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Microsoft की सेवाएं बहाल, 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद सभी उत्पाद हुए चालू

वैश्विक आउटेज के बाद, Microsoft ने सभी उत्पादों को बहाल कर दिया. दुनिया भर में Outlook और Microsoft 365 सेवाएं बहाल हो गई हैं.

Representational Image
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2026 at 5:13 PM IST

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नई दिल्ली: Microsoft के सर्विस हेल्थ पेज के अनुसार, शनिवार को कंपनी के सभी उत्पाद फिर से काम करने लगे. इससे पहले, एक बड़े वैश्विक आउटेज के कारण Outlook ईमेल और कार्यस्थल से जुड़ी अन्य सेवाएं बाधित हो गई थीं. कंपनी ने इस घटना के लिए गहरा खेद जताया है और बताया है कि यह नेटवर्क क्षमता अपग्रेड से जुड़ी समस्या के कारण हुआ था.

शनिवार सुबह पेज पर लिखा था कि, "सभी उत्पाद काम कर रहे हैं", जिसमें Microsoft 365 (बिज़नेस या एंटरप्राइज़) और कंज्यूमर उत्पाद शामिल हैं.

Microsoft ने X पर एक पोस्ट में कहा कि, "इस घटना की वजह से हमारे ग्राहकों और साझेदारों को जो परेशानी हुई है, उसके लिए हमें गहरा खेद है. हम जानते हैं कि वे हमारी सेवाओं पर भरोसा करते हैं और हम इस ज़िम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं."

कंपनी ने बताया कि यह आउटेज एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर गतिविधि, AI या एजेंटों से कोई लेना-देना नहीं था. कंपनी के अनुसार, यह घटना नेटवर्क क्षमता को अपग्रेड करने के दौरान आई एक समस्या के कारण हुई, जो हाल ही में किए गए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई.

Microsoft ने कहा कि उसने मूल समस्या को ठीक कर दिया है. कंपनी के अनुसार, मांग के बड़े स्तर को देखते हुए उसने सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया और हर चरण पर स्थिरता की जांच की. इसमें भले ही अधिक समय लगा, लेकिन इससे सेवाओं की एक स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिली.

Microsoft में Copilot, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, चार्ल्स लमाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "हमारी जांच से कुछ तकनीकी चुनौतियों और फेलियर मोड्स (जैसे कैस्केडिंग फेलियर और नेटवर्क पेरीमीटर पर अचानक भारी दबाव) का पता चला है, जिनकी वजह से सिस्टम को सामान्य स्थिति में लाना काफी मुश्किल हो गया."

इस पोस्ट में आगे कहा गया कि, "मैं पूरी घटना की विस्तृत जांच (पोस्ट-मॉर्टम) पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूं. हम जल्द ही यह पोस्ट-मॉर्टम जारी करेंगे, जिसमें घटनाक्रम की चरण-दर-चरण टाइमलाइन और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी दी जाएगी."

Microsoft के X अकाउंट ने शनिवार को बताया कि सेवाओं की बहाली लगातार जारी है, और घटना की गंभीरता को देखते हुए वे लंबे समय तक स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे.

कंपनी ने यह भी कहा कि आउटेज के दौरान जमा हुए ईमेल के बैकलॉग पर भी नज़र रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या को पूरी तरह सुलझा हुआ मानने से पहले उन सभी ईमेल को प्रोसेस कर लिया जाए.

गुरुवार देर रात शुरू हुई इस रुकावट का असर भारतीय एयरलाइंस, वित्तीय सेवा कंपनियों और अन्य व्यवसायों पर पड़ा. घरेलू एयरलाइंस Indigo, Air India और Akasa Air ने बताया कि ईमेल-आधारित कस्टमर सपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे यात्रियों के कुछ सवालों को प्राप्त करने या उनका जवाब देने में परेशानी हो रही है.

Air India ने ग्राहकों से संपर्क बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ईमेल सेवाओं को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते पर भेज दिया, जबकि उड़ान संचालन पर कोई असर पड़ने की खबर नहीं है. वित्तीय सेवा कंपनियों को भी रिसर्च रिपोर्ट हासिल करने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

इस रुकावट का मुख्य असर Microsoft 365 के उन फीचर्स पर पड़ा, जो कंपनी के क्लाउड-आधारित ईमेल प्लेटफॉर्म 'Exchange Online' से जुड़े हैं. यूज़र्स वेब और डेस्कटॉप एप्लिकेशन पर Outlook के ज़रिए अपने मेलबॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ईमेल पहुंचने में भी देरी हुई.

सबसे ज़्यादा असर के समय, आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'Downdetector' पर आउटलुक से जुड़ी समस्याओं की 1.3 लाख से ज़्यादा रिपोर्टें दर्ज की गईं. यह रुकावट 72-74 देशों में देखी गई.

TAGGED:

BHARAT MOBILITY GLOBAL EXPO
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