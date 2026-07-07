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MG Windsor EV की ताबड़-तोड़ बिक्री, 2 साल से भी कम समय में बिके 75,000 यूनिट्स

JSW MG Motor India की इलेक्ट्रिक कार MG Windsor EV ने 75,000 यूनिट्स की थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

MG Windsor EV
MG Windsor EV (फोटो - JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने जानकारी दी है कि उसकी MG Windsor EV ने 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स की थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह घोषणा पिछले साल नवंबर में इस लोकप्रिय EV की बिक्री के 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार करने के लगभग 7 महीने बाद की गई है.

इसके अलावा, CY2026 की पहली छमाही (H1) में MG Windsor EV की 19,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बेची गईं. गौरतलब है कि Windsor EV को अक्टूबर 2024 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था, और मई 2025 से इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया था.

इस मौके पर JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा कि, "MG Windsor एक बेहतरीन कार है, जो ग्राहकों को बहुत अच्छी वैल्यू देती है और भारतीय कार खरीदारों की पसंद के हिसाब से बनाई गई है. मेट्रो शहरों और उभरते हुए बाज़ारों में मौजूद अपने ग्राहकों के साथ, MG Windsor EV ने भारत में EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने और लोगों के सफ़र करने के तरीके को बदलने में अहम योगदान दिया है."

MG Windsor EV के बैटरी विकल्प और रेंज
बता दें कि लॉन्च होने के बाद से ही, MG Windsor EV भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बन गई है. इस इलेक्ट्रिक कार को कुल तीन वेरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में बेचा जा रहा है. इसके निचले वेरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है.

यह बैटरी पैक 331 km तक की रेंज प्रदान करता है, जबकि ज़्यादा रेंज चाहने वाले खरीदार इसके 'Pro' ट्रिम्स को चुन सकते हैं. इस ट्रिम्स की अधिकतम रेंज 449 km तक है. इसके साथ ही इनमें कुछ अतिरिक्त फ़ीचर (जैसे पावर्ड टेलगेट और टॉप मॉडल में ADAS टेक्नोलॉजी) मिलते हैं.

MG Windsor EV की कीमत
Windsor EV की कीमत पर नजर डालें तो इसे 14.70 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है और पूरी तरह खरीदने पर इसकी कीमत 19.00 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

खरीदारों के पास बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) मॉडल के तहत गाड़ी खरीदने का विकल्प भी विकल्प है, जिससे इस कार की शुरुआती कीमत घटकर 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है. इसके साथ बैटरी का किराया 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर (बड़ी बैटरी के लिए 4.50 रुपये प्रति किलोमीटर) देना होता है.

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