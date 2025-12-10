ETV Bharat / technology

Microsoft ने भारत में किया 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करने का ऐलान, इंडिया बनेगा AI का नया पावर हब!

माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 17.5 बिलियन डॉलर, अब तक का सबसे बड़ा एशियाई निवेश घोषित किया है.

In this handout photo provided by Microsoft, Chief Executive Officer Satya Nadella, left, shakes hands with Indian Prime Minister Narendra Modi during their meeting in New Delhi, India, Tuesday, Dec. 9, 2025.
माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई इस हैंडआउट फ़ोटो में, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर सत्या नडेला (बाएं) मंगलवार, 9 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली, भारत में अपनी मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए. (फोटो क्रेडिट: Microsoft)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 10:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत आदकल दुनियाभर की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है. एक के बाद एक दुनियाभर की टेक कंपनियां भारत में लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है. इस लिस्ट में अब अमेरिकन टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी शामिल हो गया है, जिसने भारत में अभी तक का सबसे बड़ा एशियाई इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करने के बाद अपने मेगा इन्वेस्टेमेंट प्लान का ऐलान किया.

उन्होंने ऐलान किया कि माइक्रोसॉफ्ट अगले चार साल में भारत में 17.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा अमाउंट का निवेश करेगा. यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और साफ दिखाता है कि ग्लोबल टेक कंपनियां इंडिया को आने वाले एआई युग का लीडर मान रही हैं.

इस इन्वेस्टमेंट का बड़ा मकसद

नडेला के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट का फोकस सिर्फ पैसा लगाना ही नहीं बल्कि भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सोवरिन कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाना है ताकि देश एआई बेस्ड फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार हो सके. माइक्रोसॉफ्ट के इस मेगा इन्वेस्टमेंट के चार मुख्य उद्देश्य हैं:

  1. एआई और क्लाउड के लिए विशाल डेटा सेंटर नेटवर्क बढ़ाना
  2. लोगों को एआई और कंप्यूटिंग स्किल्स में ट्रेन करना
  3. इंडिया के लिए सोवरिन रेडी हाइपरस्केल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना
  4. नई क्लाउड रीजन और एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाना

कहां बनेगा बड़ा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर

माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वह हैदराबाद में बन रही इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है. यह रीजन 2026 के मिड तक लाइव हो जाएगी. कंपनी ने कहा कि एक नया क्लाउड रीजन भी तैयार हो रहा है जो साइज़ में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से भी लगभग डबल होगा.

सेक्शनडिटेल
टोटल इन्वेस्टमेंट17.5 बिलियन डॉलर, अगले चार साल
फोकस एरियाAI, क्लाउड, सोवरिन डेटा, स्किल डेवलपमेंट
मेजर लोकेशनहैदराबाद, नई क्लाउड रीजन, इंडिया साउथ सेंट्रल
गो-लाइव टाइमलाइनमिड 2026

भारत पर इतना भरोसा क्यों

पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को भारत की एआई क्षमताओं पर पूरा भरोसा है. सरकार खुद देश को एआई और सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए भारी इनसेंटिव दे रही है ताकि लोकल इनोवेशन बढ़े और इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो.

दूसरी तरफ, भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल मार्केट्स में से एक है. इसी रेस में गूगल ने भी पिछले महीने अनाउंस किया था कि वह पांच साल में 15 बिलियन डॉलर भारत में लगाएगा और विशाखापट्टनम में अपना पहला एआई हब बनाएगा.

आम यूज़र के लिए क्या-क्या बदलेगा

यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि आम यूज़र्स के लिए भी बड़े बदलाव लेकर आएगा. इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:

  • देश में तेज़ और सिक्योर क्लाउड सर्विसेस की उपलब्धता बढ़ेगी
  • लोकल एआई टूल्स और एप्लिकेशन्स का तेजी से विकास होगा
  • लाखों लोगों को नए एआई जॉब्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का फायदा मिलेगा
  • सरकारी और पब्लिक सेक्टर में भी एडवांस्ड डिजिटल सर्विसेस लागू की जा सकेंगी

कनाडा में भी बड़ा निवेश

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ-साथ कनाडा में भी अगले दो साल में 5.4 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है. कनाडा में नया क्लाउड कैपेसिटी 2026 की दूसरी छमाही में लाइव होगी. कुल मिलाकर, यह साफ है कि माइक्रोसॉफ्ट आने वाले दशक को एआई और क्लाउड का गोल्डन पीरियड मान रहा है और इंडिया इस गेम का हेडक्वार्टर बनने की पोज़िशन में है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MICROSOFT INVESTMENT INDIA
INDIA AI HUB
SATYA NADELLA PM MODI MEETING
MICROSOFT CLOUD REGION HYDERABAD
AI INFRASTRUCTURE INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.