FY2027 में दो EVs और एक हाइब्रिड कार लॉन्च करेगी MG Motor, जानें लिस्ट में कौन सी कारें शामिल
JSW MG Motor India चालू वित्त वर्ष में दो इलेक्ट्रिक कार और एक प्लग-इन हाइब्रिड कार लॉन्च करने वाली है.
Published : July 8, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी थी कि कंपनी भारतीय बाज़ार के लिए नए मॉडल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी ने जानकारी दी कि वह चालू वित्त वर्ष (FY2027) में भारत में तीन 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' (NEVs) लॉन्च करेगी.
PHEV के Wuling Starlight 560 पर आधारित कार
इन तीन कारों में से एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होने वाली है. माना जा रहा है कि यह Wuling Starlight 560 पर आधारित SUV हो सकती है. इस कार को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.
Wuling Starlight 560 की लंबाई 4.7 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और इसका व्हीलबेस 2,810 mm है. कार के वेरिएंट के आधार पर, यह 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उतारी जा सकती है. इस तरह, इसका साइज़ लगभग MG Hector जितना ही है, हालांकि इसका व्हीलबेस लगभग 60 mm ज़्यादा है.
Wuling Starlight 560 का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इस PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ 20.5kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है. ये दोनों कुल मिलाकर 194 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क उत्पन्न करते हैं. PHEV सिस्टम अकेले EV मोड में 100 km की रेंज देने का दावा करता है.
Wuling Starlight 560 का डिजाइन
डिजाइन पर नजर डालें तो, Wuling Starlight 560 एक मॉडर्न SUV जैसी लगती है, जिसमें सीधे आकार और चौकोर डिज़ाइन वाले हिस्से मिलते हैं. इसके सामने की तरफ पतली ग्रिल के दोनों ओर दो LED DRL वाले स्लीक आयताकार हेडलैंप लगाए गए हैं. PHEV मॉडल में ठीक नीचे एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक और उसके नीचे एक मज़बूत बम्पर दिया गया है.
कार के साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसमें चौकोर व्हील आर्च SUV के लुक को और बेहतर बनाते हैं, जबकि बड़ी विंडो लाइन के कारण केबिन के अंदर खुला-खुला और वेंटिलेटेड एहसास मिलता है.
इस कार का पिछला हिस्सा भी काफी सिंपल रखा गया है, जिसमें दो लाइटिंग एलिमेंट वाले आयताकार टेल लैंप, कम गहराई वाला बम्पर और टेलगेट पर अंदर की तरफ धंसी हुई नंबर प्लेट की जगह दी गई है.
कार के केबिन में मिनिमलिस्ट डिज़ाइन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है.
Starlight 560 EV भी हो सकती है लॉन्च
इसके EV वर्जन की बात करें तो भारतीय बाज़ार के लिए एक विकल्प Starlight 560 PHEV का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन भी हो सकता है. जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक SUV को भी हाल के महीनों में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. PHEV और EV के बीच मुख्य अंतर पर नजर डालें तो इसके ग्रिल के नीचे बने एयर इनटेक अलग हैं, जिसे अब बॉडी के कलर वाले एक बंद पैनल से बदल दिया गया है.
इस EV में 56.7kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 500 km तक चल सकती है.
इसके अलावा, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी एक और EV बाजार में उतार सकती है. यह या तो पुरानी हो रही MG ZS EV की जगह ले सकती है या फिर एक नई प्रीमियम EV हो सकती है. यह MG की चुनिंदा डीलरशिप पर MG M9 और Cyberster के साथ बेची जा सकती है.