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Mivi One 5G: भारतीय कंपनी का पहला स्मार्टफोन, मात्र ₹12,999 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन

भारत की कंपनी मिवी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत आजकल महंगे फोन्स के दौर में भी मात्र 14,999 रुपये है.

In the Flipkart sale, the price of the Mivi One 5G will start at ₹11,999, and Jio users will get several free subscriptions.
फ्लिपकार्ट सेल में Mivi One 5G की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होगी और Jio यूजर्स को कई फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे. (Image Credit: Flipkart/Mivi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: भारत की ऑडियो वियरएबल कंपनी मिवी (Mivi) ने आज अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Mivi One 5G है. Mivi के ऑडियो प्रोडक्ट्स के बारे में आपने पहले कई बार सुना होगा, लेकिन आज पहली बार कंपनी ने अपना फोन लॉन्च किया है.

यह एक 5G फोन है, जिसे आजकल महंगे फोन्स के दौर की तुलना में काफी कम कीमत में लॉन्च किया गया है. इस फोन में आपको 6000mAh बैटरी, 50MP बैक कैमरा, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और पांच कलर ऑप्शन्स के साथ कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स मिल जाते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर

इस फोन में 6.74 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन की कीमत को कम रखने के लिए कंपनी ने FHD+ की जगह HD+ रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 4nm पर बना Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया है. यह भी इस फोन की एक खास बात है कि 15,000 रुपये से भी कम कीमत में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया गया है. हालांकि, यह चिपसेट काफी पुराना है, लेकिन फिर भी AnTuTu बेंचमार्क पर इसका स्कोर करीब पांच लाख है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर Samsung ISOCELL 50MP कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 6000mAh की एक बैटरी भी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन का चार्जिंग एडेप्टर बॉक्स के साथ आता है, यानी आपको अलग से चार्जर खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

यह फोन Android 16 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. कंपनी ने बताया है कि इस फोन में यूज़र को बोल्टवेयर वाली समस्या नहीं होगी. इसका मतलब फोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन होगा. कंपनी ने इस फोन के साथ दो ओएस अपग्रेड्स देने का वादा किया है.

वेरिएंट्स और कीमत

  • Mivi One 5G की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12,999 रुपये से शुरू होती दिख रही, जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा और हाई-एंड वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है.
  • इस फोन को आप ब्लू, बरगंडी, पिंक, ग्रीन और नेवी ब्लू समेत कुल पांच कलर्स में खरीद सकते हैं.

इस फोन की पहली सेल 8 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट पर होगी. हमें इस फोन के इन तीनों वेरिएंट्स की ये कीमत फ्लिपकार्ट पर दिख रही है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट की अपकमिंग फेस्टिवल सेल याानी बिग बिलियन डेज़ सेल में यूपीआई ट्रांजैक्शन करके फोन खरीदने पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा. इससे फोन की शुरुआती कीमत मात्र 11,999 रुपये भी हो सकती है.

इसके अलावा जियो कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे. जियो यूज़र्स को मिवी का यह पहला फोन खरीदने पर Canva Pro का सब्सक्रिप्शन 12 महीनों के लिए बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत 4,000 रुपये है. एक महीने के लिए Hotstar Mobile Plus Hollywood का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा. 18 महीने के लिए Google Gemini Pro प्लान और 5,000GB Google Cloud स्टोरेज मिलेगा. इसके अलावा 50GB Jio AI Cloud भी मिलेगा. इन सभी सुविधाओं के अलावा कंपनी अपने इस फोन पर एक साल की वारंटी दे रही है. भारत में मिवी के 500 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं. कंपनी 19,000 से ज्यादा पिन कोड पर फ्री पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा भी दे रही है.

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