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FY2027 में दो EVs और एक हाइब्रिड कार लॉन्च करेगी MG Motor, जानें लिस्ट में कौन सी कारें शामिल

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी थी कि कंपनी भारतीय बाज़ार के लिए नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी ने जानकारी दी कि वह चालू वित्त वर्ष (FY2027) में भारत में तीन 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' (NEVs) लॉन्च करेगी.

PHEV के Wuling Starlight 560 पर आधारित कार

इन तीन कारों में से एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होने वाली है. माना जा रहा है कि यह Wuling Starlight 560 पर आधारित SUV हो सकती है. इस कार को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.

Wuling Starlight 560 की लंबाई 4.7 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और इसका व्हीलबेस 2,810 mm है. कार के वेरिएंट के आधार पर, यह 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उतारी जा सकती है. इस तरह, इसका साइज़ लगभग MG Hector जितना ही है, हालांकि इसका व्हीलबेस लगभग 60 mm ज़्यादा है.

Wuling Starlight 560 का पावरट्रेन

कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इस PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ 20.5kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है. ये दोनों कुल मिलाकर 194 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क उत्पन्न करते हैं. PHEV सिस्टम अकेले EV मोड में 100 km की रेंज देने का दावा करता है.

Wuling Starlight 560 का डिजाइन

डिजाइन पर नजर डालें तो, Wuling Starlight 560 एक मॉडर्न SUV जैसी लगती है, जिसमें सीधे आकार और चौकोर डिज़ाइन वाले हिस्से मिलते हैं. इसके सामने की तरफ पतली ग्रिल के दोनों ओर दो LED DRL वाले स्लीक आयताकार हेडलैंप लगाए गए हैं. PHEV मॉडल में ठीक नीचे एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक और उसके नीचे एक मज़बूत बम्पर दिया गया है.

कार के साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसमें चौकोर व्हील आर्च SUV के लुक को और बेहतर बनाते हैं, जबकि बड़ी विंडो लाइन के कारण केबिन के अंदर खुला-खुला और वेंटिलेटेड एहसास मिलता है.