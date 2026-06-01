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Nvidia RTX Spark चिप वाले दो बड़े लैपटॉप इस साल होंगे लॉन्च, Microsoft और HP की तैयारी

HP OmniBook Ultra 16 और OmniBook X 14 दुनिया के सबसे पतले RTX Spark लैपटॉप होंगे, जो AI एजेंट लोकल डिवाइस पर चलाने में सक्षम होंगे. ( Image Credit; HP/Nvidia )

हैदराबाद: Nvidia ने हाल ही में अपने सुपरचिप का ऐलान किया है, जिसका नाम RTX Spark है और जो लैपटॉप यूज़ करने वाले दशकों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाला है. इस नए सुपरचिप का ऐलान के साथ कंपनी ने जानकारी दी थी कि इस साल के अंत तक में इस सुपरचिप से लैस लैपटॉप मार्केट में आ जाएंगे. अब महज कुछ ही घंटों में कई बड़ी कंपनियों ने इस चिप के साथ लैपटॉप लॉन्च करने का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है. इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट और एचपी जैसी दिग्गज लैपटॉप कंपनियों के नाम शामिल हैं.

Microsoft और HP ने इसी चिप को आधार बनाकर अपने नए लैपटॉप पेश किए हैं - Microsoft Surface Laptop Ultra, HP OmniBook Ultra 16 और OmniBook X 14. ये दोनों कंपनियां सुपरचिप के साथ अपने इन लैपटॉप्स को इस साल के अंत तक में लॉन्च कर देंगी.

RTX Spark क्या है?

RTX Spark एक सुपरचिप है, जिसे दुनिया की फेमस चिपमेकर कंपनी Nvidia ने डेवलप किया है. इसमें Blackwell RTX GPU, 6, 144 CUDA कोर्स, पांचवीं पीढ़ी के Tensor कोर्स, 20-कोर Grace CPU और 128GB यूनिफाइड मेमोरी एक साथ हैं. यह चिप 1 पेटाफ्लॉप AI परफॉर्मेंस देती है और 120 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल बिना इंटरनेट के सीधे लैपटॉप पर चला सकती है.

Microsoft Surface Laptop Ultra

माइक्रोसॉफ्ट का यह लैपटॉप कंपनी के इतिहास का सबसे ताकतवक सर्फेस डिवाइस बताया जा रहा है. यह खासतौर पर क्रिएटर्स, डेवलपर्स, एआई रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है. इसमें 15 इंच का मिनी-एलईडी PixelSense Ultra टचस्क्रीन डिस्प्ले हैं, जो 2000 निट्स की HDR ब्राइटनेस देता है. माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, यह अब तक किसी सर्फेस डिवाइस पर आया सबसे चमकीला डिस्प्ले है. इसकी पिक्सेल डेंसिटी 262ppi है यानी तस्वीरें एकदम साफ और शार्प दिखेंगी.

यह पहला सर्फेस लैपटॉप है, जिसमें CUDA सपोर्ट दिया गया है. CUDA एक टेक्नोलॉजी है जो AI और ग्राफिक्स के काम को बहुत तेज करती है. इसमें 128GB यूनिफाइड मेमोरी है जो CPU और GPU के बीच जरूरत के हिसाब से बंटती रहती है. थर्मल सिस्टम भी पिछले Surface Laptop (7th Edition) से 2.5 गुना बेहतर है, यानी लंबे समय तक काम करने पर भी लैपटॉप गर्म नहीं होगा.