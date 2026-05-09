Mother's Day 2026 Special: इस मदर्स-डे अपनी मॉम को क्या देंगे गिफ्ट? देखिए टॉप-5 लिस्ट
10 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाएगा. अगर आप अपनी मां को एक बेहतर तोहफा देना चाहते हैं, तो यहां टॉप-5 की लिस्ट है.
Published : May 9, 2026 at 3:29 PM IST
हैदराबाद: 10 मई, रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाएगा. इस दिन अपनी मां के लिए एक बेहतरीन तोहफा चुनना काफी मुश्किल हो सकता है. वैसे फूल बहुत अच्छा तोहफा हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं.
ज़्यादातर मामलों में, सबसे अच्छे तोहफ़े वो होते हैं, जो चुपचाप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसी कोई चीज़ जो सुबह के कुछ मिनट बचा दे, किसी काम को आसान बना दे, या बस दिन में आराम का एक छोटा सा पल जोड़ दे. यहां हम आपको टॉप-5 ऐसे गिफ्ट्स बताने जा रहे हैं, जो आप अपनी मां को इस मदर्स-डे गिफ्ट कर सकते हैं.
1. हेयरड्रायर: Dyson Supersonic Hairdryer
सुबह की जल्दबाजी में एक अच्छा हेयर ड्रायर समय बचा सकता है. यह खासकर उन मांओं के लिए सबसे बेहतर एकक्सेसरीज है, जो काम, घर के कामों या परिवार की योजनाओं के बीच तालमेल बिठाना चाहती हैं. एक तेज़ और बेहतर हेयरड्रायर उनका समय बचा सकता है, और साथ ही ज़्यादा गर्मी के असर को भी कम कर सकता है जो अक्सर आम ड्रायर्स से होती है.
इसके लिए आप Dyson का Supersonic हेयरड्रायर चुन सकते हैं, जो तेज़ सुखाने और नियंत्रित हीट देने के लिए बेहद सही है, जिससे कई आम ड्रायर्स की तुलना में बालों पर पड़ने वाली ज़्यादा गर्मी का असर कम होता है. Dyson Supersonic हेयर ड्रायर की कीमत 24,900 रुपये है. यह अक्सर एक प्रीमियम विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड, कम्फर्ट और रोज़मर्रा के इस्तेमाल का एक ज़्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस मिलता है.
2. स्मार्टवॉच: Titan AiRa स्मार्टवॉच
एक स्मार्टवॉच आज के समय में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है. यह हमारे स्टेप्स, नींद और दिल की धड़कन को ट्रैक करने का काम करती है, और जब हमारे हाथ किसी काम में व्यस्त हों, तो यह कॉल अलर्ट भी देती है. आपकी मां के लिए Titan की AiRa स्मार्टवॉच एक बेहतर विकल्प रहेगी.
Titan Company वैसे तो फिटनेस गैजेट्स के बजाय गहने बनाने का काम करती है. इसी लिए यह स्मार्टवॉच एक ज्वैलरी की तरह लगती है. Titan AiRa Smartwatch की कीमत 6,750 रुपये है, और काफी बढ़िया काम करती है. क्योंकि यह रोज़ाना पहनने के लिए काफ़ी स्टाइलिश दिखती है, और साथ ही सेहत से जुड़ी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करती है.
3. Primebook 2 Max (कीमत: 28,490 रुपये)
उन माँओं के लिए जो एक साथ कई काम संभाल रही हैं—घर के काम-काज से लेकर ऑनलाइन कुछ नया सीखने तक—Primebook 2 Max एक बिल्कुल अलग और ताज़ा कंप्यूटिंग एक्सपीरिएंस देता है. PrimeOS पर चलने वाला यह डिवाइस मोबाइल ऐप्स की जानी-पहचानी दुनिया को लैपटॉप की कार्यक्षमता के साथ जोड़ता है, जो भारत में बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है.
इसकी सबसे खास बात है, इसका इन-बिल्ट Operator AI (PrimeAGNT), जो यूज़र्स को कई अलग-अलग विंडो के बीच स्विच करने के बजाय, सिर्फ़ एक कमांड से ऐप्स और टैब्स में फैले पूरे वर्कफ़्लो को पूरा करने की सुविधा देता है.
इसका नतीजा यह होता है कि यह एक ज़्यादा आसान और सहज सिस्टम बन जाता है, जो कम उलझा हुआ लगता है और आज के ज़माने में लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़्यादा करीब होता है, जिससे रोज़मर्रा की कंप्यूटिंग ज़्यादा आसान, किफ़ायती और असरदार बन जाती है.
4. टैबलेट: Apple iPad Air
एक टैबलेट घर पर वीडियो कॉल, रेसिपी वीडियो, योगा सेशन, पढ़ने या स्ट्रीमिंग के लिए सेकेंड्री स्क्रीन के तौर पर काम कर सकता है. इसे इस्तेमाल करना अक्सर लैपटॉप के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है. ब्रांड की बात करें तो Apple टैबलेट के मामले में हमेशा से ही एक स्टैंडर्ड सेट करता आया है.
Apple टैबलेट का इंटरफ़ेस इस्तेमाल करते ही तुरंत जाना-पहचाना सा लगता है. इस मदर्स-डे पर आपकी मां के लिए Apple iPad Air 11 एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसकी कीमत 64,900 रुपये है. तोहफ़े के तौर पर यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है और इसे सीखने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती.
5. ब्लूटूथ स्पीकर: JBL Go 4
एक ब्लूटूथ स्पीकर आपकी मॉम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा मनोरंजन जोड़ सकता है, जैसे खाना बनाते समय पुराने हिंदी गाने, कपड़े धोते समय कोई पॉडकास्ट, या शाम की चाय के साथ हल्का-फुल्का संगीत सुनने में. इसके लिए, JBL पर लंबे समय से ऐसे पोर्टेबल स्पीकर्स के लिए भरोसा किया जाता रहा है.
इन ब्लूटूथ स्पीकर्स की आवाज़ उनके आकार से कहीं ज़्यादा दमदार होती है. JBL Go 4 इस मामले में एकदम सही बैठता है, क्योंकि यह एक कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर है, जो सफ़र के दौरान काफी सुविधाजनक रहता है, और इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना आसान होता है. इसकी कीमत 2,999 रुपये है.