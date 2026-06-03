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Microsoft Scout: ऑफिस का काम अब खुद करेगा AI, जानें क्या है यह नया एआई एजेंट

Scout में मौजूद Work IQ सिस्टम यूजर के काम करने के तरीके को सीखता है और भविष्य की जरूरतें पहले से ही भांप लेता है. ( Image Credit: Microsoft )

Work IQ क्या है: Scout में एक खास सिस्टम है जिसे Work IQ कहा जाता है. यह समय के साथ यूजर के काम करने के तरीके को सीखता है, उनकी प्राथमिकताएं समझता है और धीरे-धीरे इतना स्मार्ट हो जाता है कि आगे क्या चाहिए, यह बिना बताए भी समझ लेता है.

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है. माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक ऐसा एआई एजेंट पेश किया है, जो आपके ऑफिस के कामों को खुद-ब-खुद संभाल सकता है. इसका नाम Microsoft Scout है. यह एक ऑटोपायलट एआई असिस्टेंट है, जो हर वक्त बैकग्राउंड में चलता रहता है और यूज़र की जरूरत पड़ने से पहले ही काम शुरू कर देता है. यह आम एआई चैटबॉट्स की तरह सिर्फ सवाल पूछने पर जवाब नहीं देता, बल्कि खुद समझता है कि अभी क्या करना जरूरी है.

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान

एंटरप्राइज सिक्युरिटी के लिहाज से भी Microsoft ने Scout को काफी मजबूत बनाया है. यह Microsoft Entra के जरिए अपनी एक अलग गवर्न्ड आइडेंटिटी के तहत काम करता है, जिससे कंपनियां इसकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकती है. संवेदनशील कामों के लिए इंसानी मंजूरी जरूरी होती है. Microsoft Purview, डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी और सेंसिटिविटी लेबल जैसे मौजूदा सुरक्षा टूल्स भी इसमें लागू रहते हैं.

Scout को OpenClaw नाम के एक ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. Microsoft ने OpenClaw कम्यूनिटी को नए पॉलिसी कम्प्लायंस टूल्स भी दिए हैं, जो कंपनियों को यह जांचने में मदद करेंगे कि उनका AI एनवायरमेंट सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं. कुल मिलाकर, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने इस एआई मॉडल पर भरोसा करने के लिए सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है.

फिलहाल, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारी इस एआई मॉडल का इस्तेमाल कर चुके हैं. स्कॉउट के प्राइवेट प्रिव्यू में सेलेक्ट कस्टमर्स को शामिल किया जा रहा है. माइक्रोसॉफ्ट के फ्रंटीटियक इनिशिएटिव में भाग लेने वाली कंपनियां भी इसे एक्सेस कर सकती हैं.

GitHub Copilot लाइसेंस होल्डर्स एक्सपेरिमेंटल वर्जन डाउनलोड करके टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं. यह लॉन्च साफ दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एआई को सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि असली कामों की जिम्मेदारी भी देना चाहता है.