Outlook और Teams सहित Microsoft की सेवाएं भारत में हुईं ठप, लाखों यूजर्स को हुई परेशानी
Microsoft के प्लेटफॉर्म्स – 365, Outlook and Teams – पर शुक्रवार सुबह भारी आउटेज दर्ज किया गया. करीब 1 लाख यूजर्स ने इसे रिपोर्ट किया.
Published : November 13, 2026 at 10:22 AM IST
नई दिल्ली: Microsoft के प्लेटफॉर्म्स – 365, Outlook and Teams – पर शुक्रवार सुबह भारी आउटेज (सेवा में रुकावट) देखने को मिला. भारत समेत दुनिया भर के हज़ारों यूज़र्स इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाए.
आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'downdetector.com' पर आउटलुक से जुड़ी समस्याओं की 1 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज की गईं. इस रुकावट का असर OpenAI और Anthropic की एआई सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स पर भी पड़ा.
Microsoft ने एक बयान में कहा कि वे प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं. साथ ही, कंपनी ने बताया कि वह अपने एडमिन सेंटर के ज़रिए अपडेट दे रही है.
अपने ताज़ा अपडेट में, Microsoft ने इस घटना के लिए 'बड़ी संख्या में सर्वरों के अचानक अनुपलब्ध हो जाने' को ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन इसके कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. Microsoft ने कहा कि वह इस आउटेज की जांच कर रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, उन यूज़र्स के लिए जो एडमिन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, Microsoft ने बताया कि उसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज़्यादा लोड आ गया है. कंपनी ने कहा कि वह इस लोड को संतुलित करने के लिए, अपने वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कनेक्शन ट्रैफ़िक को फिर से बांट रही है.
टेक कंपनी ने बताया कि उसकी टीम ने सभी डिप्लॉयमेंट रोक दिए हैं, प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर से अतिरिक्त ट्रैफ़िक को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, और प्रभावित सर्वरों को फिर से चालू किया जा रहा है ताकि उन्हें वापस काम में लाया जा सके.
कंपनी का कहना है कि उसका 'Defender XDR' सुरक्षा सिस्टम भी इस आउटेज से प्रभावित हुआ है. दिन में इससे पहले, Microsoft ने बताया था कि उसने उत्तरी अमेरिका में उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाली 'टीम्स' की समस्या को ठीक कर दिया है और इसका असर पूरी तरह से खत्म हो गया है.
कंपनी ने बाद में कहा कि इस समस्या से अन्य क्षेत्रों के यूजर्स के लिए Microsoft 365 सर्विस की कनेक्टिविटी भी प्रभावित हो सकती है. सितंबर में Microsoft को एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था, जब कई दिनों तक Microsoft 365 (जिसमें Outlook भी शामिल है) की सर्विस ठप रही थी.
कंपनी ने इसके लिए 'कोर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन' से जुड़ी एक समस्या को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे.