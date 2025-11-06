Moto G57 Power और Moto G57 ग्लोबल मार्केट में हुआ लॉन्च, मिलती है 7,000mAh की बैटरी
Motorola ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, Moto G57 Power और Moto G57 को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए लॉन्च कर दिया है.
Published : November 6, 2025 at 1:27 PM IST
हैदराबाद: Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, Moto G57 Power और Moto G57 को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए लॉन्च कर दिया है. इन नए Moto G-सीरीज़ के फ़ोन्स को Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट और 6.72-इंच डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है.
नए Moto G57 Power में 7,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Moto G57 में 5,200mAh की बैटरी मिलती है. दोनों मॉडल में Sony LYT-600 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाया गया है, और इसके साथ ही, धूल और पानी से बचाव के लिए इन्हें IP64 रेटिंग भी मिलती है.
Moto G57 Power और Moto G57 की कीमत
कीमत की बात करें तो नए Moto G57 Power को 279 यूरो यानी लगभग 28,000 रुपये में उतारा है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को फिलहाल यूरोपियन बाजार के लिए उतारा है. इस फोन को कंपनी की वेबसाइट और अन्य रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए खरीदा जा सकता है. इस फोन को पैनटोन कॉर्सेयर, पैनटोन फ्लुइडिटी और पैनटोन पिंक लेमोनेड कलर्स में पेश किया गया है.
वहीं दूसरी ओर, वैनिला Moto G57 को 249 यूरो यानी लगभग 25,000 रुपये की कीमत पर उतारा है और यह मध्य पूर्व में कंपनी की वेबसाइट और नियमित रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि फिलहाल कंपनी ने इस हैंडसेट को Motorola की यूके वेबसाइट पर लिस्ट नहीं किया है.
Moto G57 Power और Moto G57 के स्पेसिफिकेशन
नया Moto G57 डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) के साथ एंड्रॉइड 16 पर चलता है. इस फोन में 6.72-इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,400 पिक्सल) एलसीडी स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल डेनसिटी 391ppi है.
फोन के डिस्प्ले के बारे में कंपनी का दावा है कि यह पीक ब्राइटनेस मोड में 1050 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रदान करता है. इस डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है.
दोनों हैंडसेट में Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ इस फोन में 8GB तक की RAM और 256GB का स्टोरेज भी उपलब्ध है. RAM Boost 4.0 तकनीक के ज़रिए उपलब्ध रैम को लगभग 24GB तक बढ़ाया जा सकता है, जो स्मार्टफोन में बचे हुए स्टोरेज का इस्तेमाल करती है.
कैमरा सेटअप की बात करें तो Moto G57 और Moto G57 Power में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी Sony LYT-600 सेंसर, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 3-इन-1 लाइट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा, स्मार्टफोन के फ्रंट में 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है.
Moto G57 Power में कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm हेडफोन जैक और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं. इस हैंडसेट में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए फेस अनलॉक फ़ीचर भी दिया गया है.
इसमें अन्य सेंसर के तौर पर एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, सेंसर हब, प्रॉक्सिमिटी और SAR सेंसर दिया गया है. इस स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेज़ ऑडियो सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर हैं. Moto G57 Power में 30W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है.
बैटरी को लेकर कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है. यह स्मार्टफोन IP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-STD-810H6 सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस हैंडसेट का डाइमेंशन 166.23×76.50×8.60 मिमी और वज़न 210.6 ग्राम रखा गया है.
वहीं दूसरी ओर, Moto G57 पावर वेरिएंट के साथ सभी मुख्य स्पेसिफिकेशन साझा करता है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में थोड़ी छोटी 5,200mAh की बैटरी है, जबकि यह अभी भी समान 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.