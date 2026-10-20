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गृह मंत्रालय ने दी सलाह, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नकली योजनाओं के विज्ञापन से बचें

गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि Facebook और Instagram पर दिखने वाली नकली वीडियो में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के चेहरे देखकर कभी भी पैसा न भेजें क्योंकि ये सब धोखा है. ( IANS )

हैदराबाद: गृह मंत्रालय यानी Ministry of Home Affairs (MHA) ने सोमवार यानी 19 अक्टूबर 2026 को एक जरूरी एडवाइज़री जारी की है. इसमें लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चल रहे धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से बचने की चेतावनी दी गई है. ये विज्ञापन डीपफेक या बदली हुई वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं. इनमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कई मुख्यमंत्रियों जैसे बड़े नेताओं के चेहरे और आवाज़ को नकली बनाकर दिखाया जाता है. ये नकली वीडियोज़ लोगों को सरकारी मदद की योजनाओं का झांसा देती हैं.

इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉड लोग इन वीडियोज़ में कहते हैं कि गरीब लोगों को पैसा मिलेगा. कुछ विज्ञापनों में फोन नंबर दिए होते हैं. कुछ में लोगों को नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है. वहां पर स्क्रैच कार्ड या स्पिन-एंड-विन जैसे खेल दिखाए जाते हैं. ऐसी चीजें देखने के बाद लोगों को लगता है कि उन्हें इनाम मिल गया है.

कई तरीकों का ऑनलाइन फ्रॉड इसके अलावा कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी अनजाने नंबर से बातचीत शुरू करते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं. कई बार पाकिस्तानी फोन नंबर से भी कॉल या मैसेज आते हैं, जिनके नंबर की शुरुआत में +92 होता है. इन नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज में कहा जाता है कि आपका नाम चुन किसी खास इनाम के लिए चुन लिया गया है. विषय विवरण एडवाइज़री जारी करने वाला गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) तारीख 19 अक्टूबर 2026 मुख्य खतरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीपफेक विज्ञापन कौन दिखता है नकली वीडियो में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कई मुख्यमंत्री अन्य फ्रॉड व्हाट्सएप मैसेज, +92 वाले पाकिस्तानी नंबर, UPI Collect Request क्या मांगते हैं टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन चार्ज शिकायत कहां करें 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in उसके बाद साइबर क्रिमिनल बार-बार पैसे माांगते हैं और कहते हैं कि ये पैसे टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज या वेरिफिकेशन फीस के लिए मांगी जा रही है. ऐसे में कई लोग इनाम की लालच में पैसे भेज देते हैं. कुछ मामलों में UPI collect request भेज दी जाती है. लोग सोचकर मंजूरी दे देते हैं और पैसा निकल जाता है. कभी-कभी कहा जाता है कि किसी ऐप में PIN डालने पर आपको इनाम भेजा जाएगा, लेकिन असल में पिन डालते ही अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं. ये सभी जानकारी National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU) ने दी है. इंस्टाग्राम पर दिखने वाले विज्ञापनों पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से जांच करनी जरूरी है. (Meta)