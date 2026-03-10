ETV Bharat / technology

Microsoft ने लॉन्च किया Copilot Cowork AI, अब AI खुद बनाएगा प्लान और पूरा करेगा ऑफिस का काम

इस नए फीचर की जानकारी कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. उन्होंने इसे Microsoft 365 में काम करने का एक नया तरीका बताया, जिसमें यूजर सिर्फ निर्देश देता है और बाकी काम एआई खुद संभाल लेता है. opilot Cowork सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ जवाब देने या ईमेल ड्राफ्ट करने तक सीमित नहीं है. अगर कोई यूज़र किसी काम के लिए निर्देष देता है, तो यह एआई उस निर्देष को समझकर पहले ही एक प्लान तैयार करता है और फिर अलग-अलग ऐप्स में जाकर उस काम को पूरा करता है. इसका मतलब है कि यूज़र को हर ऐप में जाकर अलग-अलग काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

हैदराबाद: टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Microsoft 365 प्लेटफॉर्म के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर पेश किया है, जिसका नाम Copilot Cowork है. कंपनी के अनुसार यह सिर्फ साधारण एआई असिस्टेंट नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम है, जो यूज़र की ओर से कई काम खुद प्लान करके पूरा भी कर सकता है. यह फीचर Outlook, Teams और Excel जैसे Microsoft 365 ऐप्स के साथ मिलकर काम करता है और यूजर के रोज़मर्रा के डिजिटल काम को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है.

यह फीचर Microsoft 365 के अंदर मौजूद ईमेल, मीटिंग, फाइल और मैसेज जैसे डेटा से संकेत लेकर काम करता है. इसके लिए कंपनी ने Work IQ नाम का एक सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो एआई को यूजर के काम और माहौल की बेहतर समझ देता है. उदाहरण के तौर पर Copilot Cowork यूजर का कैलेंडर देख सकता है, सेम टाइम में होने वाली मीटिंग्स की पहचान कर सकता है, मीटिंग को री-शेड्यूल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर फोकस टाइम भी ब्लॉक कर सकता है.

इसके अलावा यह एआई रिसर्च से जुड़े काम भी कर सकता है, जैसे किसी कंपनी की कमाई से जुड़ी रिपोर्ट, एनालिस्ट की राय और ताज़ा खबरें इकट्ठा करके एक व्यवस्थित रिसर्च समरी तैयार करना. यूजर चाहें तो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर भी रख सकते हैं. सिस्टम समय-समय पर चेकपॉइंट दिखाता है, जहां यूजर बदलाव को मंजूरी दे सकता है, काम को रोक सकता है या एआई के सवालों का जवाब दे सकता है.

कंपनी का कहना है कि Copilot Cowork Microsoft 365 के मौजूदा सिक्योरिटी और कंप्लायंस सिस्टम के अंदर ही काम करता है. इसका मतलब है कि यूजर की परमिशन, पहचान की जांच और कंपनी की नीतियां पूरी तरह लागू रहती हैं. एआई द्वारा किए गए सभी काम रिकॉर्ड होते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जा सके.

माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बताया कि इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में Anthropic के साथ कॉलेबरेशन किया गया है. फिलहाल, Copilot Cowork को सीमित यूजर्स के साथ रिसर्च प्रीव्यू में टेस्ट किया जा रहा है. कंपनी की Frontier प्रोग्राम योजना के तहत मार्च 2026 के आखिर तक इसे और ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.