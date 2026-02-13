ETV Bharat / technology

Microsoft ने जारी किया बड़ा सिक्योरिटी अपडेट, यूज़र्स को दी कंप्यूटर अपडेट करने की सलाह!

Windows SmartScreen बायपास करने वाली बड़ी खामी को Microsoft ने ठीक कर दिया है. ( Image Credit: Microsoft )

हैदराबाद: Microsoft ने Windows और Office में मौजूद कई खतरनाक सिक्योरिटी बग्स को ठीक करने के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है. कंपनी का कहना है कि इन खामियों का इस्तेमाल हैकर्स पहले से कर रहे थे और इनके जरिए लोगों के कंप्यूटर को आसानी से हैक किया जा सकता था. इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि हैकर्स कुछ अटैक्स को तो सिर्फ एक-क्लिक में ही कर सकते थे. इसका मतलब है कि यूज़र्स सिर्फ एक बार गलत लिंक को क्लिक करेंगे और हैकर्स उनके सिस्टम तक पहुंच जाएंगे. कंपनी का कहना है कि कम से कम दो खामियां ऐसी थीं जिनका फायदा उठाने के लिए किसी को एक मालिशियस लिंक पर क्लिक करवाना काफी था. वहीं एक और कमजोरी ऐसी थी जिसमें किसी संक्रमित ऑफिस फाइल को खोलते ही सिस्टम खतरे में पड़ सकता था. इन खामियों को "Zero-Day" कहा जाता है. इसका मतलब है कि हैकर्स इन बग्स का फायदा उस समय से उठा रहे थे, जब तक कंपनी ने इन्हें ठीक नहीं किया था. Microsoft ने यह भी बताया कि इन बग्स का फायदा उठाने के तरीके सार्वजनिक रूप से शेयर हो चुके हैं, जिससे हमलों का खतरा और बढ़ सकता है. Zero-Day क्या होता है? जब कोई सॉफ्टवेयर (जैसे Windows, Office, या कोई ऐप) में कोई ऐसी खामी होती है, जो कंपनी यानी डेवलपर्स को पता नहीं होती और हैकर्स उस खामी को पहले ढूंढ लेते हैं और उसका फायदा उठाने लगते हैं. ऐसे में कंपनी को इस बग के बारे में शून्य दिन (Zero Days) का समय मिलता है.