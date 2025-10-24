ETV Bharat / technology

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

हैदराबाद: आजकल एआई ब्राउज़र का काफी ट्रेंड चल रहा है. इस कदम में Perplexity और OpenAI ने अपने-अपने एआई ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया है. अब इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट ने भी एंट्री कर ली है. माइक्रोसॉफ्ट ने Edge में “Copilot Mode” मोड को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने जुलाई में इस फीचर का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर आप एज यूज़र हैं तो ये नया मोड आपकी ब्राउज़िंग स्टाइल को बदल देगा, क्योंकि वो अब एक साधारण ब्राउज़र से एआई-पावर्ड ब्राउज़र बन गया है. आइए हम आपको इसके फीचर, यह कैसे काम करता है, इसकी क्या खासियतें है, इन सभी चीजों पर गौर करते हैं.

कोपायलट मोड क्या है?

अभी तक आप जब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोलते हैं और एक नई टैब डालते हैं, तो आमतौर पर खाली-सफेद पेज सामने आता है, लेकिन अब कोपायलट मोड ऑन करने पर हर नई टैब के साथ एक नई चैट विंडो भी खुल जाएगी. इस चैट विंडो में आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या कोई URL डालकर पेज खोल सकते हैं. यह माइक्रोसॉफ्ट का एआई असिस्टेंट कोपायलट को एज से जोड़ देता है. इसका मतलब है कि एआई के जवाब, सर्च, रिजल्ट्स और ब्राउज़िंग समेत सबकुछ एक ही विंडो में मिल जाते हैं और इससे यूज़र्स का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है.

माइक्रोसॉफ्ट का एआई ब्राउज़र आपके सभी ओपन टैब्स की जानकारियों को खींचता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास 5-6 टैब्स खुले हैं- एक में न्यूज़, दूसरे में शॉपिंग साइट्स आदि खुले हैं - तो आप कोपायलट से पूछ सकते हैं, "इन सबमें से प्रोडक्ट्स की तुलना कर दो" या "सारी न्यूज का समरी दे दो. यह ब्राउज़र आपके लिए ये काम कर देगा. इससे आपको एकदम पर्सनल असिस्टेंट जैसा फील आएगा.

माइक्रोसॉफ्ट ने इस खास मोड को पहले सिर्फ टेस्टिंग फेज़ के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब इसे सभी के लिए रिलीज़ कर दिया गया है. इसका मतलब है कि कोई भी यूज़र्स इसे ट्राई कर सकता है. इसके साथ-साथ लिमिटेड प्रीव्यू में कुछ नए फीचर्स भी शामिल कर दिए गए हैं, जो एक्सेस यूएस में रहने वाले यूज़र्स आसानी से कर पाएंगे. हालांकि, भारत समेत अन्य देशों में भी इसे जल्द ही रोलआउट किया जाएगा.