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16 जुलाई को MG पेश करेगी नई PHEV एसयूवी, जानें कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स

MG Motor भारत में अपनी नई PHEV एसयूवी को पेश करने वाली है, जोकि Wuling Starlight 560 पर आधारित है.

Wuling Starlight 560
Wuling Starlight 560 (फोटो - Wuling)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 3:34 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor आगामी 16 जुलाई, 2026 को अपनी एक नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV के साथ भारत के न्यू-एनर्जी व्हीकल मार्केट में अपना अगला कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस कार के साथ कंपनी भारत में PHEV स्पेस में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर रही है, जो एक ऐसी कैटेगरी जिसमें अभी सीमित विकल्प ही हैं.

हालांकि कंपनी ने इस नई कार के नाम के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मौजूदा डिटेल्स से जानकारी सामने आ रही है कि यह SUV विदेशी मार्केट में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर आधारित होगी.

कंपनी द्वारा शेयर किए गए एक टीज़र में, MG Motor ने कहा कि, "इंटरनेट इनसाइड ने भारत में गाड़ी चलाने के तरीके को बदल दिया है. अब, अगले इवोल्यूशन को पावर देने का समय आ गया है. हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम न्यू एनर्जी व्हीकल्स के बारे में भारत की सोच को फिर से परिभाषित कर रहे हैं."

कंपनी की यह आने वाली कार भारत के लिए पहला MG प्लग-इन हाइब्रिड ऑफरिंग होने की उम्मीद है, जिसमें शुरुआती शोकेस PHEV वर्जन पर फोकस पर हो सकता है. इसके अलावा, बाद में एक इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव भी आ सकता है.

पेटेंट फाइलिंग से इंडिया स्ट्रैटजी का खुलासा
इस SUV का डिज़ाइन SAIC GM वूलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड की पेटेंट फाइलिंग के ज़रिए भारत में पहले ही सामने आ चुका है. बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन मार्च 2026 में फाइल किया गया था. पेटेंट इमेज पर Wuling ब्रांडिंग नहीं दी गई है.

इससे यह जानकारी भी मिलती है कि कार को भारत के लिए MG ब्रांड के तहत ही पेश किया जाएगा. इस SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे यह संभावना और ज्यादा बढ़ गी है कि लोकल डेवलपमेंट का काम पहले से ही चल रहा है.

ग्लोबल मॉडल जैसा होगा एक्सटीरियर
कार के टेस्ट म्यूल की सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिज़ाइन सीधा रखा गया है. इसका साइज़ SUV जैसा है और स्टाइलिंग के संकेत इंटरनेशनल लेवल पर बिकने वाले मॉडल से अलग हैं. इस कार में लंबा बोनट, बड़ी फ्रंट ग्रिल, चौकोर व्हील आर्च और निचले हिस्सों पर ब्लैक बॉडी क्लैडिंग लगाई गई है.

कार में मिलने वाले दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें दोनों सिरों पर LED लाइटिंग, रूफ रेल्स, एक रियर स्पॉइलर और 18-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं. कार के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो यह ज़्यादा वर्टिकल दिखती है, जिससे यह थोड़ी MPV जैसी प्रोफ़ाइल देती है.

कार का केबिन और पावरट्रेन
कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, इस SUV में लिमिटेड फिजिकल स्विचगियर के साथ मिनिमलिस्ट लेआउट दिया गया है. कार के डैशबोर्ड में 12.8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है. दुनिया भर में मिलने वाले दूसरे इक्विपमेंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम शामिल हैं.

कार के पावरट्रेन पर नजर डालें तो विदेशों में इस कार के प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है. यह कुल मिलाकर 197bhp की पावर और 230Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. CLTC साइकिल के तहत सिर्फ़ इसकी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज 100km तक हो सकती है.

इस कार का एक ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी विदेशी बाजारों में बेचा जा रहा है. EV वर्जन में 56.7kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ्रंट-माउंटेड मोटर लगाई जाती है, जो 136bhp की पावर और 200Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है, और CLTC साइकिल के तहत इसकी ड्राइविंग रेंज 500km तक बताई गई है.

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