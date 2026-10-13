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त्योहारों से पहले लॉन्च हुआ MG Windsor EV का Indulge Edition, जानें क्या है कीमत

MG Windsor EV का Indulge Edition हुआ लॉन्च ( फोटो - JSW MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने त्योहारों के मौसम से पहले अपनी MG Windsor EV का एक नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. कंपनी ने MG Windsor का Indulge Edition पेश किया है, जिसकी सिर्फ 300 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 17.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

इस स्पेशल एडिशन की खासियत इसका नया एक्सटीरियर पेंट फ़िनिश, साथ ही केबिन अपहोल्स्ट्री का नया कलर स्कीम और स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन की कीमत Windsor Essence 38 kWh से लगभग 89,000 रुपये ज़्यादा है.

नए MG Windsor EV Indulge Edition का एक्सटीरियर नए Windsor EV Indulge Edition को नए 'शैडो गोल्ड' एक्सटीरियर पेंट फ़िनिश के साथ उतारा गया है, जिसके साथ ब्लैक-फ़िनिश वाली रूफ, विंग मिरर्स और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

इस कार की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसमें अतिरिक्त ब्लैक और क्रोम ट्रिम एक ऑप्शनल एक्सेसरीज़ पैकेज के तौर पर मिलता है, जो खास तौर पर इस स्पेशल एडिशन के लिए ही पेश किया गया है. एक्सटीरियर की खासियतों के अलावा, इस एक्सेसरीज़ पैकेज में 3D फ़्लोर मैट्स, रियर सनशेड्स और लेदर की कवर भी शामिल हैं.

MG Windsor EV Indulge Edition का सीटिंग लेआउट (फोटो - JSW MG Motor India)

नए MG Windsor EV Indulge Edition का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो कार में डुअल-टोन टैन और ब्लैक कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, और हेडरेस्ट पर 'Inspire' की ब्रांडिंग दी गई है. इस स्पेशल एडिशन में आगे की सीटों पर नेक पिलो भी दिए गए हैं, जबकि पीछे बैठने वालों को थ्रो पिलो और सबसे खास बात, छत पर लगा फोल्ड-होने वाला मीडिया डिस्प्ले मिलता है, जिसे MG Prive Screen कहता है.

MG Windsor EV Indulge Edition का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - JSW MG Motor India)

इसके अलावा, कार में 15.6-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, एडेप्टिव एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और अन्य फीचर्स टॉप-स्पेक 'Essence 38 kWh' मॉडल से ही लिए गए हैं. पिछले साल के MG Windsor Inspire Edition की तरह ही, Windsor Indulge भी सिर्फ़ 38 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट व्हील्स को पावर देती है. इसका पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 134 bhp और 200 Nm है, और इसकी रेंज भी पहले की तरह 332 km ही है.