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इस साल सितंबर में Microsoft पेश कर सकती है अपनी Maia 300 AI चिप: रिपोर्ट

Microsoft प्रोडक्शन को काफी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है और नए चिप को अपनाने के लिए AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) समेत बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहा है.

Maia 300 AI चिप को लॉन्च करने के लिए, नडेला की अगुवाई वाली कंपनी ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC के साथ बातचीत कर रही है, ताकि 3,00,000 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की जा सके. इनकी डिलीवरी 2027 में होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि Google ने जून में खत्म हुई तिमाही से अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स की सीधी बिक्री से रेवेन्यू हासिल करना शुरू कर दिया है, जबकि Amazon के अपने चिप्स, जिनमें ट्रेनियम सीरीज़ भी शामिल है, का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

इस टेक कंपनी ने नवंबर 2023 में Maia AI चिप की पहली जनरेशन लॉन्च की थी. हालांकि, तब से यह अपने प्रतिस्पर्धियों - Alphabet और Amazon - से काफी पीछे रही है, क्योंकि वे दोनों अपनी कस्टम AI चिप्स को बड़े पैमाने पर तैयार करने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं.

हैदराबाद: 'द इंफॉर्मेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि Microsoft इस सितंबर में ही अपनी अगली जनरेशन की Maia 300 AI चिप पेश करने की तैयारी कर रहा है.

माइक्रोसॉफ्ट के Azure Maia डिवीज़न के जनरल मैनेजर एंड्रयू वॉल ने कहा कि, "माइक्रोसॉफ्ट अपनी लॉन्ग-टर्म AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के तहत कस्टम सिलिकॉन में निवेश करना जारी रखे हुए है. हालांकि हम प्रोडक्शन की मात्रा के बारे में जानकारी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बताई गई संख्याएं हमारे प्रोग्राम के पैमाने को नहीं दिखाती हैं." रिपोर्ट में बताया गया है कि TSMC सामान्य कामकाजी घंटों के बाद कमेंट के लिए उपलब्ध नहीं थी.

Microsoft के लंबे समय के लक्ष्य और भी बड़े हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी दस लाख से ज़्यादा Maia 300 यूनिट बनाने की क्षमता हासिल करने की योजना बना रही है. हालांकि, पुर्ज़ों की कमी और TSMC के साथ क्षमता को लेकर चल रही बातचीत के नतीजों की वजह से इन योजनाओं में रुकावट आ सकती है.

Microsoft की Maia 200 चिप क्या है

Maia 300, Microsoft की दूसरी जनरेशन की AI चिप Maia 300 की जगह लेगी, जिसे जनवरी में पेश किया गया था. इस चिप को TSMC ने एडवांस्ड 3-नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया था. इसकी खासियत इसमें SRAM का भरपूर इस्तेमाल था. SRAM एक तेज़ तरह की मेमोरी है, जो AI सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, खासकर उन सिस्टम में जिन्हें एक साथ कई यूज़र रिक्वेस्ट को संभालना होता है.

Microsoft का कस्टम AI चिप्स बनाने की दिशा में कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब क्लाउड सर्विस देने वाली बड़ी कंपनियां लागत कम करने और Nvidia जैसे बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता घटाने के लिए अपने खुद के चिप्स डिज़ाइन करने पर तेज़ी से विचार कर रही हैं. Nvidia के ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की मांग AI के दौर में बहुत बढ़ गई है और वे महंगे भी हो गए हैं.

अपना खुद का हार्डवेयर बनाकर, Microsoft, Google और Amazon जैसी कंपनियां अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा कंट्रोल पाने, काम करने की क्षमता बेहतर करने और शायद अपने क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को लागत में बचत का फ़ायदा पहुंचाने की उम्मीद करती हैं.