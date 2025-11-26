ETV Bharat / technology

Microsoft ने Edge ब्राउज़र में लॉन्च किए नए AI Shopping फीचर्स, ChatGPT और Perplexity को देंगे टक्कर!

Microsoft ने Edge ब्राउज़र में Copilot के लिए नए AI शॉपिंग टूल लॉन्च किए हैं, जो प्राइस कंपैरिजन, कैशबैक अलर्ट और स्मार्ट खरीदारी में मदद करेंगे. ( फोटो क्रेडिट: Microsoft )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेजीजेंस यानी एआई कंपनियां अपने-अपने एआई मॉडल को एडवांस बनाते जा रही है और उसमें यूज़र्स के लिए नए फीचर्स को शामिल करते जा रही है. OpenAI और Perplexity के बाद अब Microsoft ने भी एआई शॉपिंग प्लेटफॉर्म की रेस में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने एज ब्राउज़र में कोपायलट के लिए ऐसे नए फीचर्स जोड़े हैं, जो यूज़र्स को ऑनलाइन शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए स्मार्ट फैसले लेने में मदद करेंगे. आधिकारिक ब्लॉग के मुताबिक, Microsoft का कहना है कि अब कोपायलट यह भी बता सकेगा कि जिस प्रोडक्ट पर आपकी नजर है, वह कहीं और सस्ता मिल रहा है या उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑफर, कैशबैक या डील चल रही है या नहीं. इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ स्मार्ट शॉपिंग डिसिज़न लेने में ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि आपकी जेब का ख्याल भी रखेगा और आपको बताएगा कि वो प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा है और कहां पर उसपर किसी भी तरह का ऑफर या कैशबैक मिल रहा है. नए फीचर्स में क्या-क्या मिलेगा