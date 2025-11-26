15 जनवरी के बाद WhatsApp पर नहीं चलेगा Copilot, Meta की नई पॉलिसी का असर
15 जनवरी के बाद WhatsApp पर Microsoft Copilot बंद होने वाला है, इसलिए यूजर्स को अपनी चैट हिस्ट्री समय पर एक्सपोर्ट करनी होगी.
Published : November 26, 2025 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: अगर आप भी व्हाट्सएप पर माइक्रोसॉफ्ट का एआई चैट मॉडल कोपायलट यूज़ करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 15 जनवरी के बाद Copilot व्हाट्सएप पर काम नहीं करेगा. 15 जनवरी के बाद से व्हाट्सएप पर यूज़र्स को Copilot से चैट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. कंपनी ने इस कदम को व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा की नई पॉलिसीज़ की वजह से उठाया है, जो पिछले महीने अपडेट की गई थी.
दरअसल, मेटा ने अपनी नई गाइडलाइन्स में साफतौर पर कहा है कि WhatsApp Business API का इस्तेमाल अब जनरल-पर्पज AI चैटबॉट्स नहीं कर सकेंगे. व्हाट्सएप इस एपीआई को खासतौर पर ऐसे बिजनेस के लिए रखना चाहता है, जो अपने ग्राहकों को सर्विस देते हैं, ना कि एआई चैटबॉट को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए. मेटा के इसी नियम को लागू करने के बाद पहले ओपनएआई की चैटजीपीटी और फिर Perplexity जैसी कंपनियों को WhatsApp से अपने एआई बॉट को हटाना पड़ा और अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी कोपायलट को व्हाट्सएप से हटाने का फैसला कर लिया है. आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही ओपनएआई ने ऐलान किया था कि वो जनवरी से चैटजीपीटी को व्हाट्सएप से हटा लेंगे.
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा?
Microsoft का कहना है कि व्हाट्सएप पर कोपायलट को अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा था. इसका मतलब है कि यूजर लॉगिन नहीं करते थे, बस चैट शुरू कर देते थे. इसी वजह से एक बड़ा इश्यू यह है कि आपकी चैट हिस्ट्री नई कोपायलट ऐप या वेब वर्ज़न में ट्रांसफर नहीं होगी.
अगर किसी यूजर को अपनी चैट्स आगे भी चाहिए, तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सलाह दी है कि वो 15 जनवरी से पहले WhatsApp की एक्सपोर्ट चैट फीचर के जरिए अपनी चैट हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं.
ऐसे में अब सवाल यह है कि कोपायलट का इस्तेमाल कैसे होगा. इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने जानकारी दी है कि यूज़र्स व्हाट्सएप के बजाय Copilot की ऑफिशियल मोबाइल ऐप या फिर Copilot के वेब वर्ज़न के जरिए ही इस एआई चैट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. यह बदलाव उन यूजर्स को थोड़ा परेशान करेगा जो व्हाट्सएप पर ही सारी चीज़ें करना पसंद करते थे लेकिन यह भी साफ है कि मेटा की नई पॉलिसीज़ की वजह से व्हाट्सएप अब AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा.