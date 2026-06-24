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16 जुलाई को MG पेश करेगी नई PHEV एसयूवी, जानें कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स

Wuling Starlight 560 ( फोटो - Wuling )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor आगामी 16 जुलाई, 2026 को अपनी एक नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV के साथ भारत के न्यू-एनर्जी व्हीकल मार्केट में अपना अगला कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस कार के साथ कंपनी भारत में PHEV स्पेस में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर रही है, जो एक ऐसी कैटेगरी जिसमें अभी सीमित विकल्प ही हैं. हालांकि कंपनी ने इस नई कार के नाम के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मौजूदा डिटेल्स से जानकारी सामने आ रही है कि यह SUV विदेशी मार्केट में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर आधारित होगी. कंपनी द्वारा शेयर किए गए एक टीज़र में, MG Motor ने कहा कि, "इंटरनेट इनसाइड ने भारत में गाड़ी चलाने के तरीके को बदल दिया है. अब, अगले इवोल्यूशन को पावर देने का समय आ गया है. हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम न्यू एनर्जी व्हीकल्स के बारे में भारत की सोच को फिर से परिभाषित कर रहे हैं." कंपनी की यह आने वाली कार भारत के लिए पहला MG प्लग-इन हाइब्रिड ऑफरिंग होने की उम्मीद है, जिसमें शुरुआती शोकेस PHEV वर्जन पर फोकस पर हो सकता है. इसके अलावा, बाद में एक इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव भी आ सकता है. पेटेंट फाइलिंग से इंडिया स्ट्रैटजी का खुलासा

इस SUV का डिज़ाइन SAIC GM वूलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड की पेटेंट फाइलिंग के ज़रिए भारत में पहले ही सामने आ चुका है. बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन मार्च 2026 में फाइल किया गया था. पेटेंट इमेज पर Wuling ब्रांडिंग नहीं दी गई है. इससे यह जानकारी भी मिलती है कि कार को भारत के लिए MG ब्रांड के तहत ही पेश किया जाएगा. इस SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे यह संभावना और ज्यादा बढ़ गी है कि लोकल डेवलपमेंट का काम पहले से ही चल रहा है.