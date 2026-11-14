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Microsoft ने ग्लोबल आउटेज के लिए जताया गहरा खेद, लाखों ग्राहक और पार्टनर हुए प्रभावित

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: Microsoft ने कहा कि दुनिया भर में लाखों ग्राहकों और साझेदारों को प्रभावित करने वाली सेवा में रुकावट (आउटेज) के लिए उन्हें 'गहरा खेद' है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कंपनी ने कहा कि, "हम जानते हैं कि लोग हमारी सेवाओं पर भरोसा करते हैं और हम इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं. हमारी सेवाओं में व्यापक सुधार और स्थिरता देखने को मिल रही है."

Microsoft ने बताया कि यह एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर या AI एजेंटों से कोई संबंध नहीं है. कंपनी ने बताया कि, "यह घटना नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के पिछले काम के दौरान आई एक समस्या की वजह से हुई, जो हाल ही में किए गए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई. हमने उस मूल समस्या को ठीक कर दिया है और बाकी ग्राहकों तथा क्षेत्रों के लिए सेवाएं बहाल करने का काम जारी है."

X पर की गई पोस्ट में कहा गया कि, "मांग के स्तर को देखते हुए, हमने धीरे-धीरे सेवाएं बहाल कीं और हर चरण पर स्थिरता की जांच की. इसमें भले ही ज्यादा समय लगा, लेकिन इससे सेवाओं की एक स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिली. हमारी समीक्षा पूरी होने के बाद, हम घटना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे."