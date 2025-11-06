ETV Bharat / technology

Moto G57 Power और Moto G57 ग्लोबल मार्केट में हुआ लॉन्च, मिलती है 7,000mAh की बैटरी

Moto G57 Power स्मार्टफोन हुआ लॉन्च ( फोटो - Motorola )

हैदराबाद: Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, Moto G57 Power और Moto G57 को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए लॉन्च कर दिया है. इन नए Moto G-सीरीज़ के फ़ोन्स को Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट और 6.72-इंच डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है. नए Moto G57 Power में 7,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Moto G57 में 5,200mAh की बैटरी मिलती है. दोनों मॉडल में Sony LYT-600 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाया गया है, और इसके साथ ही, धूल और पानी से बचाव के लिए इन्हें IP64 रेटिंग भी मिलती है. Moto G57 Power और Moto G57 की कीमत

कीमत की बात करें तो नए Moto G57 Power को 279 यूरो यानी लगभग 28,000 रुपये में उतारा है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को फिलहाल यूरोपियन बाजार के लिए उतारा है. इस फोन को कंपनी की वेबसाइट और अन्य रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए खरीदा जा सकता है. इस फोन को पैनटोन कॉर्सेयर, पैनटोन फ्लुइडिटी और पैनटोन पिंक लेमोनेड कलर्स में पेश किया गया है. वहीं दूसरी ओर, वैनिला Moto G57 को 249 यूरो यानी लगभग 25,000 रुपये की कीमत पर उतारा है और यह मध्य पूर्व में कंपनी की वेबसाइट और नियमित रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि फिलहाल कंपनी ने इस हैंडसेट को Motorola की यूके वेबसाइट पर लिस्ट नहीं किया है. Moto G57 Power और Moto G57 के स्पेसिफिकेशन

नया Moto G57 डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) के साथ एंड्रॉइड 16 पर चलता है. इस फोन में 6.72-इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,400 पिक्सल) एलसीडी स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल डेनसिटी 391ppi है. फोन के डिस्प्ले के बारे में कंपनी का दावा है कि यह पीक ब्राइटनेस मोड में 1050 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रदान करता है. इस डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है.