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MG Windsor EV की ताबड़-तोड़ बिक्री, 2 साल से भी कम समय में बिके 75,000 यूनिट्स

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने जानकारी दी है कि उसकी MG Windsor EV ने 2 साल से भी कम समय में 75,000 यूनिट्स की थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह घोषणा पिछले साल नवंबर में इस लोकप्रिय EV की बिक्री के 50,000 यूनिट के आंकड़े को पार करने के लगभग 7 महीने बाद की गई है.

इसके अलावा, CY2026 की पहली छमाही (H1) में MG Windsor EV की 19,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बेची गईं. गौरतलब है कि Windsor EV को अक्टूबर 2024 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था, और मई 2025 से इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया था.

इस मौके पर JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा कि, "MG Windsor एक बेहतरीन कार है, जो ग्राहकों को बहुत अच्छी वैल्यू देती है और भारतीय कार खरीदारों की पसंद के हिसाब से बनाई गई है. मेट्रो शहरों और उभरते हुए बाज़ारों में मौजूद अपने ग्राहकों के साथ, MG Windsor EV ने भारत में EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने और लोगों के सफ़र करने के तरीके को बदलने में अहम योगदान दिया है."

MG Windsor EV के बैटरी विकल्प और रेंज

बता दें कि लॉन्च होने के बाद से ही, MG Windsor EV भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV में से एक बन गई है. इस इलेक्ट्रिक कार को कुल तीन वेरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में बेचा जा रहा है. इसके निचले वेरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है.