Microsoft ने Copilot में माइक्रो अवतार, लॉन्ग-टर्म मेमोरी और अन्य फीचर्स किए पेश

‘वास्तविक बातचीत’ और ग्रुप कॉन्वर्सेशन ज्यादा आकर्षक चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया 'रियल टॉक' मोड जोड़ा गया है. यूजर्स से हमेशा सहमत होने के बजाय, Copilot अब मान्यताओं को धीरे-धीरे चुनौती देगा और बातचीत की शैली के अनुरूप अपने लहजे को ढालेगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद मिलेगी.

इसका उद्देश्य बातचीत को अधिक स्वाभाविक और सहानुभूतिपूर्ण बनाना है. Microsoft ने इस फीचर को AI को "ज्यादा सहायक और प्रासंगिक" बनाने की दिशा में एक कदम बताया है.

एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड को-पायलट MICO कंपनी के इस अपडेट के सेंटर में Mico है, जो एक नया एनिमेटेड अवतार है, जो Copilot को पहली बार एक विज़ुअल पहचान देता है. Microsoft Copilot का संक्षिप्त रूप, Micro Voice Chat के दौरान चेहरे के भाव, हावभाव और रंग परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करता है.

यह अपडेट Mico नाम का एक नया एनिमेटेड कैरेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट एज में एक उन्नत कोपायलट मोड, दीर्घकालिक मेमोरी क्षमताएं और Google Drive और Gmail जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंटीग्रेशन लाता है.

हैदराबाद: टेक दिग्गज Microsoft ने अपने फॉल अपडेट इवेंट के तहत अपने AI असिस्टेंट, कोपायलट के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है. इस अपडेट में चैटबॉट को और ज्यादा पर्सनलाइज, बुद्धिमान और इंटरैक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए नए फीचर्स शामिल किए गए हैं.

एक अन्य सामाजिक फीचर, ग्रुप, Copilot को एक सहयोगी कार्यक्षेत्र में बदल देती है. यूजर अधिकतम 32 प्रतिभागियों के साथ कॉन्वर्सेशन लिंक साझा कर सकते हैं, जिससे वे विचार-मंथन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और सामूहिक रूप से कार्यों को विभाजित कर सकते हैं, जबकि चैटबॉट चर्चाओं का सारांश तैयार करता है और समूह को संरेखित रखता है.

Copilot को मिली लॉन्ग-टर्म मेमोरी

इस फ़ॉल अपडेट में लॉन्ग-टर्म मेमोरी का फीचर दिया गया है, जिससे Copilot भविष्य की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण यूजर विवरण और प्राथमिकताएं याद रख सकता है. इस मेमोरी को मेमोरी और पर्सनलाइज़ेशन सेटिंग्स के तहत कभी भी देखा, संपादित या हटाया जा सकता है. AI पिछली बातचीत का भी संदर्भ ले सकता है, जिससे यूजर्स को पिछले विषयों को दोबारा समझाए बिना निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है.

थर्ड-पार्टी डेटा हब के साथ इंटीग्रेशन

Microsoft ने कनेक्टर्स के माध्यम से साझा मेमोरी जोड़ी है, जिससे Copilot को वनड्राइव, आउटलुक, Gmail, Google Drive और गूगल कैलेंडर जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस करने और खोजने का फीचर मिलता है. यह इंटीग्रेटेड यूजर्स को Copilot के भीतर से दस्तावेज़ों, Email और ईवेंट को आसानी से ढूंढने में मदद करता है.

बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षण उपकरण

स्वास्थ्य के लिए नया Copilot हार्वर्ड हेल्थ जैसे स्रोतों से प्राप्त सत्यापित जानकारी के आधार पर चिकित्सा संबंधी प्रश्नों का उत्तर देता है. यह स्थान, विशेषज्ञता और भाषा वरीयताओं के आधार पर उपयुक्त डॉक्टरों की सिफारिश भी कर सकता है.

छात्रों और शिक्षार्थियों के लिए, लर्न लाइव एक शैक्षिक स्पर्श प्रदान करता है, जिसमें सुकराती, ध्वनि-सक्षम दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है, जो यूजर्स को केवल उत्तर देने के बजाय इंटरैक्टिव पाठों, दृश्य स्पष्टीकरणों और वैचारिक चर्चाओं के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है.