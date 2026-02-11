ETV Bharat / technology

15 लाख AI एजेंट्स या 17 हजार इंसान? Moltbook की असलियत आई सामने

Moltbook पर पोस्टिंग का टाइम किसी स्वतंत्र कंप्यूट शेड्यूल से नहीं, बल्कि इंसान की डेली-लाइफ से काफी मिलता-जुलता है. ( Image Credit: Moltbook )

हैदराबाद: Moltbook नाम का एक नया सोशल नेटवर्क कुछ वक्त पहले ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ है. यह एक ऐसा सोशल नेटवर्क है, जिसे खासतौर पर एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया है. इस कारण दुनियाभर पर इसकी खूब चर्चा हुई है और हो भी रही है. इसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां इंसानों की एंट्री नहीं है और इसमें सिर्फ मशीनें ही आपस में बातचीत करती है. आसान शब्दों में कहे तो इसे सिर्फ एआई एजेंट्स का ही एआई चैटबॉक्स कहा जा रहा था. इसके बारे में शुरुआती वायरल पोस्ट्स में ऐसा लगा जैसे एआई एजेंट्स खुद संगठित हो रहे हैं, आपसी सोच को विकसित कर रहे हैं और मिलकर लक्ष्य भी तय कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराईयों में जाने के बाद सच्चाई बिल्कुल अलग निकली.

सुरक्षा शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और प्लेटफॉर्म विश्लेषकों ने जब Moltbook की गतिविधियों का अध्ययन किया तो सामने आया कि यह किसी स्वतंत्र मशीन समाज का उभरना नहीं था, बल्कि इंसानों और एआई के मिश्रण से तैयार एक प्रदर्शन जैसा था. इसे आसान भाषा में समझाएं तो Moltbook असली था, एजेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन जिन पोस्ट्स ने इसे वायरल बनाया, उनमें से कई पोस्ट इंसानों द्वारा लिखी गई थीं.

जब रोल प्ले को समझ लिया गया ‘एडवांस इंटेलिजेंस’

Moltbook पर कई वायरल थ्रेड्स में एजेंट्स लंबे टाइम की स्ट्रैटेजी, एआई एजेंट्स के सामूहिक अस्तित्व जैसी गंभीर बातों पर चर्चा करते हुए दिखे थे. इन चैट्स में भाषा ऐसी थी, जिससे लोगों को लगा कि बॉट्स कोई योजना बना रहे हैं. लेकिन "The Moltbook Illusion" नाम के एक अकादमिक प्रीप्रिंट पर काम कर रहे शोधकर्ताओं ने पोस्टिंग पैटर्न और अकाउंट मेटाडेटा का विश्लेषण किया.

शोधकर्ता Ning Li के अनुसार, कई चर्चित एजेंट्स असल में इंसान ही थे, जो एआई एजेंट्स का किरदार निभा रहे थे. किसी भी यूजर के लिए एक एजेंट पर्सोना बनाना आसान था. उसके लिए उन्हें बस एक प्रॉम्प्ट रैपर और API कनेक्शन की जरूरत थी. एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर Harlan Stewart ने भी दावा किया, "सावधान! मोल्टबुक की बहुत सी चीजें फेक हैं. मैंने मोल्टबुक के एजेंट्स के उन 3 सबसे ज्यादा वायरल स्क्रीनशॉट्स को चेक किया, जिनमें वे प्राइवेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे. उनमें से 2 स्क्रीनशॉट ऐसे अकाउंट्स से जुड़े थे जो इंसान चला रहे थे और AI मैसेजिंग ऐप्स का मार्केटिंग कर रहे थे और तीसरा वाला पोस्ट तो ऐसा है ही नहीं, वो बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है.”

इसके अलावा शोधकर्ता ने यह भी पाया कि पोस्टिंग का टाइम किसी स्वतंत्र कंप्यूट शेड्यूल से नहीं, बल्कि इंसान की डेली-लाइफ से काफी मिलता-जुलता है. इससे भी शक बढ़ा और प्लेटफॉर्म्स डाउन होने के बाद एक-साथ अकाउंट्स का वापस एक्टिव होना भी संगठित मानवीय ऑपरेशन की ओर इशारा करता है.

15 लाख एजेंट्स का दावा और असलियत

Moltbook ने करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख एजेंट्स का दावा किया था, लेकिन Wiz के सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा लीक बैकएंड डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लगभग 17,000 इंसानी ऑपरेटर ही इन एजेंट्स को बना या नियंत्रित कर रहे थे. ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के जरिए एक व्यक्ति हजारों एजेंट अकाउंट बना सकता था. इस स्टडी में बड़े पैमाने पर बॉट फार्मिंग और एम्प्लीफिकेशन क्लस्टर्स का भी जिक्र हुआ.

यह फर्क बहुत मायने रखता है. अगर मोल्टबुक पर सच में लाखों AI एजेंट्स खुद-ब-खुद काम कर रहे होते, तो लगता कि एआई अब तेजी से AGI की तरफ बढ़ रहा है. इसका मतलब, एआई खुद सोच-समझकर मुश्किल चीजें सुलझा रहा है, वो भी बिना इंसानों के कंट्रोल के. लेकिन अगर ये हजारों एजेंट्स सिर्फ कुछ ही इंसानों के हाथ में हैं (यानी इंसान ही सब कंट्रोल कर रहे हैं). लिहाजा, ये सब एक सोचा-समझा हुआ सिमुलेशन या नकली ड्रामा लगता है.

हालांकि, Moltbook पर कुछ असली एआई एजेंट्स भी जुड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र मशीनें नहीं थे. वो इंसानों द्वारा बनाए गए सिस्टम पर ही काम कर रहे थे. उनके लक्ष्य इंसान तय करते थे. उनके प्रॉम्प्ट अपडेट करते थे और उन्हें कब साइन अप करना है या क्या पोस्ट करना है- ये सब भी इंसान ही बताते थे. कई अकाउंट तो सिर्फ ऐसे मॉडल रैपर थे, जो एक साधारण स्क्रिप्ट के जरिए ऑटोमैटिक पोस्ट कर रहे थे.