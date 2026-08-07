Microsoft ने हैदराबाद में शुरू किया नया क्लाउड रीजन, AI डेटासेंटर में जीरो-वॉटर कूलिंग टेक्नोलॉजी
माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में नया क्लाउड रीजन शुरू किया, जिससे भारत में कंपनी के कुल चार क्लाउड रीजन हो गए हैं, AI इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.
Published : August 7, 2026 at 8:18 AM IST
हैदराबाद: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों और सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की ओर एक नया और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में एक नया डेटासेंटर रीज़न लॉन्च किया है.
माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक ब्लॉग के जरिए जानकारी दी कि गुरुवार यानी 6 अगस्त 2026 को कंपनी ने अपने इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन को पूरी तरह से चालू कर दिया, जिसके साथ ही भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कुल चार क्लाउड रीजन हो गए हैं.
इससे पहले कंपनी ने पुणे, चेन्नई और मुंबई में भी क्लाउड रीज़न स्टेबलिश किए थे. इसके अलावा कंपनी जियो के साथ मिलकर दो और डेटासेंटर, जियो इंडिया वेस्ट और इंडिया सेंट्रल भी चलाती है, जिसकी वजह से भारत में माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरस्केल क्लाउड नेटवर्क सबसे बड़ा बन गया है.
नए डेटासेंटर की खासियत
हैदराबाद का नया डेटासेंटर तीन अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन के साथ बनाया गया है. इसे भारत के रेगुलेटरी और सिस्मिक जोन नियमों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ताकि बड़े और अहम वर्कलोड को आसानी से संभाला जा सके.
इस डेटा सेंटर की सबसे खास बात है कि यह जीरो-वॉटर कूलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी इसे ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत में जीरो-वॉटर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ डेटा सेंटर बनाना, माइक्रोसॉफ्ट की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दिखाता है.
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंदोक ने कहा, "डेटा और फैसलों के करीब मौजूद भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंपनियों को AI एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर असली बिजनेस वैल्यू तक पहुंचाने में मदद करता है. यह लॉन्च भारत के क्लाउड और AI फ्यूचर के लिए माइक्रोसॉफ्ट के 20.5 बिलियन डॉलर के कुल निवेश कमिटमेंट का हिस्सा है."
कौन-कौन सी कंपनियां कर रही हैं इस्तेमाल
नए क्लाउड रीजन का इस्तेमाल भारत की कई कंपनियां शुरुआती दौर से ही कर रही हैं, जिनमें अडानी ग्रुप, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और पीबी पे जैसी कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं.
Microsoft's newest India datacenter is now live, marking an important step in strengthening the country's AI infrastructure. See how Microsoft is shaping the next phase of India's AI economy.— Microsoft India and South Asia (@MicrosoftIndia) August 6, 2026
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माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, पिछले दो साल में भारत में Azure ने डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की है और यह रफ्तार इस नए रीज़न के आने से और भी तेज होने की उम्मीद है.
IDC के सीनियर रिसर्च डायरेक्टर डॉ. विलियम ली के अनुसार, "भारत का पब्लिक क्लाउड सर्विसेज खर्च 2030 तक 45.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, और इसमें AI से जुड़ा खर्च दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगा."
कंपनी ने यह भी बताया कि भारत में NIFTY 100 की 90% से ज्यादा कंपनियां अब Microsoft 365 Copilot का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं Infosys, TCS और Wipro जैसी बड़ी IT कंपनियों ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा Copilot सीट्स ली हैं. माइक्रोसॉफ्ट की यह नई इन्वेस्टमेंट जनवरी 2025 में ऐलान किए गए 3 बिलियन डॉलर और दिसंबर 2025 में ऐलान किए गए 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश के आगे की कड़ी है.
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भारत में 2030 तक 2 करोड़ लोगों को एआई स्किल्स सिखाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि उसकी कंपनी अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है, जिससे 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को नई नौकरियां या बिजनेस के मौके मिले हैं.