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MINI India भारत में शुरू करेगी Countryman स्थानीय असेंबली, जानें क्या हो सकती है कीमत

MINI Countryman ( फोटो - MINI India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW India जल्द ही अपने चेन्नई प्लांट में अपने दूसरे ब्रांड MINI की प्रीमियम हैचबैक MINI Countryman की लोकल असेंबली शुरू करने वाली है. इसके साथ ही, जानकारी सामने आई है कि इसे इस साल की दूसरी छमाही में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरी-जेनरेशन का मॉडल जुलाई 2024 में एक EV के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा, और इसके एक साल से ज़्यादा समय बाद, अक्टूबर 2025 में एक सिंगल, हाई-परफ़ॉर्मेंस पेट्रोल वेरिएंट में पेश किया गया, जो 300hp Countryman JCW All4 हैं और ये दोनों ही CBU तौर पर इंपोर्ट किए जाते हैं. हालांकि, जानकारी यह सामने आ रही है कि भारत लोकल असेंबली सिर्फ़ पेट्रोल वर्जन की ही शुरू होगी, और उम्मीद है कि यह टू-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ एक लोअर-स्पेक ट्रिम में उतारा जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि MINI Countryman की पिछली दोनों जेनरेशन भारत में ही असेंबल की गई थीं. पहली मई 2013 में और दूसरी मई 2018 में शुरू हुई थी.