ETV Bharat / technology

MG Motor भारत में लॉन्च करने वाली है नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानें कैसा होगा डिजाइन

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor ने भारतीय बाजार में अपनी MG Majestor को पेश किया, अब JSW MG Motor India ने भारतीय बाज़ार में छह नए मॉडल लाने की योजना की पुष्टि की, जिसमें एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV भी शामिल है.

इसके बाद, माना जा रहा है कि इस मॉडल की स्पाई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आ रही हैं, और SUV को अब फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और यह कार MG Hector के साथ देखी गई. अंदरूनी तौर पर इस कार का कोडनेम '520' रखा गया है, और उम्मीद है कि आने वाली SUV Wuling Starlight 560 से ली जा सकती है.

नई MG प्लग-इन हाइब्रिड SUV का डिजाइन

हालांकि टेस्टिंग के दौरान इस कार को पूरी तरह से कैमोफ्लाज किया गया था, फिर भी इसके एक्सटीरियर की कुछ डीटेल्स पता चल रही हैं. इसके फ्रंट फेसिया पर नजर डालें तो, SUV में एक लंबी, सीधी नाक है, जिसमें एक बड़ी, रेक्टेंगुलर ग्रिल ओपनिंग है.

ग्रिल चौड़ी और सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें कैमोफ्लाज के बीच से जाली जैसा अंदर का पैटर्न हल्का सा दिख रहा है. कार के हेडलैंप इसके फेसिया पर ऊंचे लगे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड लगते हैं, जिनके किनारे पीछे की ओर झुके होने के बजाय चौकोर हैं. इसका बंपर चौड़ा दिखता है, और मेन ग्रिल के नीचे एक सेकेंडरी लोअर इनटेक सेक्शन लगाया गया है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी और सीधा दिखता है. साइड ग्लास एरिया बड़ा है, जिसमें काफ़ी फ़्लैट विंडो लाइन और मोटे पिलर दिए गए हैं. कार के व्हील आर्च थोड़े चौकोर हैं, और टेस्ट म्यूल मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. कुल मिलाकर यह एक मिड-साइज़ SUV का साइज़ है, जिसका व्हीलबेस लंबा है.