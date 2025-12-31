ETV Bharat / technology

साल 2025 में Hyundai Creta के बिक गए 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स, लोगों को ये वेरिएंट आया सबसे पसंद

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai की मिड-साइज एसयूवी Hyundai Creta भारतीय बाजार की बेहद लोकप्रिय SUVs में से एक है. अब Hyundai Creta ने 2025 में एक कैलेंडर इयर में अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री परफॉर्मेंस हासिल की है. कोरियन कार निर्माता ने इस साल भारत में Hyundai Creta की 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, जो इस पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है. आंकड़ों की मानें तो कंपनी ने इस साल एसयूवी के रोजाना लगभग 550 यूनिट्स बेचे हैं.

इस माइलस्टोन के बारे में जानकारी देते हुए, Hyundai Motor India Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डेजिग्नेट, तरुण गर्ग ने कहा कि, "भारत में Hyundai Creta का सफ़र असाधारण रहा है और 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना बिक्री हासिल करना हम सभी Hyundai वालों के लिए गर्व का पल है."

गर्ग ने आगे कहा कि, "यह 2020-2025 तक कुल मिलाकर हमारे देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV भी है. दरअसल, भारत में अपने पिछले 10 सालों के सफ़र में, क्रेटा का कस्टमर बेस कई गुना बढ़ा है, जिससे यह एक काबिल SUV से हर सफ़र के लिए एक भरोसेमंद साथी बन गई है."

40 प्रतिशत से ज्यादा रही डीजल वेरिएंट्स की बिक्री

पावरट्रेन के अनुसार बिक्री को लेकर Hyundai Motor ने बताया कि कि "इस सेगमेंट में डीज़ल की अभी भी भूमिका है. CY2025 में बेची गई सभी Hyundai Creta में से लगभग 44 प्रतिशत डीज़ल मॉडल थे, जबकि बाकी 56 प्रतिशत पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बिक्री थी." बता दें कि Hyundai Creta को दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के अलावा एक डीजल इंजन विकल्प में बेचा जा रहा है.