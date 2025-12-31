साल 2025 में Hyundai Creta के बिक गए 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स, लोगों को ये वेरिएंट आया सबसे पसंद
Hyundai की एसयूवी Hyundai Creta भारतीय बाजार की बेहद लोकप्रिय SUVs में से एक है. कंपनी ने 2025 में इसके 2 लाख यूनिट्स बेचे हैं.
Published : December 31, 2025 at 3:06 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai की मिड-साइज एसयूवी Hyundai Creta भारतीय बाजार की बेहद लोकप्रिय SUVs में से एक है. अब Hyundai Creta ने 2025 में एक कैलेंडर इयर में अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री परफॉर्मेंस हासिल की है. कोरियन कार निर्माता ने इस साल भारत में Hyundai Creta की 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की है, जो इस पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है. आंकड़ों की मानें तो कंपनी ने इस साल एसयूवी के रोजाना लगभग 550 यूनिट्स बेचे हैं.
इस माइलस्टोन के बारे में जानकारी देते हुए, Hyundai Motor India Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डेजिग्नेट, तरुण गर्ग ने कहा कि, "भारत में Hyundai Creta का सफ़र असाधारण रहा है और 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना बिक्री हासिल करना हम सभी Hyundai वालों के लिए गर्व का पल है."
गर्ग ने आगे कहा कि, "यह 2020-2025 तक कुल मिलाकर हमारे देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV भी है. दरअसल, भारत में अपने पिछले 10 सालों के सफ़र में, क्रेटा का कस्टमर बेस कई गुना बढ़ा है, जिससे यह एक काबिल SUV से हर सफ़र के लिए एक भरोसेमंद साथी बन गई है."
40 प्रतिशत से ज्यादा रही डीजल वेरिएंट्स की बिक्री
पावरट्रेन के अनुसार बिक्री को लेकर Hyundai Motor ने बताया कि कि "इस सेगमेंट में डीज़ल की अभी भी भूमिका है. CY2025 में बेची गई सभी Hyundai Creta में से लगभग 44 प्रतिशत डीज़ल मॉडल थे, जबकि बाकी 56 प्रतिशत पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बिक्री थी." बता दें कि Hyundai Creta को दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के अलावा एक डीजल इंजन विकल्प में बेचा जा रहा है.
इन इंजन विकल्पों में, पहला एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और तीसरा एक 1.5-लीटर CRDI डीज़ल इंजन विकल्प शामिल हैं. ये तीनों यूनिट मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते हैं. इसके अलावा, कार के EV वर्जन को दो बैटरी ऑप्शन – 42 kWh और 51.4 kWh – के साथ बेचा जा रहा है, जो एक बार फुल चार्ज करने पर 510 km तक की रेंज देती है.
फर्स्ट टाइम बायर्स की गिनती बढ़ी
Hyundai ने साल 2025 में Hyundai Creta के फर्स्ट-टाइम खरीदारों में भी ग्रोथ दर्ज की है. लगभग 32 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार खरीदने वाले थे, यह आंकड़ा साल 2020 में 13 प्रतिशत का था. यह भारतीय कार मार्केट के हाल के ट्रेंड के मुताबिक है, जिसमें हैचबैक सेगमेंट में ब्रांड्स की बिक्री धीमी या स्थिर रही है, जबकि SUVs की डिमांड बढ़ रही है.
Hyundai Motor ने एक और आंकड़ा शेयर किया कि सनरूफ वाले मॉडल की बिक्री 70 परसेंट से ज़्यादा थी. यह एक शानदार आंकड़ा है, लेकिन Creta अपने सबसे नए मॉडल ईयर स्पेसिफिकेशन में इंटरनल कम्बशन SUV के लिए बेचे जा रहे 13 वेरिएंट में से 9 में और EV के 9 वेरिएंट में से 8 में सनरूफ का ऑप्शन देती है. इसका मतलब है कि 22 वेरिएंट में से सिर्फ़ 3 वेरिएंट में सनरूफ नहीं है.