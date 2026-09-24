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Mivi One 5G: भारतीय कंपनी का पहला स्मार्टफोन, मात्र ₹12,999 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन

फ्लिपकार्ट सेल में Mivi One 5G की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होगी और Jio यूजर्स को कई फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे. ( Image Credit: Flipkart/Mivi )

हैदराबाद: भारत की ऑडियो वियरएबल कंपनी मिवी (Mivi) ने आज अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Mivi One 5G है. Mivi के ऑडियो प्रोडक्ट्स के बारे में आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन आज पहली बार कंपनी ने अपना फोन लॉन्च किया है. यह एक 5G फोन है, जिसे आजकल महंगे फोन्स के दौर की तुलना में काफी कम कीमत में लॉन्च किया गया है. इस फोन में आपको 6000mAh बैटरी, 50MP बैक कैमरा, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और पांच कलर ऑप्शन्स के साथ कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स मिल जाते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. स्पेसिफिकेशन्स और फीचर इस फोन में 6.74 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन की कीमत को कम रखने के लिए कंपनी ने FHD+ की जगह HD+ रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 4nm पर बना Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया है. यह भी इस फोन की एक खास बात है कि 15,000 रुपये से भी कम कीमत में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया गया है. हालांकि, यह चिपसेट काफी पुराना है, लेकिन फिर भी AnTuTu बेंचमार्क पर इसका स्कोर करीब पांच लाख है. इस फोन के पिछले हिस्से पर Samsung ISOCELL 50MP कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 6000mAh की एक बैटरी भी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन का चार्जिंग एडेप्टर बॉक्स के साथ आता है, यानी आपको अलग से चार्जर खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.