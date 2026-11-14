Microsoft ने ग्लोबल आउटेज के लिए जताया गहरा खेद, लाखों ग्राहक और पार्टनर हुए प्रभावित
Microsoft ने Outlook, Teams और Copilot को बाधित करने वाली वैश्विक आउटेज के लिए माफी मांगी है. यह कोई साइबर हमला नहीं था.
Published : November 14, 2026 at 10:45 AM IST
नई दिल्ली: Microsoft ने कहा कि दुनिया भर में लाखों ग्राहकों और साझेदारों को प्रभावित करने वाली सेवा में रुकावट (आउटेज) के लिए उन्हें 'गहरा खेद' है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कंपनी ने कहा कि, "हम जानते हैं कि लोग हमारी सेवाओं पर भरोसा करते हैं और हम इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं. हमारी सेवाओं में व्यापक सुधार और स्थिरता देखने को मिल रही है."
Microsoft ने बताया कि यह एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर या AI एजेंटों से कोई संबंध नहीं है. कंपनी ने बताया कि, "यह घटना नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के पिछले काम के दौरान आई एक समस्या की वजह से हुई, जो हाल ही में किए गए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई. हमने उस मूल समस्या को ठीक कर दिया है और बाकी ग्राहकों तथा क्षेत्रों के लिए सेवाएं बहाल करने का काम जारी है."
X पर की गई पोस्ट में कहा गया कि, "मांग के स्तर को देखते हुए, हमने धीरे-धीरे सेवाएं बहाल कीं और हर चरण पर स्थिरता की जांच की. इसमें भले ही ज्यादा समय लगा, लेकिन इससे सेवाओं की एक स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिली. हमारी समीक्षा पूरी होने के बाद, हम घटना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे."
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
इससे पहले इसमें सुधार की अच्छी प्रगति देखी गई थी, जिसमें प्रभावित बुनियादी ढांचे के एक बड़े हिस्से में सर्विस की उपलब्धता और ईमेल डिलीवरी के प्रदर्शन में सुधार हुआ था. गुरुवार रात शुरू हुई यह बड़ी आउटेज सर्वर हेल्थ-चेक में आई खराबी से जुड़ी है, जिसके कारण प्रभावित सर्वर काम करना बंद कर गए थे.
Microsoft ने शुरुआत में कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करके और प्रभावित सर्वरों को रीस्टार्ट करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की. इसके अलावा, कंपनी ने हेल्थ-चेक का एक वैकल्पिक तरीका भी अपनाया, जिससे कुछ प्रभावित सर्वर फिर से काम करने लगे.
शुक्रवार को Microsoft में आई एक लंबी तकनीकी खराबी के कारण कई देशों में कारोबार, एयरलाइंस और सरकारी कामकाज बाधित हो गए. Outlook, Teams और AI असिस्टेंट 'Copilot' जैसी व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवाएं ठप पड़ गईं. खराबी शुरू होने के कई घंटों बाद भी, इस दिग्गज टेक कंपनी को कामकाज सामान्य करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.