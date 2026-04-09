ETV Bharat / technology

MINI India भारत में शुरू करेगी Countryman स्थानीय असेंबली, जानें क्या हो सकती है कीमत

BMW India जल्द ही अपने चेन्नई प्लांट में अपने दूसरे ब्रांड MINI की प्रीमियम हैचबैक MINI Countryman की लोकल असेंबली शुरू करने वाली है.

MINI Countryman
MINI Countryman (फोटो - MINI India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India जल्द ही अपने चेन्नई प्लांट में अपने दूसरे ब्रांड MINI की प्रीमियम हैचबैक MINI Countryman की लोकल असेंबली शुरू करने वाली है. इसके साथ ही, जानकारी सामने आई है कि इसे इस साल की दूसरी छमाही में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरी-जेनरेशन का मॉडल जुलाई 2024 में एक EV के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा, और इसके एक साल से ज़्यादा समय बाद, अक्टूबर 2025 में एक सिंगल, हाई-परफ़ॉर्मेंस पेट्रोल वेरिएंट में पेश किया गया, जो 300hp Countryman JCW All4 हैं और ये दोनों ही CBU तौर पर इंपोर्ट किए जाते हैं.

हालांकि, जानकारी यह सामने आ रही है कि भारत लोकल असेंबली सिर्फ़ पेट्रोल वर्जन की ही शुरू होगी, और उम्मीद है कि यह टू-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ एक लोअर-स्पेक ट्रिम में उतारा जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि MINI Countryman की पिछली दोनों जेनरेशन भारत में ही असेंबल की गई थीं. पहली मई 2013 में और दूसरी मई 2018 में शुरू हुई थी.

लोकल असेंबली वाली MINI Countryman में क्या होगा
बता दें कि MINI Countryman पेट्रोल उसी फ्रंट-व्हील-ड्राइव प्लेटफ़ॉर्म (कोडनेम: UKL2) पर आधारित है, जिस पर BMW X1 आधारित है, और इसे भारत में भी असेंबल किया जाता है. इस लिहाज़ से, यह अपना पेट्रोल इंजन भी शेयर कर सकती है, जो कि 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट है और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है.

इसके बावजूद, 2.0-लीटर इंजन, जो 218hp की पावर वाली ज़्यादा पावरफ़ुल Countryman S की संभावना को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. जहां Countryman JCW All4 की कीमत काफी ज़्यादा, यानी 64.90 लाख रुपये है, वहीं स्थानीय तौर पर असेंबल किए गए मॉडल की कीमत काफी कम रखी जा सकती है, जो BMW X1 की 51 लाख रुपये वाली कीमत के आस-पास होगी.

बता दें कि पिछली जनरेशन के स्थानीय तौर पर असेंबल किए गए पेट्रोल मॉडल की कीमत लगभग 48 लाख रुपये थी, जब इसे आखिरी बार साल 2024 में बिक्री के लिए बाजार में उतारा गया था. हालांकि, तब से लेकर अब तक महंगाई और पाउंड के मुकाबले रुपये की कीमत में आई गिरावट के चलते, संभावना है कि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, और लगभग 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है.

TAGGED:

MINI COUNTRYMAN
MINI COUNTRYMAN PRODUCTION IN INDIA
MINI COUNTRYMAN ENGINE
MINI COUNTRYMAN DESIGN
MINI COUNTRYMAN LOCAL ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.