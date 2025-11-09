ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई MINI Countryman SE All4 इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या है कीमत और रेंज

नई MINI Countryman SE All4 इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च ( फोटो - MINI India )

हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India भारतीय बाजार में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक MINI Countryman SE All4 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 66.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस JCW-थीम वाले वेरिएंट की बुकिंग शुरू हो गई है, जो CBU इम्पोर्ट के तौर पर आता है और इसकी डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी. Mini Countryman SE All4 का एक्सटीरियर

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो नई 2025 Countryman SE All4 में नई ग्रिल, नए हेडलैंप, ज़्यादा आकर्षक बोनट, फ्लश डोर हैंडल और कंट्रास्टिंग जेट ब्लैक रूफ दिया गया है. JCW ट्रिम होने के कारण, इसमें ब्लैक-आउट स्ट्राइप्स, रूफ रेल्स, 19-इंच अलॉय व्हील्स और व्हील-आर्क क्लैडिंग लगाई गई है. कलर विकल्प की बात करें तो इसे केवल लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक कलर तक ही सीमित रखा गया है, दोनों ही जेट ब्लैक रूफ और मिरर कैप के साथ आते हैं. इस कार में LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL), हेडलाइट्स और टेल-लाइट्स में कस्टमाइज़ेबल सिग्नेचर मोड भी दिए गए हैं. Mini Countryman SE All4 का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो इस नई Countryman SE All4 में JCW-विशिष्ट एलिमेंट्स जैसे स्टीयरिंग, सीट्स और ट्रिम्स दिए गए हैं. इसके केबिन में पावर्ड ड्राइवर सीट, रिसाइकल्ड 2D निटेड फ़ैब्रिक लाइनिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरामिक ग्लास रूफ दी गई है.