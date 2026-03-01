MG Motor भारत में लॉन्च करने वाली है नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानें कैसा होगा डिजाइन
JSW MG Motor India भारतीय बाज़ार में छह नए मॉडल लाने की योजना बना रही है, जिसमें एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV भी शामिल है.
Published : March 1, 2026 at 11:43 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor ने भारतीय बाजार में अपनी MG Majestor को पेश किया, अब JSW MG Motor India ने भारतीय बाज़ार में छह नए मॉडल लाने की योजना की पुष्टि की, जिसमें एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV भी शामिल है.
इसके बाद, माना जा रहा है कि इस मॉडल की स्पाई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आ रही हैं, और SUV को अब फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और यह कार MG Hector के साथ देखी गई. अंदरूनी तौर पर इस कार का कोडनेम '520' रखा गया है, और उम्मीद है कि आने वाली SUV Wuling Starlight 560 से ली जा सकती है.
नई MG प्लग-इन हाइब्रिड SUV का डिजाइन
हालांकि टेस्टिंग के दौरान इस कार को पूरी तरह से कैमोफ्लाज किया गया था, फिर भी इसके एक्सटीरियर की कुछ डीटेल्स पता चल रही हैं. इसके फ्रंट फेसिया पर नजर डालें तो, SUV में एक लंबी, सीधी नाक है, जिसमें एक बड़ी, रेक्टेंगुलर ग्रिल ओपनिंग है.
ग्रिल चौड़ी और सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें कैमोफ्लाज के बीच से जाली जैसा अंदर का पैटर्न हल्का सा दिख रहा है. कार के हेडलैंप इसके फेसिया पर ऊंचे लगे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड लगते हैं, जिनके किनारे पीछे की ओर झुके होने के बजाय चौकोर हैं. इसका बंपर चौड़ा दिखता है, और मेन ग्रिल के नीचे एक सेकेंडरी लोअर इनटेक सेक्शन लगाया गया है.
साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी और सीधा दिखता है. साइड ग्लास एरिया बड़ा है, जिसमें काफ़ी फ़्लैट विंडो लाइन और मोटे पिलर दिए गए हैं. कार के व्हील आर्च थोड़े चौकोर हैं, और टेस्ट म्यूल मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. कुल मिलाकर यह एक मिड-साइज़ SUV का साइज़ है, जिसका व्हीलबेस लंबा है.
रियर प्रोफाइल के डिज़ाइन में चौड़ा टेलगेट और फ़्लैट पिछली सतह दिखने को मिलती है. इस कार का टेल-लैंप यूनिट हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड और बॉडी के बाहरी किनारों की ओर रखी हुई दिखती हैं. पिछला बंपर काफ़ी बड़ा दिखता है, जिसका निचला हिस्सा फ़्लैट है.
नई MG प्लग-इन हाइब्रिड SUV के स्पेसिफिकेशन
वैसे तो भारत में आने वाले वर्जन के स्पेसिफिकेशन्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन Wuling Starlight 560 दुनिया भर में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और ऑल-इलेक्ट्रिक (EV) दोनों पावरट्रेन में बेची जा रही है.
विदेशी बाज़ारों में, यह एसयूवी PHEV वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 104 bhp की पावर देता है, और इसके साथ ही 20.5kWh का बैटरी पैक और फ्रंट-व्हील-ड्राइव लेआउट मिलता है. कुल मिलाकर सिस्टम का आउटपुट 194 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क हो जाता है.
वहीं, फुली इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करें तो इसमें 56.7kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा जाता है. इसका पावर आउटपुट 134 bhp और टॉर्क आउटपुट 200 Nm का है. CLTC टेस्टिंग साइकिल के तहत, इसकी ड्राइविंग रेंज 500 km तक होने का दावा किया गया है.
हालांकि यह देखना बाकी है कि मॉडल के दोनों डेरिवेटिव भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे या नहीं. अगर ऐसा होता है, तो इंडिया-स्पेक वर्जन में मोटे तौर पर एक जैसे पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन मिलने की संभावना है.