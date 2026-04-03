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Microsoft ने लॉन्च किए तीन नए AI मॉडल्स: मिलेगी ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस और इमेज जनरेशन की सुविधा

माइक्रोसॉफ्ट के नए MAI मॉडल्स तेज स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ डेवलपर्स को सस्ते दामों में पावरफुल AI टूल्स उपलब्ध करा रहे हैं.

MAI-Voice-1 enables the creation of custom voices from just a few seconds of audio, which remain consistent even across long-form content.
MAI-Voice-1 कुछ सेकंड के ऑडियो से कस्टम वॉइस बनाने की सुविधा देता है जो लंबे कंटेंट में भी कंसिस्टेंट रहती है. (Image Credit: Microsoft)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 8:47 PM IST

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हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर एआई की दुनिया में अपना दमखम दिखाया है. कंपनी ने बीते गुरुवार यानी 2 अप्रैल 2026 को तीन नए स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स जारी किए हैं, जो इमेज जनरेशन, वॉइस जनरेशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि उनके ये नए एआई मॉडल्स गूगल, ओपनएआई जैसे दुनिया के दिग्गज एआई मॉडल्स से बेहतर परफॉर्मेंस निकालकर देते हैं. कंपनी के मुताबिक, ये नए एआई मॉडल्स बाकी कंपनियों के एआई मॉडल्स की तुलना में काफी तेज और सस्ते भी हैं. ये तीनों मॉडल्स अपनी माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के जरिए उपलब्ध है और धीरे-धीरे कंपनी के अलग-अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी रोलआउट हो रहे हैं.

माइक्रोसॉफ्ट के तीन नए एआई मॉडल्स

माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़रूम पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने तीन नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 और MAI-Image-2 हैं. ये सभी मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री और MAI प्लेग्राउंड पर उपलब्ध हैं.

MAI-Transcribe-1

इन सभी मॉडल्स में से सबसे ज्यादा चर्चा MAI-Transcribe-1 की हो रही है. कंपनी का कहना है कि यह 25 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्पीच-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देता है. FLEURS बेंचमार्क पर किए गए इंटरनल टेस्टिंग में यह Gemini 3.1 Flash और GPT-Transcribe से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है. इसका मतलब है कि यूज़र्स को बेहतर प्राइस में बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल रहा है.

Overall Average WER by Model
मॉडल के अनुसार कुल औसत WER (Image Credit: Microsoft)

MAI-Voice-1

MAI-Voice-1 की बात करें तो यह नेचुरल, रियलिस्टिक स्पीच जनरेट करता है, जिसमें भावनाओं की गहराई और साफ-साफ एक्सप्रेशन शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इसमें लंबे कंटेंट में भी वॉइस की कंसिस्टेंसी बनी रहती है. फाउंड्री यूज़र्स कुछ सेकंड के ऑडियो से अपना कस्टम वॉइस बना सकता है. कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेस सुरक्षित है और एक सेकंड में 60 सेकंड का ऑडियो जनरेट कर सकता है. यह मॉडल Copilot Audio Expressions और Copilot Podcasts को भी पावर देगा.

MAI-Image-2

माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किए नए एआई मॉडल्स में तीसरा नाम MAI-Image-2 का है. यह मॉडल अपने पिछले वर्ज़न से काफी बेहतर है. यह तेज स्पीड के साथ बेहतर क्वालिटी वाली इमेजेज बनाता है. माइक्रोसॉफ्ट ने इसे फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स और विजुअल स्टोरीटेलर्स के साथ मिलकर तैयार किया है. नेचुरल लाइटनिंग, सटीक टेक्सचर और इमेज में साफ टेक्स्ट लिखने पर खास ध्यान गिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के इस एआई मॉडल का इस्तेमाल WPP जैसी बड़ी एंटरप्राइज कंपनी पहले से ही करना शुरू कर चुकी हैं.

MAI-Image-2 का उपयोग करके WPP द्वारा बनाई गई इमेज
Images created by WPP using MAI-Image-2 (Image Credit: Microsoft)

उपलब्धता और फ्यूचर प्लान

ये तीनों मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री और MAI प्लेग्राउंड के जरिए डेवलपर्स के लिए उपलब्ध हैं. इसके साथ-साथ इन नए एआई मॉडल्स को Copilot, Bing और PowerPoint जैसे प्रोडक्ट्स में भी धीरे-धीरे इंटीग्रेट हो रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट इन मॉडल्स को तेजी, सटीकता और किफायती कीमत के साथ पेश करके ओपनएआई और गूगल जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रहा है. डेवलपर्स और बिजनेस अब इनका इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं.

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