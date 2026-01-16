MG Motor की नई बड़ी SUV Majestor की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें कैसा होगा डिजाइन

ETV Bharat / technology

MG Motor भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor को आगामी 12 फरवरी, 2026 को बाजार में उतार सकती है.

The new MG Majestor will be based on the Maxus D90.
Maxus D90 पर आधारित होगी नई MG Majestor (फोटो - Maxus Saudi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 3:10 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India भारतीय बाजार के लिए अपने पोर्टफॉलियो में इजाफा करने वाली है. कंपनी अपनी नई MG Majestor को आगामी 12 फरवरी, 2026 को बाजार में उतार सकती है, और इसे एक फ्लैगशिप फुल-साइज़ SUV के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. खास बात यह है कि नई MG Majestor SUV को पहली बार Auto Expo 2025 में दिखाया गया था और इसे काफी समय से भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा रहा है.

MG Majestor SUV का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई MG Majestor चीन और सऊदी अरब जैसे बाजारों में बिकने वाली Maxus D90 SUV से काफी इंस्पायर्ड लगती है. इसमें ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स वाली एक बड़ी ग्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसके अग्रेसिव लुक को और बढ़ाती है. ग्रिल के बगल में वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स लगाई हैं, जिनके ऊपर स्लीक आइब्रो-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) लगाए गए हैं. कार में फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में सेंटर में सिल्वर एलिमेंट्स के साथ एक मज़बूत ब्लैक क्लैडिंग लगाई गई है, जो MG Majestor को एक मजबूत लुक देती है.

कार में मिलने वाली बॉडी क्लैडिंग व्हील आर्च और Majestor के प्रोफाइल के निचले हिस्से तक जारी रहती है. इस SUV में डुअल-टोन 19-इंच अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जो MG Gloster के व्हील्स जैसे दिखते हैं. इसके अलावा, इसमें ब्लैक डोर हैंडल, ब्लैक रूफ रेल्स, कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स, फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट वाला ब्लैक बंपर और दोनों तरफ एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं.

MG Majestor का इंटीरियर
बता दें कि Auto Expo में MG Majestor का केबिन नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसका इंटीरियर एक टेस्ट म्यूल पर नजर आया था, जहां यह Maxus D90 जैसा दिख रहा था. संभावना जताई जा रही है कि इंडिया-स्पेक मेजेस्टर में 12.3-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, उसी साइज़ का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर स्टिक के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा.

MG Majestor के फीचर्स
चूंकि नई MG Majestor को MG Gloster के ऊपर पोज़िशन किया जाएगा, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसमें अभी मौजूद 3-रो SUV से ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे. जानकारी के लिए, Gloster में पैनोरमिक सनरूफ, 3-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट और हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें दी जाएंगी, साथ ही ड्राइवर की सीट के लिए मसाज फंक्शन भी दिया जाएगा.

MG Majestor का इंजन
इंजन की बात करें तो इस कार में 2-लीटर का ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 216hp की पावर और 479Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. Gloster में, यह इंजन 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाता है, जो सभी व्हील्स (4WD) को पावर भेजता है. माना जा रहा है कि आगामी MG Majestor में भी यही सेटअप दिया जा सकता है. चीन-स्पेक Maxus D90 में यही इंजन उतनी ही पावर लेकिन 500Nm का ज़्यादा टॉर्क जेनरेट करता है.

MG Majestor की कीमत
कीमत की बात करें तो नई MG Majestor की कीमत मौजूदा MG Gloster से ज़्यादा हो सकती है. मौजूदा समय में MG Gloster को भारत में 38.33 लाख रुपये से 42.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेचा जा रहा है. लॉन्च के बाद MG Majestor का मुकाबला Toyota Fortuner, Jeep Maredian और Skoda Kodiaq से होगा.

