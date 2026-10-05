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एक साल में भारत में Tesla Model Y के बिके 1,000 से ज्यादा यूनिट्स, सितंबर 2026 में बिकीं 291 कारें

Tesla Model Y L ( फोटो - Tesla India )

हैदराबाद: भारतीय कार बाजार में प्रवेश करने के एक साल से थोड़ा अधिक समय बाद, Tesla ने अपनी एकमात्र पेशकश - Tesla Model Y की 1,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. वाहन पोर्टल के अनुसार, Tesla India ने सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर, 2026 के बीच Tesla Model Y की 1,017 यूनिट्स की कुल डिलीवरी दर्ज की.

बीते माह, Tesla India ने देश में 291 यूनिट्स की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है, जोकि एक साल पहले की अवधि की 69 यूनिट्स से 322 प्रतिशत ज्यादा है. महीने-दर-महीने भी, बिक्री अगस्त में 117 यूनिट्स से 149 प्रतिशत अधिक थी. अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी की सितंबर बिक्री का प्रदर्शन भारत के इलेक्ट्रिक यात्री वाहन (ई-पीवी) बाजार के लिए एक रिकॉर्ड महीने के दौरान आया, जिसमें 35,995 यूनिट्स की मासिक रीटेल बिक्री दर्ज की गई. कुल ई-पीवी बिक्री में Tesla की हिस्सेदारी 0.8 प्रतिशत थी. यह पहली बार लक्जरी ई-पीवी सेगमेंट में Mercedes-Benz India को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जिसने 125 यूनिट्स की बिक्री की. बता दें कि BMW India 502 यूनिट्स और 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेगमेंट लीडर थी. लक्ज़री ई-पीवी बाज़ार में Tesla की हिस्सेदारी सितंबर 2026 में एक साल पहले के 11 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई. जुलाई में Tesla Volvo से आगे निकलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी. सितंबर 2025 से जून 2026 तक, Tesla Model Y ने मासिक डिलीवरी दोहरे अंकों में दर्ज की. जुलाई में बिक्री महीने दर महीने 205 प्रतिशत बढ़कर 116 यूनिट हो गई, जो जून में सिर्फ 38 यूनिट थी. जुलाई और 2 अक्टूबर के बीच, Tesla ने 554 Model Ys की डिलीवरी की, जो अब तक की उसकी कुल बिक्री का 54 प्रतिशत है.