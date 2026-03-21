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Microsoft ने Windows 11 में किए कई बड़े बदलाव, टास्कबार से लेकर पॉज़ अपडेट्स तक, देखें पूरी लिस्ट

कंपनी अब कॉपायलट को अनावश्यक जगहों से हटा रही है और अपडेट्स को कम डिसरप्टिव बनाने के लिए यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दे रही है. ( Image Credit: Microsoft )

हैदराबाद: Microsoft ने Windows 11 को और बेहतर बनाने का बड़ा ऐलान किया है. कंपनी के विंडोज़ और डिवाइसेज़ के EVP पवर दावुलुरी ने विंडोज़ इनसाइडर्स को एक लंबा ब्लॉग पोस्ट लिखकर बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने यूज़र्स की फीडबैक को बहुत ध्यान से सुना है. यूज़र्स विंडोज़ से प्यार करते हैं और इसे और मजबूत, तेज और यूज़र-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं. इसी फीडबैक के आधार पर कंपनी ने अब कई अहम बदलाव लाने का फैसला किया है. माइक्रोसॉफ्ट ने विडोज़ के लिए कई खास घोषणाएं की है, जो इस महीने और अप्रैल में विंडोज़ इनसाइडर बिल्ड्स में टेस्ट के लिए आएंगे. ये बदलाव विंडोज़ की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सपीरियंस को ऊपर उठाने पर फोकस करते हैं.

टास्कबार में ज्यादा कस्टमाइजेशन का विकल्प

विंडोज़ यूज़र्स की सबसे बड़ी शिकायतों में एक टास्कबार को सिर्फ नीचे रखने की मजबरी थी. अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ठीक करने का ऐलान कर दिया है. जल्द ही आप टास्कबार को स्क्रीन के ऊपर, बाईं तरफ या दाईं तरफ लेकर जा सकेंगे. इससे वर्कस्पेस को अपनी पसंद के मुताबिक पर्सनलाइज़ करना आसान हो जाएगा. कई सालों से फीडबैक हब में यह फीचर सबसे ऊपर था और कंपनी इसे वापस ला रही है.

कंपनी अब कॉपायलट को अनावश्यक जगहों से हटा रही है और अपडेट्स को कम डिसरप्टिव बनाने के लिए यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दे रही है. (Image Credit: Microsoft)

कोपायलट को स्मार्ट और जरूरी जगहों पर ही इस्तेमाल

माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज़ में कोपायलट को हर जगह ठूंसने की बजाय, सोज-समझकर, सिर्फ जरूरी जगहों पर ही इंटीग्रेट करने का फैसला किया है. कंपनी कह रही है कि एआई को ऐसे फीचर्स में फोकस किया जाएगा, जो सच में उपयोगी हो. शुरुआत में उन जगहों से कोपायलट एंट्री पॉइंट्स को हटाया जा रहा है, जहां इसकी जरूरत नहीं है. जैसे - Snipping Tool, Photos, Widgets और Notepad से कोपायलट बटन या ऑप्शन कम हो जाएंगे. कंपनी का मकसद यूज़र को बेवजह डिस्टर्ब होने से रोकना है और एआई का इस्तेमाल उसी जगह करने का ऑप्शन देने का है, जहां उसकी जरूरत है.

अपडेट्स करने की परेशानी खत्म

विंडोज़ अपडेट्स अक्सर यूज़र्स को किसी काम के बीच में रोक देते हैं या अपने-आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं, जबकि उस वक्त यूज़र किसी जरूरी काम में व्यस्त होते हैं. इससे कई यूज़र्स को काफी परेशानी होती थी. अब कंपनी यूज़र्स को ज्यादा कंट्रोल दे रही है. डिवाइस सेटअप के दौरान अपडेट्स स्किप करने का ऑप्शन आएगा. रीस्टार्ट या शटडाउन करते वक्त अपडेट इंस्टॉल न करने का चॉइस भी मिलेगा. अपडेट्स को लंबे समय तक पॉज करने की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी और ऑटोमैटिक रीस्टार्ट्स और नोटिफिकेशन्स कम होंगे. इससे यूज़र्स को अपडेट्स प्लान करने में आसानी होगी.