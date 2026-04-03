ETV Bharat / technology

Microsoft ने लॉन्च किए तीन नए AI मॉडल्स: मिलेगी ट्रांसक्रिप्शन, वॉइस और इमेज जनरेशन की सुविधा

MAI-Voice-1 कुछ सेकंड के ऑडियो से कस्टम वॉइस बनाने की सुविधा देता है जो लंबे कंटेंट में भी कंसिस्टेंट रहती है. ( Image Credit: Microsoft )

हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर एआई की दुनिया में अपना दमखम दिखाया है. कंपनी ने बीते गुरुवार यानी 2 अप्रैल 2026 को तीन नए स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स जारी किए हैं, जो इमेज जनरेशन, वॉइस जनरेशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि उनके ये नए एआई मॉडल्स गूगल, ओपनएआई जैसे दुनिया के दिग्गज एआई मॉडल्स से बेहतर परफॉर्मेंस निकालकर देते हैं. कंपनी के मुताबिक, ये नए एआई मॉडल्स बाकी कंपनियों के एआई मॉडल्स की तुलना में काफी तेज और सस्ते भी हैं. ये तीनों मॉडल्स अपनी माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के जरिए उपलब्ध है और धीरे-धीरे कंपनी के अलग-अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी रोलआउट हो रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट के तीन नए एआई मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़रूम पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने तीन नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 और MAI-Image-2 हैं. ये सभी मॉडल्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री और MAI प्लेग्राउंड पर उपलब्ध हैं. MAI-Transcribe-1 इन सभी मॉडल्स में से सबसे ज्यादा चर्चा MAI-Transcribe-1 की हो रही है. कंपनी का कहना है कि यह 25 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्पीच-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देता है. FLEURS बेंचमार्क पर किए गए इंटरनल टेस्टिंग में यह Gemini 3.1 Flash और GPT-Transcribe से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है. इसका मतलब है कि यूज़र्स को बेहतर प्राइस में बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल रहा है. मॉडल के अनुसार कुल औसत WER (Image Credit: Microsoft)