसके साथ इस चिपसेट की पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP के Sony LYT-600 मेन कैमरा के साथ आता है और इसका अपर्चर f/1.8 है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और इसका फील्ड ऑफ व्यू कैप्चरिंग क्षमता 19.5 डिग्री है. इसके अलावा इस बैक कैमरा सेटअप का तीसरा कैमा एक टू-इन-वन लाइट सेंसर के साथ आता है.

इस फोन के बैक कैमरा से यूज़र्स 60fps पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन में 7,000mAh बैटरी दी गई है, जो 33W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

यह फोन Android 16 पर बेस्ड OS पर रन करता है, जिसमें कई एआई-पावर्ड कैमरा फीचर्स मिलते हैं, जैसे- Shot Optimisation, Auto Smile Capture, Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine Auto Frame, Portrait Blur, Portrait Light, Sky, Color Pop और Cinematic Photos जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन में Google Lens सपोर्ट भी दिया गया है.

Moto G57 Power में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Bluetooth 5.1, dual band Wi-Fi, USB Type-C port, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें कई सेंसर्स के साथ-साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं.