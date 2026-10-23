ETV Bharat / technology

MoRTH ने सभी कारों में इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर देने का दिया प्रस्ताव, अक्टूबर 2032 से हो सकता है लागू

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Bosch Mibilty )

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पैसेंजर कारों में 'ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम' (AEBS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि नए मॉडलों के लिए यह 1 अक्टूबर 2030 से, और सभी मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर 2032 से लागू किया जाएगा.

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन के उस मसौदे का हिस्सा है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बुधवार को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया है.

इस प्रस्ताव को लेकर राजमार्ग मंत्रालय उन आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा, जो अधिसूचना के सार्वजनिक होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे. AEBS क्या है और यह कैसे काम करता है?

इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो AEBS सामने की सड़क पर नज़र रखने के लिए रडार या कैमरों का इस्तेमाल करता है. अगर इसे किसी वाहन या रुकावट से टक्कर होने की संभावना का पता चलता है, तो यह सबसे पहले ड्राइवर को चेतावनी देता है. इसके बावजूद, अगर ड्राइवर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देता है, जिससे टक्कर से बचा जा सके या उसकी गंभीरता को कम किया जा सके. कारों के लिए AEBS की समय-सीमा

जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से, AEBS से लैस M1 और N1 श्रेणी के वाहनों को AIS-185 मानक का पालन करना जरूरी होगा. M1 श्रेणी में ड्राइवर के अलावा आठ सीटों तक वाली यात्री कारें शामिल हैं. इसके बाद, यह ड्राफ्ट 2030 और 2032 से M1 वाहनों में इस फीचर को अनिवार्य कर देगा. प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Bosch Mibilty) टैक्सियों और परिवहन कारों के लिए नियम

सरकार द्वारा पेश किए गए इस ड्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट वाहनों के तौर पर रजिस्टर्ड M1 वाहनों (जैसे टैक्सी) के लिए पहले की समय-सीमा तय की गई है. 1 अक्टूबर 2029 से, इन वाहनों में AIS-191 (भाग 1) के तहत 'इमरजेंसी लेन कीपिंग सिस्टम' (ELKS) का फीचर अनिवार्य हो जाएगा.