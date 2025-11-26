ETV Bharat / technology

Microsoft ने Edge ब्राउज़र में लॉन्च किए नए AI Shopping फीचर्स, ChatGPT और Perplexity को देंगे टक्कर!

Edge ब्राउज़र में आए नए Copilot फीचर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान यूजर्स को सस्ते प्रोडक्ट और कैशबैक ऑफर्स खोजने में मदद करेंगे.

Microsoft has launched a new AI shopping tool for Copilot in the Edge browser, which will help with price comparison, cashback alerts and smart shopping.
Microsoft ने Edge ब्राउज़र में Copilot के लिए नए AI शॉपिंग टूल लॉन्च किए हैं, जो प्राइस कंपैरिजन, कैशबैक अलर्ट और स्मार्ट खरीदारी में मदद करेंगे. (फोटो क्रेडिट: Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 5:36 PM IST

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेजीजेंस यानी एआई कंपनियां अपने-अपने एआई मॉडल को एडवांस बनाते जा रही है और उसमें यूज़र्स के लिए नए फीचर्स को शामिल करते जा रही है. OpenAI और Perplexity के बाद अब Microsoft ने भी एआई शॉपिंग प्लेटफॉर्म की रेस में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने एज ब्राउज़र में कोपायलट के लिए ऐसे नए फीचर्स जोड़े हैं, जो यूज़र्स को ऑनलाइन शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए स्मार्ट फैसले लेने में मदद करेंगे.

आधिकारिक ब्लॉग के मुताबिक, Microsoft का कहना है कि अब कोपायलट यह भी बता सकेगा कि जिस प्रोडक्ट पर आपकी नजर है, वह कहीं और सस्ता मिल रहा है या उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑफर, कैशबैक या डील चल रही है या नहीं. इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ स्मार्ट शॉपिंग डिसिज़न लेने में ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि आपकी जेब का ख्याल भी रखेगा और आपको बताएगा कि वो प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा है और कहां पर उसपर किसी भी तरह का ऑफर या कैशबैक मिल रहा है.

नए फीचर्स में क्या-क्या मिलेगा

Edge ब्राउज़र में अब Copilot Mode के जरिए कई AI-बेस्ड शॉपिंग फीचर्स उपलब्ध होंगे. इनमें शामिल हैं:

  • कैशबैक
  • प्राइस हिस्ट्री
  • प्राइस कंपैरिजन
  • प्रोडक्ट इनसाइट्स
  • प्राइस ट्रैकिंग

माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल इन फीचर्स को सिर्फ अमेरिका में ही उपलब्ध कराया है, जैसा कि गूगल और Perplexity ने भी किया है. हालांकि, अभी तक में ओपनएआई एकमात्र ऐसी एआई कंपनी है, जिसने Shopping Research टूल को ग्लोबली रोलआउट किया है.

माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि इन नए टूल्स को देखने के लिए यूज़र्स को किसी सपोर्टेड रिटेल वेबसाइट पर जाना होगा और Copilot आइकन पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आप चाहें तो प्रोडक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, कीमतों की तुलना कर सकते हैं या प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं. कोपायलट इन सभी कामों को अपनी नैचुलर लैंग्वेज में कमांड में समझ लेता है, जिससे अनुभव यूज़र्स का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है.

सबसे खास फीचर

अगर आपके ब्राउज़र में बहुत सारे टैब्स खुले हैं और आप किसी वेबसाइट पर खरीदारी करने वाले हैं, तो कोपायलट आपको खुद ही अलर्ट देगा कि किसी दूसरी साइट पर वही प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता मिल रहा है या वहां कैशबैक ऑफर चल रहा है. इस फीचर का फायदा यह होगा कि आपको खुद मैनुअली अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं होगी.

