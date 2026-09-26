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Microsoft ने Home, Code और Autopilot फीचर्स के साथ पेश किया नया Copilot

Copilot Home और Code को आने वाले हफ़्ते में Microsoft के Frontier प्रोग्राम के ज़रिए रोल आउट किया जाएगा. ( फोटो - Microsoft )

आने वाले हफ़्ते में Microsoft के Frontier प्रोग्राम के ज़रिए Home और Code को रोल आउट करना शुरू किया जाएगा, जबकि Autopilot महीने के आखिर तक प्राइवेट प्रीव्यू में आ जाएगा.

यह बिना किसी की मदद के अपने-आप काम करता है – जैसे टास्क पर नज़र रखना, शेड्यूल मैनेज करना और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते रहना – भले ही कोई इसे एक्टिव रूप से इस्तेमाल न कर रहा हो. Autopilot कंपनी के अपने सिस्टम से काम करता है और इसे Teams, Outlook और दूसरे Microsoft टूल्स पर बातचीत के दौरान किसी साथी की तरह टैग किया जा सकता है.

यह GitHub Copilot वाली टेक्नोलॉजी पर ही चलता है और किसी कंपनी के अपने सिस्टम के अंदर एक सुरक्षित, सैंडबॉक्स वाले एनवायरनमेंट में काम करता है. ऑटोपायलट, जिसे पहले 'Scout' के नाम से जाना जाता था, उसे एक डिजिटल टीममेट के तौर पर बताया गया है, जिसे कोई नाम, रोल और लक्ष्य दिया जा सकता है.

इसका मतलब है कि यूज़र्स अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच किए बिना डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बना या एडिट कर सकते हैं. कोड की मदद से कोई भी व्यक्ति—सिर्फ़ सॉफ़्टवेयर डेवलपर ही नहीं—आसान भाषा में अपनी ज़रूरत बताकर ट्रैकर, डैशबोर्ड या ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो जैसे छोटे टूल बना सकता है.

अपडेट किए गए ऐप में अब होम, कोड और ऑटोपायलट शामिल किया गए हैं. होम एक शुरुआती पॉइंट की तरह काम करता है, जहां यूज़र्स कोपायलट के साथ चैट कर सकते हैं या Cowork नाम के फ़ीचर के ज़रिए बड़े काम सौंप सकते हैं. यह Word, Excel और PowerPoint को सीधे कोपायलट एक्सपीरिएंस में भी लाता है.

हैदराबाद: Microsoft ने अपने Copilot ऐप में बड़े बदलावों की घोषणा की है. कंपनी ने तीन नए फ़ीचर पेश किए हैं, जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लोग और ऑर्गनाइजेशन यूज के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकें.

Office ऐप्स में स्मार्टर टूल्स

Microsoft रोज़मर्रा के ऑफिस टूल्स में भी Copilot की मौजूदगी को बेहतर बना रहा है. अब PowerPoint अपने-आप स्लाइड डेक को बनाए रख सकता है, Excel यूज़र्स को ठीक-ठीक दिखाता है कि एडिट करने पर क्या बदलाव हुए हैं, और दोनों ऐप्स पहले से तैयार चार्ट या टेम्प्लेट का सुझाव दे सकते हैं. New Skills सुविधाएं कानूनी या वित्तीय विशेषज्ञता जैसी खास जानकारी सीधे इन प्रोग्राम्स में लाती हैं.

बिज़नेस डेटा और कनेक्शन

अपडेटेड Copilot, Microsoft IQ का इस्तेमाल करता है. यह एक ऐसा सिस्टम है, जो किसी कंपनी के डेटा और वर्कफ़्लो को एक जगह जोड़ता है. इसमें Fabric IQ शामिल है, जो Copilot को Power BI डेटा से जोड़ता है, साथ ही Dynamics 365 और Power Platform से नए कनेक्शन भी बनाता है.

इससे सेल्स टीम और दूसरे लोग कहीं और सर्च किए गए बिना सीधे अपने काम में ज़रूरी जानकारी पा सकते हैं. एक नया प्लगइन रजिस्ट्री भी होगा, जिससे बिज़नेस एक ही जगह से Copilot के लिए मंज़ूर किए गए टूल और एक्सटेंशन को मैनेज कर सकेंगे.

लागत का प्रबंधन

Microsoft संगठनों के लिए AI टूल्स पर होने वाले खर्च को कंट्रोल करने के नए तरीके पेश कर रहा है. एक स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन में रोज़मर्रा के काम, जैसे कि जल्दी पूछे जाने वाले सवाल और शुरुआती ड्राफ़्ट शामिल होंगे. इसके लिए Auto नाम के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लागत, स्पीड और सटीकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा.

ज़्यादा मुश्किल और बड़े कामों के लिए Cowork, Code और Autopilot जैसे एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके लिए अलग से इस्तेमाल के आधार पर बिलिंग सिस्टम काम करेगा. कॉस्ट-ट्रैकिंग के नए फ़ीचर से एडमिनिस्ट्रेटर खर्च पर नज़र रख सकेंगे, अलग-अलग टीमों के लिए इस्तेमाल की सीमा तय कर सकेंगे और कर्मचारियों को उनके अपने AI इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे.

Microsoft का कहना है कि और भी अपडेट आने वाले हैं. अक्टूबर में लॉन्च होने वाला Today नाम का एक नया फ़ीचर पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जो ज़रूरी कामों के बारे में बताएगा, फ़ॉलो-अप मैसेज के ड्राफ़्ट तैयार करेगा और अपने-आप शेड्यूल में बदलाव का सुझाव देगा.

इस बीच, Microsoft Teams में @Copilot का एक अपग्रेडेड वर्जन पूरी टीम को बातचीत के दौरान Context शेयर करने की सुविधा देगा. इससे सहकर्मियों को पुराने फैसलों को समझने और जानकारी को दोहराए बिना अगले कदमों की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

Microsoft सैन फ्रांसिस्को में 17 से 20 नवंबर तक होने वाले अपने Ignite कॉन्फ्रेंस में इन टूल्स के बारे में और जानकारी शेयर करने की योजना बना रहा है.