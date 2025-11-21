ETV Bharat / technology

MG Windsor EV के 50,000 यूनिट्स की बिक्री हुई पूरी, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

MG Windsor EV ने भारतीय बाजार में 50,000 यूनिट की बिक्री का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है. यह अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई थी.

MG Windsor EV की बिक्री (फोटो - JSW MG Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 2:36 PM IST

हैदराबाद: JSW MG Motor India ने जानकारी दी है कि MG Windsor EV भारतीय बाजार में 50,000 यूनिट की बिक्री का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है. 50 हजार यूनिट्स की बिक्री की यह उपलब्धि एक साल से ज़्यादा समय में आई. निश्चित आंकड़ों की बात करें तो कंपनी ने यह उपलब्धि 400 दिनों में हासिल की है. भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए आने के बाद से यह मॉडल का पहला बड़ा माइलस्टोन है.

MG Windsor EV को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ही इस कार ने लोगों का ध्यान खींचा. इस कार को MG के बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम के साथ पेश किया गया, जो खरीदारों को बैटरी को अलग से सब्सक्राइब करके शुरुआती खरीद कीमत कम करने की सुविधा देता है.

ग्राहकों को मिलने वाली यह सुविधा, इस कार मॉडल के ओवरऑल बिक्री परफॉर्मेंस में योगदान देने वाले फैक्टर्स में से एक रही है. इस इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च के बाद से, MG Windsor EV ने कंपनी के लिए लगातार महीने की बड़ी बिक्री दर्ज की है.

अक्टूबर 2025 में, MG Motor ने मॉडल का पहला स्पेशल एडिशन, MG Windsor Inspire Edition पेश किया. इस स्पेशल एडिशन को 300 यूनिट तक सिमित रखा गया है. इसमें ब्लैक-आउट एक्सटीरियर एलिमेंट्स और केबिन में रेड एक्सेंट दिए गए हैं.

Windsor Inspire Edition को कंपनी ने 16.65 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, या इसे BaaS प्लान चुनने वाले खरीदारों के लिए 9.99 लाख रुपये में पेश किया गया था. यह स्पेशल एडिशन तब आया जब MG Windsor EV ने बिक्री का अपना पहला साल पूरा किया, तब तक MG ने इस कार की 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स डिलीवर कर दी थीं.

इससे पहले मई 2025 में, MG Motor ने इस रेंज में एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट जोड़ा था, जिसे MG Windsor Pro के नाम से पेश किया था. इस वर्जन में एक बड़े 52.9 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टैंडर्ड 38 kWh पैक से अपग्रेडेड है.

इस बैटरी पैक के साथ Pro वर्जन की रेंज स्टैंडर्ड मॉडल के 331 km से क्लेम की गई रेंज से 449 km तक बढ़ जाती है. MG Windsor Pro में पहले मालिक के लिए लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी शामिल है. नए Pro वेरिएंट को पहले 24 घंटों के अंदर 8,000 बुकिंग मिलीं.

