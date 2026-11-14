Microsoft की सेवाएं बहाल, 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद सभी उत्पाद हुए चालू
वैश्विक आउटेज के बाद, Microsoft ने सभी उत्पादों को बहाल कर दिया. दुनिया भर में Outlook और Microsoft 365 सेवाएं बहाल हो गई हैं.
Published : November 14, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: Microsoft के सर्विस हेल्थ पेज के अनुसार, शनिवार को कंपनी के सभी उत्पाद फिर से काम करने लगे. इससे पहले, एक बड़े वैश्विक आउटेज के कारण Outlook ईमेल और कार्यस्थल से जुड़ी अन्य सेवाएं बाधित हो गई थीं. कंपनी ने इस घटना के लिए गहरा खेद जताया है और बताया है कि यह नेटवर्क क्षमता अपग्रेड से जुड़ी समस्या के कारण हुआ था.
शनिवार सुबह पेज पर लिखा था कि, "सभी उत्पाद काम कर रहे हैं", जिसमें Microsoft 365 (बिज़नेस या एंटरप्राइज़) और कंज्यूमर उत्पाद शामिल हैं.
Microsoft ने X पर एक पोस्ट में कहा कि, "इस घटना की वजह से हमारे ग्राहकों और साझेदारों को जो परेशानी हुई है, उसके लिए हमें गहरा खेद है. हम जानते हैं कि वे हमारी सेवाओं पर भरोसा करते हैं और हम इस ज़िम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं."
कंपनी ने बताया कि यह आउटेज एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर गतिविधि, AI या एजेंटों से कोई लेना-देना नहीं था. कंपनी के अनुसार, यह घटना नेटवर्क क्षमता को अपग्रेड करने के दौरान आई एक समस्या के कारण हुई, जो हाल ही में किए गए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई.
We continue to observe sustained service recovery across the previously affected environments. Due to the severity of impact this incident caused, we're monitoring for an extended period to ensure no additional mitigative actions are required. In parallel, we're monitoring the backlog of email messages accrued during this event to ensure all process successfully before considering the issue resolved.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
Microsoft ने कहा कि उसने मूल समस्या को ठीक कर दिया है. कंपनी के अनुसार, मांग के बड़े स्तर को देखते हुए उसने सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया और हर चरण पर स्थिरता की जांच की. इसमें भले ही अधिक समय लगा, लेकिन इससे सेवाओं की एक स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिली.
Microsoft में Copilot, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, चार्ल्स लमाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "हमारी जांच से कुछ तकनीकी चुनौतियों और फेलियर मोड्स (जैसे कैस्केडिंग फेलियर और नेटवर्क पेरीमीटर पर अचानक भारी दबाव) का पता चला है, जिनकी वजह से सिस्टम को सामान्य स्थिति में लाना काफी मुश्किल हो गया."
इस पोस्ट में आगे कहा गया कि, "मैं पूरी घटना की विस्तृत जांच (पोस्ट-मॉर्टम) पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूं. हम जल्द ही यह पोस्ट-मॉर्टम जारी करेंगे, जिसमें घटनाक्रम की चरण-दर-चरण टाइमलाइन और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी दी जाएगी."
Microsoft के X अकाउंट ने शनिवार को बताया कि सेवाओं की बहाली लगातार जारी है, और घटना की गंभीरता को देखते हुए वे लंबे समय तक स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
कंपनी ने यह भी कहा कि आउटेज के दौरान जमा हुए ईमेल के बैकलॉग पर भी नज़र रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या को पूरी तरह सुलझा हुआ मानने से पहले उन सभी ईमेल को प्रोसेस कर लिया जाए.
गुरुवार देर रात शुरू हुई इस रुकावट का असर भारतीय एयरलाइंस, वित्तीय सेवा कंपनियों और अन्य व्यवसायों पर पड़ा. घरेलू एयरलाइंस Indigo, Air India और Akasa Air ने बताया कि ईमेल-आधारित कस्टमर सपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे यात्रियों के कुछ सवालों को प्राप्त करने या उनका जवाब देने में परेशानी हो रही है.
Air India ने ग्राहकों से संपर्क बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ईमेल सेवाओं को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते पर भेज दिया, जबकि उड़ान संचालन पर कोई असर पड़ने की खबर नहीं है. वित्तीय सेवा कंपनियों को भी रिसर्च रिपोर्ट हासिल करने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
I want to share what we know so far. This was not a cyberattack or an issue caused by AI tooling. Our amazing team was able to work through a very challenging situation to restore service. Our investigation points to technical challenges and failure modes (cascading failures + thundering herds at our network perimeter) that made recovery more difficult than normal. I'm working closely with the engineering team to complete the full post-mortem. We will publish the post-mortem shortly covering the step-by-step timeline and our many repair items to avoid similar outages in the future. We take our responsibility to our customers seriously and will do everything we can to learn from this and prevent it going forward.— Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026
इस रुकावट का मुख्य असर Microsoft 365 के उन फीचर्स पर पड़ा, जो कंपनी के क्लाउड-आधारित ईमेल प्लेटफॉर्म 'Exchange Online' से जुड़े हैं. यूज़र्स वेब और डेस्कटॉप एप्लिकेशन पर Outlook के ज़रिए अपने मेलबॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ईमेल पहुंचने में भी देरी हुई.
सबसे ज़्यादा असर के समय, आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'Downdetector' पर आउटलुक से जुड़ी समस्याओं की 1.3 लाख से ज़्यादा रिपोर्टें दर्ज की गईं. यह रुकावट 72-74 देशों में देखी गई.