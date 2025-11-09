भारत में लॉन्च हुई नई MINI Countryman SE All4 इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या है कीमत और रेंज
MINI India भारतीय बाजार में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक MINI Countryman SE All4 को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 66.90 लाख रुपये है.
Published : November 9, 2025 at 11:38 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India भारतीय बाजार में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक MINI Countryman SE All4 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 66.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस JCW-थीम वाले वेरिएंट की बुकिंग शुरू हो गई है, जो CBU इम्पोर्ट के तौर पर आता है और इसकी डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी.
Mini Countryman SE All4 का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो नई 2025 Countryman SE All4 में नई ग्रिल, नए हेडलैंप, ज़्यादा आकर्षक बोनट, फ्लश डोर हैंडल और कंट्रास्टिंग जेट ब्लैक रूफ दिया गया है. JCW ट्रिम होने के कारण, इसमें ब्लैक-आउट स्ट्राइप्स, रूफ रेल्स, 19-इंच अलॉय व्हील्स और व्हील-आर्क क्लैडिंग लगाई गई है.
कलर विकल्प की बात करें तो इसे केवल लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक कलर तक ही सीमित रखा गया है, दोनों ही जेट ब्लैक रूफ और मिरर कैप के साथ आते हैं. इस कार में LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL), हेडलाइट्स और टेल-लाइट्स में कस्टमाइज़ेबल सिग्नेचर मोड भी दिए गए हैं.
Mini Countryman SE All4 का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो इस नई Countryman SE All4 में JCW-विशिष्ट एलिमेंट्स जैसे स्टीयरिंग, सीट्स और ट्रिम्स दिए गए हैं. इसके केबिन में पावर्ड ड्राइवर सीट, रिसाइकल्ड 2D निटेड फ़ैब्रिक लाइनिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरामिक ग्लास रूफ दी गई है.
MINI का गोल OLED डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फ़ोन मिररिंग, क्रूज़ कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसी अन्य फीचर्स के साथ, मुख्य आकर्षण हैं. सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में कई एयरबैग और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं, जबकि हार्मन कार्डन सिस्टम को इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है.
Mini Countryman SE All4 का पावरट्रेन
Countryman SE All4 में डुअल-मोटर सेटअप इस्तेमाल किया गया है, जिसका संयुक्त आउटपुट 309 bhp की पावर और 494Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जो इसे पेट्रोल-चालित Countryman JCW पर बढ़त देता है, जो 296 bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह 201 bhp की सिंगल-मोटर Countryman इलेक्ट्रिक के भी ऊपर रखा गया है, जो ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क और AWD क्षमता प्रदान करता है.
Mini Countryman SE All4 की रेंज
यह Countryman SE All4 को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली मिनी बनाता है. यह ऑल-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.6 सेकंड में हासिल कर सकती है, और इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किमी/घंटा है.
इस कार में 66.45 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिसके चलते यह कार 440 किमी तक की WLTP रेंज प्रदान करती है. DC फ़ास्ट चार्जिंग (130 kW) से इसके बैटरी पैक को 29 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 22 kWh का AC चार्जर 3 घंटे 45 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाता है.