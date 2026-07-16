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MG Motor ने पेश किया नया ADAPT प्लेटफॉर्म, बनाई जाएंगी भविष्य की EV और हाइब्रिड कारें

कंपनी का कहना है कि भविष्य की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलते हुए, MG ADAPT का मकसद ग्राहकों को हर ड्राइविंग ज़रूरत के लिए सही पावरट्रेन देना है. JSW MG Motor India की अगली जनरेशन के न्यू एनर्जी व्हीकल्स की नींव के तौर पर, MG ADAPT प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी में एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है, और इसके साथ ही कंपनी के सस्टेनेबल मोबिलिटी के विज़न को भी आगे ले जाता है.

इस प्लेटफॉर्म की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और ज़्यादा डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कारों को तेज़ी से डेवलप किया जा सकता है, इसके साथ ही यह ड्राइविंग रेंज, फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी, बेहतर एफिशिएंसी, मज़बूत परफॉर्मेंस, बेहतर सेफ्टी और बेहतर ड्राइविंग रिफाइनमेंट पर फोकस करता है.

भविष्य के लिए डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों और तेज़ी से बदलते मोबिलिटी माहौल को ध्यान में रखकर MG Motor ने नए MG ADAPT प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है. यह एक इंटेलिजेंट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के तौर पर डेवलप किया गया है. कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म एक ही फ्रेमवर्क में कई इलेक्ट्रिफाइड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को आसानी से एक साथ लाता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) आर्किटेक्चर MG India के आने वाले प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV), स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड और EV मॉडल्स का आधार बनेगा. माना जा रहा है कि ADAPT प्लेटफॉर्म पर आधारित कोई भी प्योर-ICE कार बाजार में नहीं आएगी.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India ने अपने नए प्लेटफॉर्म, ADAPT को भारतीय बाजार के लिए पेश किया है. कंपनी ने इसे एडवांस्ड ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यानी ADAPT नाम दिया है.

नए प्लेटफॉर्म की लॉन्च पर JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर, अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा कि, "JSW MG Motor India में, हमारा मानना ​​है कि मोबिलिटी का भविष्य कस्टमर्स को उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से सबसे अच्छा एनर्जी सॉल्यूशन चुनने की आज़ादी देने में है, बिना परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी या ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कोई समझौता किए. MG ADAPT हमारी न्यू एनर्जी व्हीकल जर्नी में एक अहम पड़ाव है और यह भारतीय कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ग्लोबली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाने के हमारे कमिटमेंट को दिखाता है."

इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से लैस MG ADAPT

नए प्लेटफॉर्म MG ADAPT के केंद्र में एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम दिया गया है, जिसे खास तौर पर हाइब्रिड एप्लिकेशन के लिए बनाया गया है, जिससे ड्राइविंग, इकॉनमी और बिना किसी परेशानी के ट्रिप पर ग्राहकों की उम्मीदों से बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिल सके.

इस टेक्नोलॉजी में एक डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन, एक डेडिकेटेड बैटरी सिस्टम, भारत में पहली बार 10-इन-1 इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन शामिल शामिल किया गया है.

इसके अलावा, एक इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से मैनेज होने वाले ये कंपोनेंट इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच इंटरैक्शन को लगातार ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं, जिससे एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग कम्फर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके.

प्लेटफॉर्म में मिलता है इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट

MG ADAPT का इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगातार ड्राइविंग कंडीशन को एनालाइज़ करता है और चार डेडिकेटेड ड्राइव मोड के ज़रिए ऑटोमैटिकली सबसे एफिशिएंट ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी का चुनाव करता है:

प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइव: साइलेंट, रिस्पॉन्सिव अर्बन ड्राइविंग

साइलेंट, रिस्पॉन्सिव अर्बन ड्राइविंग सीरीज़ हाइब्रिड ड्राइव: इंजन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जबकि मोटर व्हील्स को पावर देती है

इंजन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जबकि मोटर व्हील्स को पावर देती है पैरेलल हाइब्रिड ड्राइव: मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए इंजन और मोटर एक साथ काम करते हैं

मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए इंजन और मोटर एक साथ काम करते हैं इंजन डायरेक्ट ड्राइव: एफिशिएंट हाईवे क्रूज़िंग के लिए ऑप्टिमाइज़्ड

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य

कंपनी ने नए ADAPT प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनाया, जिससे यह रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल (REEV) टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है. इस कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा व्हील्स को पावर देती है, जबकि पेट्रोल इंजन ज़रूरत पड़ने पर बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सिर्फ़ जनरेटर का काम करता है. यह इलेक्ट्रिक-फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है और ड्राइविंग रेंज को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे कस्टमर्स को लंबी यात्राओं के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.