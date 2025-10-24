Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?
माइक्रोसॉफ्ट एज में एआई कोपायलट मोड को अब सभी के लिए लॉन्च कर दिया है. आइए इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में जानते हैं.
Published : October 24, 2025 at 12:06 PM IST
हैदराबाद: आजकल एआई ब्राउज़र का काफी ट्रेंड चल रहा है. इस कदम में Perplexity और OpenAI ने अपने-अपने एआई ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया है. अब इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट ने भी एंट्री कर ली है. माइक्रोसॉफ्ट ने Edge में “Copilot Mode” मोड को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने जुलाई में इस फीचर का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर आप एज यूज़र हैं तो ये नया मोड आपकी ब्राउज़िंग स्टाइल को बदल देगा, क्योंकि वो अब एक साधारण ब्राउज़र से एआई-पावर्ड ब्राउज़र बन गया है. आइए हम आपको इसके फीचर, यह कैसे काम करता है, इसकी क्या खासियतें है, इन सभी चीजों पर गौर करते हैं.
कोपायलट मोड क्या है?
अभी तक आप जब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोलते हैं और एक नई टैब डालते हैं, तो आमतौर पर खाली-सफेद पेज सामने आता है, लेकिन अब कोपायलट मोड ऑन करने पर हर नई टैब के साथ एक नई चैट विंडो भी खुल जाएगी. इस चैट विंडो में आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या कोई URL डालकर पेज खोल सकते हैं. यह माइक्रोसॉफ्ट का एआई असिस्टेंट कोपायलट को एज से जोड़ देता है. इसका मतलब है कि एआई के जवाब, सर्च, रिजल्ट्स और ब्राउज़िंग समेत सबकुछ एक ही विंडो में मिल जाते हैं और इससे यूज़र्स का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है.
माइक्रोसॉफ्ट का एआई ब्राउज़र आपके सभी ओपन टैब्स की जानकारियों को खींचता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास 5-6 टैब्स खुले हैं- एक में न्यूज़, दूसरे में शॉपिंग साइट्स आदि खुले हैं - तो आप कोपायलट से पूछ सकते हैं, "इन सबमें से प्रोडक्ट्स की तुलना कर दो" या "सारी न्यूज का समरी दे दो. यह ब्राउज़र आपके लिए ये काम कर देगा. इससे आपको एकदम पर्सनल असिस्टेंट जैसा फील आएगा.
माइक्रोसॉफ्ट ने इस खास मोड को पहले सिर्फ टेस्टिंग फेज़ के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब इसे सभी के लिए रिलीज़ कर दिया गया है. इसका मतलब है कि कोई भी यूज़र्स इसे ट्राई कर सकता है. इसके साथ-साथ लिमिटेड प्रीव्यू में कुछ नए फीचर्स भी शामिल कर दिए गए हैं, जो एक्सेस यूएस में रहने वाले यूज़र्स आसानी से कर पाएंगे. हालांकि, भारत समेत अन्य देशों में भी इसे जल्द ही रोलआउट किया जाएगा.
कोपायलट एक्शन्स क्या है?
कोपायलट एक्शन्स एक एजेंटिक फीचर है. इसका मतलब है कि आपके कई कामों में कोपायलट एक्शन्स फीचर अपने-आप काम कर सकता है. उसके लिए आपको कुछ करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यह फीचर आपके लिए मार्केटिंग ईमेल्स से अनसब्सक्राइब करना, या रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन बुक करना जैसे काम को खुद ही कर सकता है.हालांकि, आपको इसके द्वारा किए गए काम पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद वॉर्निंग देता है कि "ये रिसर्च और इवैल्यूएशन के लिए है और गलतियां हो सकती हैं."
ब्राउजिंग हिस्ट्री और जर्नीज फीचर
माइक्रोसॉफ्ट ने Edge का “Copilot Mode” आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को यूज करके बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता है. हालांकि, ये तभी काम करेगा, जब आप उसके ऐसा करने की परमिशन देंगे. इसके अलावा इसमें आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है. इसके अलावा इसमें जर्नीज फीचर भी आया है. यह भी एक एआई-पावर्ड टूल है, जो आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री को टॉपिक्स में बांट देता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर हफ्ते टेक न्यूज़ देखते हैं तो यह एक "टेक जर्नी" तैयार कर देगा. इसके अलावा आपको नेक्स्ट सर्च भी सजेस्ट करेगा.
कैसे ऑन करें? स्टेप्स फॉलो करो
- अगर आपके डिवाइस में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र नहीं है तो सबसे पहले उसे ही डाउनलोड करें.
- माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाएं और कोपायलट मोड का स्विच ऑन यानी टॉगल ऑन कर दें.
- अगर आप अमेरिका में हैं तो स्क्रॉल डाउन करके कोपायलट एक्शन और जर्नीज़ को भी प्रीव्यू में चालू कर दें.
- हालांकि, भारतीय यूज़र्स को इन फीचर्स के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने इन फीचर्स को जल्द ही ग्लोबली भी रोलआउट करेगा.
हाल ही में ओपनएआई ने ChatGPT Atlas लॉन्च किया है, जो उनका एआई ब्राउज़िंग है और यूज़र्स को काफी स्मार्ट ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस देता है. ओपनएआई से पहले Perplexity ने भी Comet Browser लॉन्च किया था, जो एआई ब्राउज़र है. अब देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज का कोपायल मोड इन सभी एआई ब्राउज़र को कितनी टक्कर दे पाता है.