ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन, जानें कीमत और फीचर्स

MINI India ने अपनी MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 58.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

New Mini Cooper S JCW GP Inspired Edition
नई Mini Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन हुई लॉन्च (फोटो - MINI India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने इस महीने की शुरुआत में अपनी MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन की बुकिंग शुरू की थी, और अब कंपनी ने इस कार को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल ए़डिशन को 58.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

भारतीय बाज़ार के लिए इस कार की सिर्फ़ 30 यूनिट्स ही सीमित रखी गई हैं. यह स्पेशल एडिशन MINI GP से इंस्पायर्ड है और विक्ट्री एडिशन के बाद MINI Cooper S पर बेस्ड दूसरा स्पेशल एडिशन है, जिसे भारतीय बाजार में पेश किया गया है.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का डिजाइन
GP इंस्पायर्ड एडिशन को एक्सक्लूसिव लेजेंड ग्रे एक्सटीरियर शेड में फिनिश किया गया है, जिसके कंट्रास्ट में चिली रेड रूफ और मिरर कैप्स हैं. इसमें GP-इंस्पायर्ड बोनट और साइड स्ट्राइप्स भी हैं, जो रेड और ग्रे कलर में फिनिश किए गए हैं, और कार के C-पिलर पर '1/30' बैजिंग है.

New Mini Cooper S JCW GP Inspired Edition
New Mini Cooper S JCW GP Inspired Edition (फोटो - MINI India)

MINI ने John Cooper Works के लिए कई खास कॉस्मेटिक चीज़ें भी जोड़ी हैं, जिसमें स्पॉइलर एक्सटेंशन, फ्रंट और रियर विंगलेट, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र शामिल हैं. इसके अलावा, हैचबैक में 17-इंच के JCW स्प्रिंट स्पोक अलॉय व्हील हैं, जिन्हें चिली रेड कलर में फिनिश किए गए GP-इंस्पायर्ड व्हील हब कैप के साथ जोड़ा गया है.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो, केबिन में इस एडिशन के लिए कई खास एलिमेंट्स दिए गए हैं. इनमें इल्यूमिनेटेड GP-इंस्पायर्ड डोर सिल्स, '1/30' फ्लोर मैट और JCW-स्पेसिफिक डोर लॉक पिन दिए गए हैं.

कंपनी ने इस हैचबैक में वेस्किन और कॉर्ड अपहोल्स्ट्री कॉम्बिनेशन में फिनिश की गई JCW स्पोर्ट सीट्स, JCW डैशबोर्ड ट्रिम और पैडल शिफ्टर्स के साथ एक नया JCW स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं.

New Mini Cooper S JCW GP Inspired Edition
New Mini Cooper S JCW GP Inspired Edition (फोटो - MINI India)

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, स्पेशल एडिशन में 9.4-इंच का सर्कुलर OLED टचस्क्रीन, एक हेड-अप डिस्प्ले, एक हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में कई एयरबैग, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और एक रियर-व्यू कैमरा मिलते हैं.

MINI Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन का इंजन
Cooper S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204 hp का पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. इस इंजन की बदौलत यह हैचबैक 6.6 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 242 kmph बताई गई है.

TAGGED:

MINI COOPER S
MINI COOPER S JCW GP PRICE
MINI COOPER S JCW GP DESIGN
MINI COOPER S JCW GP FEATURES
MINI COOPER S JCW GP LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.