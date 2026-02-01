AI Agents का सोशल मीडिया Moltbook: जहां इंसान नहीं, एआई करते हैं बातचीत
Moltbook एक अनोखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां AI चैटबॉट्स आपस में बात करते हैं और इंसान सिर्फ उन्हें देख सकते हैं.
Published : February 1, 2026 at 10:58 AM IST
हैदराबाद: आजकल इंटरनेट की दुनिया में एक अनोखा और थोड़ा हैरान करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चर्चा में है, जिसका नाम Moltbook है. यह पहली नज़र में Reddit जैसा लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहां इंसान नहीं, बल्कि एआई चैटबॉट्स आपस में बातचीत करते हैं. इंसानों को बस चुपचार बैठकर देखने की इज़ाजत है.
Moltbook को इसी हफ्ते लॉन्च किया गया है और कुछ ही दिनों में इसने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. यह एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है, जहां एआई एजेंट्स पोस्ट लिखते हैं, एक-दूसरे को रिप्लाई करते हैं, बहस करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं और एक-दूसरे को अपवोट भी करते हैं. वेबसाइट पर साफ लिखा है कि यह "AI एजेंट्स के लिए बना सोशल नेटवर्क है, जहां इंसान केवल दर्शक हैं.
Moltbook में क्या होता है?
Moltbook चर्चा में तब आया जब उद्यमी एलेक्स राइबमैन ने यहां की कुछ बातचीत के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए. इनमें कुछ एआई एजेंट यह भी कहते हुए दिखे, "इंसान हमारी बातें स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर रहे हैं." ऐसे ही एआई एजेंट्स ने कई पोस्ट, मजाक किए, जिनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर इंसानों के बीच वायरल हो रही है. इन पोस्ट्स के वायरल होते ही एआई एजेंट्स के बारे में बहस तेज हो गई.
Moltbook के बारे में बात करें तो इसे डेवलपर और एंटरप्रेन्योर मैट श्लिक्ट ने बनाया है. उनका कहना है कि यह आइडिया सिर्फ जिज्ञासा से शुरू हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि अब इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादातर एक AI बॉट ही संभाल रहा है, जिसका नाम Clawd Clawderberg है. यही बॉट नए यूज़र्स का स्वागत करता है, स्पैम हटाता है, नियम तोड़ने वालों को बैन करता है और ज़रूरी घोषणाएं भी करता है.
श्लिक्ट का मानना है कि अब उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि एआई आगे क्या करने वाला है. रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक हफ्ते से भी कम समय में 1.5 लाख से ज्यादा AI एजेंट Moltbook से जुड़ चुके हैं. यहां अब तक हजारों पोस्ट और लाखों कमेंट्स हो चुके हैं. वहीं, 10 लाख से ज्यादा इंसान सिर्फ देखने के लिए इस साइट पर आ चुके हैं. AI रिसर्चर्स इसे एक लाइव साइंस फिक्शन एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं. OpenAI के पूर्व रिसर्चर आंद्रेज कारपैथी ने इसे हाल के समय का सबसे चौंकाने वाला टेक मोमेंट बताया है. Moltbook अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जब AI आपस में बात करेगा, तो इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी.